Краматорск: остатки ракет есть, людей больше нет…

Киев обвинил Москву в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Жертвами обстрела стали мирные жители, ожидавшие эвакуации из города в безопасные районы Украины. Российская сторона свою причастность к трагедии отрицает, призывая доверять лишь официальным заявлениям Минобороны России.

Число жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске выросло как минимум до 50-ти человек, пятеро из них – дети. Новые данные озвучил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его словам, еще около ста человек остаются в больницах с травмами разной степени тяжести. Обстрел вокзала, подчеркивает Кириленко, произошел, когда тысячи человек ожидали эвакуационного поезда:

«Когда люди, только мирные жители, подъехали к центральному железнодорожному вокзалу Краматорска, в него попала крылатая ракета, аналогичная ракете «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Многие погибли, нуждающихся в медицинской помощи направили в больницы области, также мы получаем помощь от больниц близлежащих регионов. Противник, учитывая свои средства наблюдения, ясно знал, что это железнодорожная станция, что это город, что там скопление людей. Противник сделал это, чтобы люди не покидали этот район».

Москва и Киев обвиняют в обстреле друг друга. В российском Минобороны утверждают, что к ракетной атаке непричастны. В комментарии ведомства, в частности, говорится, что «все заявления киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности». В Москве настаивают, что ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами.

Впрочем, по данным занимающейся военными расследованиями организации Conflict Intelligence, опубликованным еще в начале марта, «Точка-У» продолжает оставаться на вооружении в российской армии несмотря на то, что большинство ракет заменены на более современные «Искандеры». В частности, ракеты этой модификации были замечены после 24 февраля на территории Беларуси, где находились российские войска, а остатки разорвавшихся «Точек» были сфотографированы в Мариуполе и Черниговской области.

Тем не менее в Москве настаивают, что доверять в этом случае стоит лишь официальным сообщениям российского Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Ну, здесь нужно ориентироваться, прежде всего, на заявление Министерства обороны, которое исключает применение этих ракет со стороны наших вооруженных сил. Наши вооруженные силы такой тип ракет не используют. И также, что никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня. Вот из этого заявления следует исходить».

Выступая в пятницу перед депутатами финского парламента, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание законодателей на то, что каждый день работы российской военной машины означает новые жертвы среди мирного населения:

«Я начну с того, что произошло сегодня утром. Российские силы ударили по вокзалу в нашем городе Краматорске. Обычный вокзал, обычные люди. Военных там не было. Были люди, которые ждали поезда, чтобы добраться до безопасной территории. Российские силы обстреляли людей ракетами. Есть свидетели, есть видеозаписи, есть остатки ракет, а вот людей больше нет...»

По обновленным данным ООН, с начала российского вторжения в Украину погибли 1611 человек среди гражданского населения, в том числе 131 ребенок. Число раненых – 2227 человек. Среди погибших – 409 мужчин, 240 женщин, 25 девочек и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 831 взрослый, пол которых пока неизвестен. В отчете уточняется, что 425 человек из списка погибли на территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Киеву. Число жертв на подконтрольных самопровозглашенными ДНР и ЛНР территориях составило 67 человек. В других регионах Украины погибли 1119 человек, сообщают в ООН.

При этом эксперты Всемирной организации отмечают, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения погибли в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов. В ООН подчеркивают, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а там, где ведутся бои, невозможно оперативно проверить информацию.

Посетившая украинскую Бучу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла утверждения российских официальных лиц и государственных СМИ о том, что сотни расстрелянных мирных жителей – фейк, распространяемый украинской стороной. Ей показали братскую могилу:

«Здесь произошло немыслимое. Мы увидели жестокий лик путинской армии. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которым они оккупировали город. Здесь, в Буче, мы увидели, как рушится человечность. Весь мир скорбит вместе с жителями Бучи, и именно они защищают границу Европы, защищают человечество, защищают демократию, и поэтому мы поддерживаем их в этой важной борьбе».

Призывы Киева увеличить поставки вооружений не остаются без ответа. По поступающей информации из Чехии, в Украину прибыла очередная партия танков, реактивных систем залпового огня, гаубиц и БМП. Цена военной помощи исчисляется сотнями миллионов долларов. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после «бесстыдного» ракетного удара по вокзалу в Краматорске принял решение поставить Украине дополнительное вооружение. В частности, речь идет о противовоздушных и противотанковых системах, сообщил Джонсон.

Западные партнеры Киева продолжают усиливать и экономическое давление на Россию. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо отчитался о мерах, которые принимает Вашингтон для истощения военного потенциала Москвы:

«Россия будет лишена капитала, необходимого ей как для роста своей экономики, так и для инвестиций в свою военную машину. И мы намерены продолжать заниматься направлениями, которые имеют решающее значение для их цепочек поставок, направлениями, которые важны для создания их танков, для поставок ракет, в которых они нуждаются. Мы следим за тем, чтобы у них было меньше ресурсов не только для ведения войны в Украине, но и для проецирования своего влияния в будущем».

В пятницу ЕС наконец принял пятый пакет санкций в отношении России. В числе попавших под ограничения отраслей – услуги управления криптоактивами. Эта мера призвана закрыть дыры в финансовых санкциях. А также консультирование богатых россиян по вопросам открытия трастов. Также в пакет входят: отказ от импорта российского угля на 8 млрд евро в год; отказ от импорта икры, алкоголя, древесины, продукции химической промышленности и других товаров на 5,5 млрд евро в год; запрет на экспорт в Россию микрочипов, компьютеров и оборудования для газовой промышленности, транспорта и других отраслей на 10 млрд евро в год; закрытие портов для российских судов с исключениями для энергоресурсов и продовольствия; закрытие границ для российских и белорусских грузовых автомобилей опять-таки с исключениями для энергоресурсов и продовольствия; санкции против ВТБ и еще трех банков, уже отключенных от SWIFT.