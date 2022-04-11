Украина и Азербайджан заявили, что не признают югоосетинские выборы

Министерства иностранных дел Украины и Азербайджана официально заявили, что не признают президентские выборы, прошедшие в самопровозглашенной республике Южная Осетия.

В Киеве подчеркнули, что незаконные выборы преследуют цель легитимизировать оккупацию части суверенной территории Грузии со стороны РФ.

«Проведение Россией незаконного голосования на оккупированных грузинских территориях на фоне продолжения вторжения российской армии на территорию Украины может привести к существенному обострению ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и созданию дальнейшей основы для разрешения новой агрессии против Грузии», – говорится в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

«РФ должна выполнить положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отозвать признание т.н. независимости Абхазии, Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в Украине. Убеждены, что жесткие санкции против РФ и их неукоснительное соблюдение будут способствовать скорейшему восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины», – говорится в заявлении.

В Баку заявили, что считают проведение выборов грубым нарушением международного права.

«Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках международно-признанных границ и не признает являющиеся нарушением международного права т.н. выборы в Цхинвальском регионе Грузии, считает их грубым нарушением международного права», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее представители Евросоюза и США, а также Латвии и Литвы заявили, что признают выборы в Южной Осетии.

Отметим, что действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, выступающий за проведение референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, уступил в первом туре голосования оппозиционеру Алану Гаглоеву. Второй тур выборов пройдет 24 апреля.