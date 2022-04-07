Восемьдесят лет спустя: ленд-лиз и цена победы

Россия обвиняет Украину в отходе от стамбульских договоренностей, Запад усиливает экономическое давление в отношении Москвы и увеличивает поставки оружия Киеву. Но украинские власти предупреждают: промедление может обернуться гибелью многих мирных жителей.

Москва обвиняет Киев в отходе от стамбульских соглашений. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что подобные действия ставят под вопрос весь переговорный процесс, особенно на фоне продолжающихся поставок вооружения в Украину странами Запада:

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения. В нем налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта. Напомню, в том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля. Еще один принципиальный момент: в документе, под которым стоит подпись Арахамии, четко сказано, что в контексте нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранцев проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию. Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь уже идет речь о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России».

По словам российского министра, подобная «недоговороспособность» характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже срыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. При этом Лавров усмотрел в действиях украинской стороны «проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента Зеленского на продолжение боевых действий».

В ответ представители украинской переговорной группы, в том числе ее глава Давид Арахамия, заявили, что Москва таким образом пытается при помощи провокационных публичных заявлений давить на другую сторону. При этом от уточнения деталей в Киеве воздержались.

Украинские власти пытаются максимально продавить ужесточение экономических санкций в отношении России. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на немедленном вводе полного эмбарго на поставки в Европу российских энергоносителей:

«Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться: как ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики. Но для того люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи. Решать их быстро и принципиально. Если же неспособны, то не стоило и начинать заниматься политической деятельностью. Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики – и мы вас знаем, где-то одолжили себе немного решимости».

К жестким формулировкам украинского лидера на Западе уже привыкли. Но следовать призывам Зеленского в Европе пока не спешат, несмотря на всячески демонстрируемую поддержку Украине. Пятый пакет санкций, принятый Евросоюзом, хоть и усиливает давление на российскую экономику, тем не менее не включает эмбарго. Впрочем, если верить верховному комиссару ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, это вопрос времени:

«Ну, его нет в пятом пакете санкций, который сегодня обсуждали послы ЕС. Это всего лишь уголь. Но рано или поздно, надеюсь, рано, это произойдет».

7 апреля Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию о «немедленном полном эмбарго на импорт из России нефти, угля, ядерного топлива и газа». За документ проголосовали 513 законодателей при 22 против и 19 воздержавшихся. Резолюция, впрочем, не имеет обязательной силы. А руководство некоторых стран-членов союза явно не готово к серьезным экономическим издержкам, которые вызовет подобное решение.

Но, несмотря на то, что ЕС пока воздерживается от объявления эмбарго, Киев не намерен снижать активность на международных площадках. Прибывший на министериал НАТО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намерен и дальше требовать от западных партнеров усиления санкций и увеличения поставок оружия:

«Мы будем и впредь настаивать на полном нефтегазовом эмбарго для России, на отключении от системы SWIFT всех российских банков, на закрытии всех портов для российских судов и российских товаров с минимальным количеством исключений по гуманитарным соображениям. Что касается саммита НАТО, моя повестка дня очень проста. В ней всего три пункта: это оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас – это обеспечить ее всем необходимым для сдерживания Путина и разгрома российской армии на территории Украины, чтобы война не перекинулась дальше. И я призываю всех союзников отбросить в сторону свои колебания, свое нежелание обеспечить Украину всем, что ей нужно, потому что, как бы странно это ни звучало: сегодня оружие служит установлению мира».

Подобные дипломатические усилия оправдываются. В частности, Великобритания поставит Украине бронетехнику, а США и вовсе возобновляют работавшую в 40-х годах прошлого века программу ленд-лиза, которая поможет максимально быстро доставлять в Украину как военные, так и гуманитарные грузы. Ленд-лиз работал во время Второй мировой войны и очень помог СССР. Документ одобрил сенат США, теперь его должна принять Палата представителей, а затем подписать президент. В Москве на это отреагировали жестко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такие шаги вряд ли будут способствовать переговорному процессу:

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект».

В Вашингтоне же считают, что с учетом поставляемой военной помощи Украине и усиления экономических санкций в отношении России у Киева появились серьезные шансы победить в этой войне. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби:

«Конечно, они могут победить. Г-н Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Киев он не взял, правительство не сверг, не ликвидировал Украину как национальное государство. В итоге он вывел свои войска из-под Киева, вывел войска из-под Чернигова. Харьков не взяли, Николаев не взяли. Поэтому я думаю, что доказательство этой позиции в результатах, которые вы видите каждый день. Украинцы храбро сражаются за свою страну, и они отказали г-ну Путину во многих его стратегических целях. Так что они абсолютно точно могут победить».

Только победа эта, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, достанется слишком дорогой ценой, если западные партнеры не отбросят сомнения и не помогут Киеву всеми средствами, пока не стало слишком поздно. Дмитрий Кулеба, выступая на министериале НАТО, напомнил альянсу, что Россия, отводя войска от Киева и Чернигова, перебрасывает их в Донбасс:

«Битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую, с крупными операциями, маневрами, задействованием тысяч танков, бронетехники, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по тому, что мы видим в плане подготовки России. Либо вы поможете нам сейчас – и я говорю о днях, а не неделях, – либо ваша помощь придет слишком поздно и многие люди погибнут, многие мирные жители потеряют свои дома, многие деревни будут разрушены именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно».

Но, судя по заявлениям, прозвучавшим на министериале, Запад не верит в то, что войну удастся завершить в ближайшем будущем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что миру стоит быть готовым к затяжному конфликту в Украине. По словам руководителя альянса, война может продлиться недели, месяцы или даже годы. А ее основная тяжесть ляжет на украинцев, которые «будут страдать еще больше, увидят больше смерти и разрушений».