Югоосетинский ЦИК: к 18:00 проголосовало 70,77% избирателей

Украинские официальные лица заявляют, что в селе Бузовая, в Киевской области, обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Это последнее из массовых захоронений, о которых стало известно после ухода российских войск с территорий к северу от Киева.

Тарас Дидыч, глава Дмитровской общины, в которую входит Бузовая, в эфире телемарафона украинского ТВ сообщил, что захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Тела убитых обнаружили также примерно в десятке машин со следами обстрелов на главной дороге, проходящей через Бузовую, отметил чиновник.

Агентство Reuters сопроводило сообщение пометкой, что пока не может его верифицировать.

Украинские военные, в свою очередь, говорят, что нашли братскую могилу с телами российских военных, убитых за время вторжения. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что захоронение обнаружено в селе Ольховка, расположенном в восьми километрах от Харькова, и опубликовало фотографию (речь идет о шокирующих снимках. – Прим. РС). Подтвердить или опровергнуть эту информацию в условиях ведения боевых действий невозможно.

Российские военные недавно вышли из районов, прилегающих в Киеву после того, как на протяжении нескольких недель они пытались безуспешно блокировать украинскую столицу. После их отхода стало известно, в частности, о массовых убийствах жителей города Буча. Украина и страны Запада обвинили Россию в военных преступлений, что Москва отрицает. Российские власти утверждают, что не атакуют мирное население и кадры из Бучи называют фейком и постановкой с целью оправдания новых западных санкций и срыва переговорного процесса.

Генштаб Украины сообщает, что основные боевые действия идут сейчас в восточных и южных регионах страны. Активные бои за последние сутки были в Донецкой области. Там, по данным украинских военных, удалось отразить наступление близ Марьинки, но продолжались обстрелы других городов российскими силами.

Харьков и пригород подверглись за сутки десяткам обстрелов. Есть погибшие и раненые. «За минувшие сутки российские войска нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, центра города. В результате обстрелов, к сожалению, 9 пострадавших. В эти сутки обстрелам снова подверглись Дергачи и (Харьковский) район – 2 человека погибли, есть пострадавшие», - написал на своей странице в фейсбуке глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил об обстреле утром 10 апреля в Северодонецке школы и двух жилых домов. В одном из подъездов сгорели квартиры с первого по пятый этаж. Пожар локализовали. По предварительным данным, жертв нет.

На 10 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук. Эвакуация планируется в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Власти призывают жителей к немедленной эвакуации в связи с опасениями, что российские военные усилят наступление на востоке, а также после ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где находились ожидающие отъезда женщины, дети и пожилые люди. Ответственность за атаку и гибель свыше 50 человек Киев возлагает на российские власти. Москва обвиняет в обстреле украинские силы.