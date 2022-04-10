Анатолий Бибилов проголосовал на президентских выборах

Действующий глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в голосовании на президентских выборах. Глава республики пришел проголосовать на избирательный участок №17, расположенный в Цхинвальской спортшколе вместе со своей семьей.

Исполнив свой гражданский долг, Бибилов пообщался с журналистами. Он отметил, что выборы - это праздник.

«Настроение хорошее, ведь сегодня праздник для республики, а не политическое сражение. Думаю, что сегодня народ Южной Осетии сделает свой выбор и будет оберегать свое будущее», - цитирует Бибилова информагентство «Рес».

Он дополнил, что согласно информации с ЦИК, выборы проходят без эксцессов.

«Любые выборы – это процесс, в котором общество определяет свое будущее, особенно если это выборы президента. Народ решает, с кем он будет развиваться и выполнять необходимые задачи. От решения народа зависит очень многое, в частности, и дальнейшее движение вперед. Мы всегда говорим, что народ Южной Осетии мудрый и его решение обязательно к исполнению», - дополнил президент.

Анатолий Бибилов заявил, что, как и в прежние годы, в случае его победы на выборах приоритет в его работе не изменится.

«Акцент всегда был направлен на улучшение жизнедеятельности людей, поэтому дальнейшие шаги, которые конечно, будут зависеть от выбора народа, будут направлены на то, чтобы улучшать жизнь людей. Это первостепенная задача», - заявил Бибилов.