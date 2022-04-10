Выборы с северным акцентом

Как это делается в Цхинвале. В Южной Осетии проходят выборы президента. Уже к середине дня они были признаны состоявшимися, а действующий лидер республики, отдав свой голос, назвал выборы праздником.

С самого утра сегодня СМИ сообщили об открытии всех 76 избирательных участков для голосования на выборах президента Южной Осетии. Четыре из них находятся за пределами республики: два во Владикавказе и по одному в Москве и Сухуме.

С самого утра проголосовали и все пять кандидатов в президенты в сопровождении своих семей. Только Анатолий Бибилов у урны для голосования появился один.

Ближе к пяти часам вечера в информационном центре ЦИКа выступила председатель Эмилия Гагиева и объявила, что выборы по состоянию на 16:00 уже признаны состоявшимися.

«Общий процент по Республике Южная Осетия принявших участие в голосовании на 16 часов составляет 59,9%. С удовольствием объявляю, что выборы президента Республики Южная Осетия состоялись. Порог явки пройден. Общее количество проголосовавших составляет 17 652 человека», – сообщила Гагиева.

Все кандидаты в президенты, с которыми удалось поговорить незадолго до закрытия избирательных участков, заявляют об отсутствии эксцессов и серьезных нарушений на территории республики. Однако это не касается избирательных участков во Владикавказе.

По словам Гарри Мулдарова, на участках образовались большие очереди:

«На данный момент процесс голосования на территории Южной Осетии проходит нормально, без нарушений. Но во Владикавказе, по нашей информации, есть много нарушений. Это подкуп избирателей, а еще некоторых голосующих проводили в зал для голосования без очереди через черный ход».

Дмитрий Тасоев напомнил, что всегда выступал против открытия избирательных участков за пределами республики.

«На данный момент почти все спокойно за исключением некоторых мелких недочетов. А Владикавказ это вообще место особое. На наш взгляд, голосование во Владикавказе – это незаконно. Дело касается непосредственно Южной Осетии, и все участки должны быть на территории Южной Осетии. Это наше мнение, мы говорили об этом и в 2011 году, выступили против участков, и тогда их отменили», – напомнил Тасоев.

Алан Гаглоев сообщил, что уже направил представителей в Северную Осетию, которые будут разбираться с ситуацией:

«Процесс идет спокойно, имеется в виду, на территории Южной Осетии. А во Владикавказе понятно, у всех есть информация о том, что там подкупают избирателей. Причем можно сказать даже, что делают это открыто. Мы туда направили наших представителей, они разбираются».

Процесс голосования в Северной Осетии, как правило, становится главной темой скандалов всех выборов, так как именно там возможны нарушения. Это касается легкости подкупа избирателей, в том числе, и выдачей новых югоосетинских паспортов. В социальных сетях появилась информация, что их выдавали в обмен на голос в пользу действующего президента. Журналист Руслан Тотров напомнил на своей странице о словах Бибилова на предвыборной встрече в 2017 году. Бибилов тогда высказывался против открытия избирательных участков в Северной Осетии, так как результат на тех участках очень зависит от административного ресурса.

Как и кандидаты в президенты, международные наблюдатели также охарактеризовали ситуацию в ходе выборов как спокойную.

Однако ожидания у жителей Южной Осетии отнюдь не спокойные. Еще несколько дней назад организация «Гражданская платформа», которая была создана участниками акций протеста после убийства Инала Джабиева в августе 2020 года, призвала всех выйти на площадь в 19:00 и дожидаться оглашения результатов там.

Говорит активист «Гражданской платформы» Борис Гаглоев:

«У нас же будут протоколы с участков, будет предварительный подсчет. Будем ждать оглашения предварительных результатов от ЦИКа. Все может быть. В 2011 году некоторые вышли на площадь праздновать победу, но этой победы не было. Победил другой кандидат. Мы хотим, чтобы все было по закону, чтобы цифры в протоколах совпадали с оглашением результатов ЦИКом».

Ответом на эти заявления можно считать заявления МВД республики. СМИ процитировали начальника управления охраны общественного порядка МВД Маира Гаглоева.

«Хочу отметить, что МВД будет строго реагировать на факты нарушения установленного порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов», – сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия