Зурабишвили: Грузия не будет пытаться вернуть войной потерянные территории

Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть войной потерянные территории. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила сегодня на мероприятии по случаю годовщины трагических событий 9 апреля 1989 года, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Грузия не пытается вернуть территории войной и не будет пытаться в будущем. Это наше непоколебимое решение. Ведь мы все видим, что обретенные войной территории ничего не дают – ни развития, ни самоопределения, ни защиты идентичности», - сказала Зурабишвили.

Глава государства также говорила о важности единства общества, «неотъемлемыми частями» которого являются «многообразие, плюрализм, многонациональность и многопартийность». По словам Зурабишвили, для достижения единства необходимо «стараться идти на уступки, считаться с мнением других и ставить интересы страны выше своих личных, партийных или иных интересов».

«Одно мы должны помнить из опыта 9 апреля - нас ослабляет только внутреннее противостояние, а разногласия открывают дорогу врагу, будь он внутри страны или за ее пределами. Общество, сплоченное в один кулак, не рухнет. Это касается и нашего населения, граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, с которыми мы должны, наконец, найти общий язык», - подчеркнула она.