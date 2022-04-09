Президент Грузии снова заговорила о важности общенационального согласия

«От единства грузинского общества зависит, продолжит ли страна следовать по выбранному пути», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, на мероприятии по случаю годовщины трагических событий 9 апреля 1989 года, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Сегодня необходимо вернуться к нашим общим основам, ответить на существующие в обществе требования о национальном согласии – не только высокопарными словами, но и действиями. Этот процесс должен привести нас к общему документу о согласии, который должен выражать общее видение и общую волю», - сказала Зурабишвили.

При этом она указала, что «общество уже единодушно в самом главном» – в выборе независимости и свободы, пути евроинтеграции, верховенства закона, а сегодня – едино еще и солидарности с Украиной.

«От нашего единства зависит, что другие не смогут нами манипулировать и отвернуть нас от выбранного пути», - подчеркнула она.

Из года в год в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей «Грузинской мечты» и оппозиции во главе с партией «Единое национальное движение». Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.

В декабре прошлого года Зурабишвили пообещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. Она подчеркнула, что это поможет обществу «достичь общего понимания недавней истории, преодолеть боль и двигаться вперед». По ее инициативе были проведены встречи с членами правящей команды, различных оппозиционных партий и другими представителями общественности.