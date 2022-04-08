Побег из Мариуполя

С начала войны Грузия стала прибежищем для тысяч граждан Украины. Среди них и 30-летний учитель истории Костя (по его просьбе мы не называем его фамилию). Вместе с женой Соней он покинул родной Мариуполь 27 марта и неделю назад приехал в Тбилиси. О том, как супругам удалось добраться до Грузии, Костя рассказал «Эху Кавказа».

– При каких обстоятельствах вы узнали о начале войны?

Первая реакция – люди толпой ломанулись в магазины и покупали все, что можно: продукты долгого хранения, ту же чистую воду. Потом начали разбираться в том, что вообще происходит

– Когда началась война, я был на больничном. Меня разбудили с работы, предупредили, что дети в школу не приходят и следующие два дня будет дистанционное обучение до дальнейших распоряжений. Так что узнал, что война началась только в 9 часов утра 24 февраля… Сначала, конечно, начали смотреть, что случилось, очень сильно переволновались с супругой, обзвонили родных. Тревожная атмосфера уже чувствовалась. Первая реакция – люди толпой ломанулись в магазины и покупали все, что можно: продукты долгого хранения, ту же чистую воду. Потом начали разбираться в том, где идут бои, что вообще происходит. Выяснили, что бои по всей Украине. В первый же день начали убеждать родных уехать. Смогли купить билеты только на второе марта. Не хотели расставаться с семьей, поэтому решили подождать до второго марта. Некоторые люди сразу сообразили, просто сели и поехали. В городе чувствовалась напряженность, но не паника.

– Как дальше развивали события?

– Мы месяц (после начала войны) жили в Мариуполе. Второго марта у нас не получилось уехать, поскольку уже все отменили. Выживали, как получалось. Мы жили в квартире, а в начале марта перебрались в коридор. У нас старые дома, «хрущевки», и некоторые соседи переоборудовали общие подвалы в личные, можно было в случае чего укрыться, если вдруг начнутся бои поблизости.

– Оказывалась ли какая-то помощь?

Сразу «вынесли» все магазины, началось все с аптек, а потом просто сгребли все из магазинов подряд, без разбора. Кто поумнее – забирал еду, а когда вошли в один торговый центр, говорят «унесли все, что не прикручено»

– Помощь оказывалась в спорткомплексе, недалеко от нас. Некоторые люди уходили туда, потому что, как говорят, там было электричество, я сам туда не ходил. Там можно было получить какую-то помощь от военных, они кормили, и в случае опасности людей спускали в отдельное помещение, которое считалось достаточно безопасным. Активность была второго марта, когда все пропало (отключилось электричество, подача воды), кроме газа. Сразу «вынесли» все магазины, началось все с аптек, а потом просто сгребли все из магазинов подряд, без разбора. Кто поумнее – забирал еду, а когда вошли в один торговый центр, говорят «унесли все, что не прикручено».

– Вы не отходили далеко от дома?

– Максимум квартал, родственников проведать. Далеко старались не ходить. Соседи ходили через 2-3 квартала набирать воду, везде, где могли, набирали, дальше редко кто совался.

– Вы были свидетелем бомбежек?

– Мы видели только последствия. Можно сказать, повезло, при мне никого не убило. Когда выходил (из дома), видел трупы, разрушенные здания, могилы, которые люди сами копали, кто где мог: возле подъезда, возле посадки.

– Когда и как вы покинули город?

Я выяснил, что сейчас безопасный путь через Бердянск, а дальше можно будет выехать в Запорожье. Пообщались с местными, купили канистру бензина, узнали, что сейчас в Запорожье опасно, там ведутся бои, а безопасный путь – в сторону Крыма

