Югоосетинские выборы: Бибилов и Гаглоев выходят во второй тур

Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что предстоит второй тур выборов президента, в который выходят он и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

«Мы уже понимаем, что будет второй тур, судя по тем обработанным бюллетеням, а их, насколько я знаю, более 96%», – сказал Бибилов на брифинге в Центризбиркоме.

В своем Telegram-канале Бибилов написал, что во второй тур выходят две идеологии.

«Думаю, вы все понимаете, о каких идеологиях идёт речь. И здесь уже выбор народа», – добавил он.

Ранее кандидат Алан Гаглоев объявил о своем лидерстве в президентской гонке, а три других кандидата – Александр Плиев, Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев заявили, что поддержат кандидатуру Гаглоева во втором туре выборов.

При этом представитель ЦИК Марина Цховребова заявила, что предварительные итоги выборов ведомство огласит в 11 утра по местному времени.

ЦИК огласил данные лишь по Кваиси после обработки 68% протоколов – у Алана Гаглоева 43,51%, у Анатолия Бибилова 42,02%, у Гарри Мулдарова 4,94%, у Александра Плиева 3,06%, у Дмитрия Тасоева 1,35%, против всех проголосовали 0,6%.

Данные по Джавскому району ЦИК, предположительно, огласил ошибочно – сообщается, что после обработки 67% протоколов Гаглоев набирает 4,40%, Бибилов – 3,6%, Мулдаров – 0,63%, Плиев – 1,23%, Тасоев – 0,22%, против всех проголосовали 0,18%.