Президент Зурабишвили начала процесс национального (не)согласия

В Грузии обсуждают инициативу президента Саломе Зурабишвили о начале в стране процесса общенационального примирения, или согласия, как заявила накануне глава государства во время новогоднего приема для политиков в президентском дворце. В течение целого дня в грузинских СМИ и соцсетях обсуждали ее послания и реакции политиков на них. Оценки Зурабишвили понравились оппозиционерам, в том числе и находившемуся в заключении третьему президенту Михаилу Саакашвили. Тем не менее позиции двух главных политических сил – «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» – ни на йоту не сблизились.

«Впервые за много лет услышал от представителя власти объективную и очень точную характеристику ситуации», – одним из первых, кто отреагировал на вчерашнюю речь президента Саломе Зурабишвили на приеме в президентском дворце Орбелиани, был третий президент Михаил Саакашвили. И, несмотря на то, что его партия «Нацдвижение» отказалась от приглашения президента, ее оценки о том, что в стране тяжелейший экономический и социально-политический кризис, что из-за этого молодые люди покидают Грузию, что невозможно говорить о деоккупации, когда внутри страны разлад, экс-президентом были встречены с одобрением.

«Чтобы сказать это, нужна была большая смелость, и сегодня Саломе Зурабишвили бесспорно проявила это качество. Несмотря на то, что, по моему мнению, главные ключи к освобождению и продвижению страны вперед – в последовательных мирных акциях протеста, параллельно этому я из моей тюремной камеры приветствую предложение о диалоге», – написал на своей странице Facebook Михаил Саакашвили. А спустя несколько часов третий президент опять через соцсети вновь настойчиво призвал своих сторонников принять участие в планируемой 21 декабря, в день его рождения, масштабной акции протеста в центре Тбилиси – все с тем же требованием его освобождения.

В «Грузинской мечте», изначально относящейся скептически к инициативе президента, не упустили возможность обратить внимание на такую позицию Михаила Саакашвили и его партии «Нацдвижение». Депутат Ираклий Заркуа возмущался:

«Если предложение Зурабишвили о примирении означает, что мы, политическая сила «Грузинская мечта», должны простить Михаила Саакашвили и выпустить его из тюрьмы, – то это неприемлемо для меня. Нам не нужно примирение. Думаю, это «Нацдвижению» нужно помириться с большинством грузинского населения».

А лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, поражающий многих своей жесткостью по отношению к оппонентам, и после президентского приема даже на время не вышел из этого образа. Стоя у президентского дворца, сияющего новогодней иллюминацией, Кобахидзе вновь повторил свою формулу национального примирения: это произойдет, когда Михаил Саакашвили и «Нацдвижение» признаются в своих ошибках, осознают, что после этого не имеют морального права оставаться в политике, и уйдут.

Сама президент в своей речи призналась, что у нее по этому процессу нет четкого плана, что нужна платформа консенсуса, много совместных и индивидуальных встреч, и что слово «примирение» обществом было неправильно понято:

«Само примирение не может стать предусловием. Это было неправильно понято. Известно, что примирение – это итог, а не начальный этап. Он начинается с выслушивания друг друга, обмена мнениями, продолжается оглашением правды и понятием правды, потом может настать примирение, которое я предпочитаю называть процессом национального согласия».

На это, по словам президента Саломе Зурабишвили, она готова потратить свои оставшиеся три года президентства. Из ее же слов общество узнало, что по истечении срока Зурабишвили не намерена оставаться в политике. Успеет ли Саломе Зурабишвили за три года осуществить свой амбициозный план, который ставит целью раз и навсегда закрыть главы из новейшей истории страны о событиях, вокруг которых уже десятилетия в грузинском обществе идут споры. Вопрос для многих больше звучит как риторический, пока проявляется лишь очень осторожный оптимизм. Почему – поясняет депутат «Лело» Анна Нацвлишвили:

«Мы туда, конечно же, пошли не елку наряжать. После выступления президента была возможность поделиться нашими соображениями как с ней самой, так и друг с другом. Важно, чтобы эти ее послания очень скоро переросли в конкретные шаги. Я с осторожным оптимизмом смотрю на этот процесс по понятным причинам».

Эти понятные причины заключаются в следующем: в партии Анны Нацвлишвили, как и в большей части оппозиции, ожидают, что в скором времени начнется новая волна арестов оппозиционеров по политическим делам. Обвинительного приговора в середине января будущего года ждут, в том числе, и лидеры «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе.

Сомневается в искренних намерениях политиков двух главных политических сил и политолог, старший исследователь Института исследований национализма и конфликтов Георгий Канашвили:

«Я пока не вижу никакого искреннего желания примирения ни с одной стороны. У двух главных сил («Грузинская мечта» и «Нацдвижение») – бескомпромиссная позиция. На этом фоне усиливается риск того, что Грузия переместится в разряд тех стран, власти которых формально ориентированы на Запад, но к ним никакого доверия нет ни внутри, ни вне страны. Ни поддержки, ни надежды, что что-то изменится. Грузия стала настолько безамбициозной страной, что к ней уже нет больших требований».

Ожидается, что президент Саломе Зурабишвили начнет индивидуальные встречи с представителями власти и оппозиции, а также гражданского сектора с будущей недели.