– 26 марта к нам во двор заехал мужчина – наш сосед, он приехал за родственниками, за вещами и привез гуманитарную помощь, которую ему передали иностранные волонтеры. У него я выяснил, что сейчас безопасный путь через Бердянск, а дальше можно будет выехать в Запорожье. Выяснил, что в случае чего можно будет купить бензин, что из Бердянска в Запорожье отправляются автобусы. Начал искать пути выезда. Он рассказывал, что в одном кинотеатре есть человек, который занимается вывозом (местных жителей). Я сбегал туда. Территория вокруг кинотеатра находилась в страшном состоянии, в десятке метров от двери, в которую я стучал, была большая воронка, вокруг покошенные деревья. Встретил людей, которые сказали, что сейчас этим (вывозом) никто не занимается. Побежал к родителям супруги. У них в гараже стояла машина – «шестерка». Думал, есть вариант уговорить их уехать. Когда пришел к ним, дом был в ужасном состоянии, но квартира уцелела, как говорит тесть, в дом попали шесть бомб, он напоминал скорее не дом, а кусок сыра. Они уже находились в достаточно мрачном состоянии, боялись покинуть укрытие. Пообщались, и на следующий день, 27 марта, они пришли к нам и сказали: давайте идти пешком, на машине ехать боимся. Супруга заявила, что просто физически не дойдет… оставили тещу с ее отцом и Соней (женой Кости) собирать вещи, а мы с тестем отправились в гараж за машиной. Благо в тот день не особо активные бои были, мы осмелели. Оказалось, что по одной полосе можно было проехать. Забрали машину, вернулись домой за близкими, взяли вещи, которые смогли унести, и поехали в сторону Бердянска, поскольку знали, что оттуда есть выезд. Там посетили автовокзал. Нам сказали: может, завтра уедете, может, послезавтра, а может, не уедете. Чтоб вы понимали, российские войска уже были в Бердянске. Связи не было, никак не могли проверить дальнейшее направление… Пообщались с местными, купили канистру бензина, узнали, что сейчас в Запорожье опасно, там ведутся бои, а безопасный путь – в сторону Крыма.

Весь следующий день после Крыма провели в дороге до Краснодара, там переночевали, выехали во Владикавказ и с утра оттуда добрались уже до Тбилиси. И уже в Тбилиси, впервые за шесть дней побега, перевели дух

Мы, спустя месяц (с начала войны), решили уже лишний раз не рисковать и поехать по безопасному пути. Остановились на ночь в Бердянске, нас приютили в бомбоубежище, все организовывали местные волонтеры. Для нас тогда главное было зарядить девайсы, которые везли с собой, поскольку не знали, сколько еще времени придется провести в дороге… Буквально следующим утром поехали в сторону Крыма. По дороге до Крыма все прошло без особых приключений, за исключением прохождения огромного количества (российских) блокпостов. Лично у меня были неприятные моменты, касаемо ожогов на пальцах, которые появились за месяц готовки еды на кострах, дурацкие вопросы про «Азов» (спецотряд), про принадлежность к нему. В тот же день, к обеду, оказались на российском пограничном посту, украинский был снесен, от него остались только руины. К вечеру прошли границу, что заняло достаточно много времени. Первую (мобильную) связь поймали уже на границе в Крыму. Тогда и начали строить дальнейший план действий, пытаться понять, куда можно из России попасть, поскольку информации не получали с утра второго марта. Начали списываться, пытаться что-то найти в интернете. Ночью уже окончательно определились, что в Грузию. На утро за нами приехал друг из Ростова, помог нам добраться до Краснодара и сориентироваться в дальнейшем пути. Весь следующий день после Крыма провели в дороге до Краснодара, там переночевали, выехали во Владикавказ и с утра оттуда добрались уже до Тбилиси. На тот момент мы хотели быстрее покинуть границы РФ по понятным причинам. И уже в Тбилиси, впервые за шесть дней побега, перевели дух.

– Вас кто-то встретил в Тбилиси?

– Нам подсказали сайт – mapahelp.me. Там люди предлагают свои услуги, помощь украинцам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Начали просто смотреть варианты и довольно быстро нашли. Человек предоставил нам бесплатное жилье в своем хостеле, а также продукты. Это была нелимитированная услуга. Но нам просто хотелось своего уголочка, стабильности, начать работать. Чтобы никому не мешать, мы очень быстро, буквально за 2-3 дня нашли квартиру, и уже живем на съемной квартире в Тбилиси.

– У вас наверняка остались родные и близкие в Украине?

– Я связался не со всеми, говорил только с мамой, она сказала, что все живы и сказала, где они сейчас находятся. Она позвонила, чтобы просто услышать меня, узнать, что у нас с Соней все хорошо, кроме этого она ничего не говорила.

– Как к вам относятся в Грузии?

– Знаете, даже неудобно, насколько много (людей)… и насколько приятно… до слез прямо, как относится грузинский народ к людям из Украины. Очень душевно, очень приятно… даже неудобно… настолько…