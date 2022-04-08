Инал Ардзинба: «Грузинская стратегия у нас не пройдет»

Сегодня в Медиацентре Министерства иностранных дел Абхазии, который недавно расположился в просторном помещении на втором этаже госкомитета по репатриации, состоялась рабочая встреча министра Инала Ардзинба с представителями осуществляющих деятельность в республике агентств ООН и международных неправительственных организаций, работающих в Абхазия, – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Ворлд Вижн, ХЭЛО Траст, ООН Женщины, Детского фонда ООН, МККК, УВКБ ООН, ВОЗ и других.

Их вместе с переводчиками (некоторые говорили на английском) набралось за длинным столом около пятнадцати. Во вступительном слове министр сказал:

«Как известно, система международных отношений находится в серьезном напряжении. И происходят серьезные геополитические отношения. В этих условиях мы решили пригласить вас поговорить о совместной работе. Сегодня будет возможность высказаться о вашей текущей деятельности. Давайте побеседуем, подискутируем о перспективах работы».

Но когда программный менеджер Датского совета по беженцам Тинатин Квашилава начала свое выступление, представитель Управления Верховного комиссара ООН Мария Волошкевич вмешалась:

«Нас уверили, что средств массовой информации не будет. Мы не готовились обсуждать...

– Что-то секретное у вас?

– Нет. Но мы готовы обсуждать именно с вами…»

Предыдущую такую встречу освещала только пресс-служба министерства, сегодня же были приглашены все желающие СМИ. Возможно, кого-то напрягло количество телекамер. В итоге договорились снимать только тех выступавших, кто не против этого.

Тинатин Квашилава, явно не рассчитав время, говорила очень долго, но Инал Ардзинба тем не менее стал расспрашивать ее о том, как они планируют работу:

«У вас региональный офис находится в Тбилиси, да?

– У нас головной офис… Нет, головной офис в Копенгагене, естественно. А региональный в Тбилиси, да.

– И ставят задачи для Абхазии там?

– Нет, мы сами определяем.

– На основании чего?

– На основании… Ну, у нас регулярно проводятся, например, встречи с главами администраций, заведующими РОНО… Естественно, они обращаются с просьбами. У нас база данных, и в зависимости от того, на что донор готов…»

Глава офиса в Абхазии «Движения против голода» Эрвин Блау выступал на английском (переводила его помощник Ляля Чанба), но, отвечая на вопросы Инала Ардзинба, порой переходил на несовершенный русский. Это было, когда зашла речь о проекте «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивного подхода в области развития». В рамках него в районах Абхазии создаются инициативные группы, в каждой по 40-45 человек. Аналогичные инициативные группы существуют и в соседней Грузии.

«Какое отношение «Движение против голода» имеет к реформе местного самоуправления?.. Вы собираетесь в третьих странах – Молдове, например, Армении – делать встречи инициативных групп из Абхазии и Грузии.

– Но это неизвестно пока…

– По нашей информации, вы планируете это.

– Да, планируем. Но это не только такие инициативные группы. Там тоже из Молдовы, других стран…

– Зачем абхазская инициативная группа должна встречаться с грузинской? В чем цель?

– Для обмена опытом.

– Пожалуйста, дайте список людей в Абхазии, которые в этих группах. Мы этот проект приостанавливаем, пока вы нам не сформулируете, что делается на этих встречах. Я хочу процитировать заявление правительства Грузии от 2010 года о «Государственной стратегии в отношении оккупированных территорий «Вовлечение путем сотрудничества». Правительство Грузии разработает правовые механизмы и произведет их инициирование на законодательном уровне, чтобы срочно созданному финансовому институту дать возможность оперирования в Абхазии и Цхинвальском регионе. Данный институт будет обслуживать соответствующие международные и гуманитарные неправительственные организации, которые осуществляют нужные и полезные для обеих сторон программы, и коммерческие структуры, которые осуществляют полезные для обеих сторон бизнес-проекты». Хочу прямо сказать для всех, если ваша деятельность соответствует целям и задачам грузинского правительства, мы автоматически рассматриваем это как угрозу национальной безопасности, и мы будем закрывать эту программу».

Глава МИД Абхазии сказал, что деятельность грузинских спецслужб нацелена на создание агентуры влияния, прежде всего, среди молодежи. «Но у нас молодежь образованная, умная, знает историю своего государства и ничего не забыла», – выразил убеждение Ардзинба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия