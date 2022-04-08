Первое собрание инициативной группы по референдуму вышло предвыборным

В Цхинвале собралось первое заседание инициативной группы попроведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. На него съехались гости из России, которые главным образом желали победы Анатолию Бибилову на предстоящих в воскресенье выборах. К собравшимся обратился и экс-президент Эдуард Кокойты, которому этим же вечером пришлось давать разъяснения своим сторонникам, которые запутались в позиции лидера.

Первое заседание инициативной группы по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России было анонсировано президентом Анатолием Бибиловым вчера вечером во время теледебатов. В Южную Осетию прибыли гости из Российской Федерации, в числе которых глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, российский сенатор Сергей Карелин, экс-глава Северной Осетии, сенатор – представитель РСО-Алания Таймураз Мамсуров, представители Госдумы и Совета Федерации России. Также в собрании приняли участие гости из Сирии, которые приехали в качестве наблюдателей на предстоящих в воскресенье выборах президента.

Во всю ширину и высоту сцены был растянут баннер, гласящий: «За Осетию! За Россию! За объединение!» Это слоган и дизайн предвыборной кампании Анатолия Бибилова. Хотя было анонсировано участие всех президентов Южной Осетии, первый – Людвиг Чибиров, и третий – Леонид Тибилов, не смогли присутствовать, но от их имени зачитали письма с уверениями безоговорочной поддержки инициативы.

Анатолий Бибилов в своем выступлении поздравил собравшихся и с Днем Конституции, который отмечается сегодня, и перешел к причинам, по которым Южная Осетия должна войти в состав России:

«Исторически народ Южной Осетии долгое время не имел выбора, в составе какой территории быть. Многие годы это определяли за нас, исходя из политических интересов, экономических и географических факторов. 30 лет назад, провозгласив Акт о независимости Республики Южная Осетия, мы сделали свой выбор сами, и этот выбор мы защищали, не жалея сил и крови. Мы добились признания, и сегодня благодаря России мы успешно решаем социально-экономические задачи, повышаем уровень жизни наших граждан. Но пришло время сделать шаг вперед. Мы должны обеспечить возможность убрать искусственные барьеры между Севером и Югом Осетии. Республика Северная Осетия – Алания и Республика Южная Осетия должны жить и развиваться в рамках одного государства».

Прозвучало много слов о глобальной угрозе России и необходимости объединения и поддержки главного союзника. Об этом говорил в своем выступлении и экс-президент Эдуард Кокойты, недавно назначенный Бибиловым представителем Южной Осетии во время спецоперации в Украине. Этим коллаборационизмом он вызвал немало критики в свой адрес, так как ранее выступал за независимый вектор развития республики и яро критиковал Бибилова. Сегодня Кокойты вновь призвал поддержать Россию:

«Я хочу ответственно заявить, и многие знают мое мнение, но на данный момент мы должны создать все условия, предложить Российской Федерации все удобные варианты для интеграции Южной Осетии и России. Мы должны поддержать Россию, и эта спецоперация, которая сегодня проходит на Украине, это не только проблема одной России, нет. Россия там отстаивает наши интересы, и мы обязаны всячески поддерживать всех, кто принимает самое активное участие в этой спецоперации. Мы должны поддержать президента Российской Федерации! Никто пускай не думает, что, если вдруг мы не добьемся общей победы над нацизмом, который сейчас на Украине, эта беда может прийти в дом каждого из нас. И мы должны обязательно сделать так, чтобы мы победили. Я так думаю, что референдум состоится, и осетинский народ сделает свой выбор. В данном случае дело за всеми за нами», – сказал Кокойты.

Выступления остальных спикеров по большой части были посвящены Анатолию Бибилову. Они желали ему победы на предстоящих выборах. После окончания мероприятия политолог Коста Дзугаев согласился с теми наблюдателями, которые считают, что идея референдума может быть дискредитирована «предвыборностью» мероприятия:

«Есть у меня такие опасения, но что ж делать. Видимо, это как элемент политтехнологии было неизбежностью. Все же главное здесь, пусть меня поймут правильно, не выборы президента. Президент может быть один, может быть другой, а вот объединение Южной Осетии с Россией, оно вне президентов и вне каких бы то ни было политических пристрастий. Это исторический императив народа, который, я надеюсь, будет реализован. С этим президентом или с другим».

В социальных сетях заметили отсутствие на мероприятии двух бывших президентов и восприняли это как знак их несогласия, а также сообщили, что в республике находится Дзамболат Тедеев – главный тренер сборной России по вольной борьбе. Впрочем, эта знаковая в республике политическая фигура также не была замечена среди участников собрания.

Между тем сегодня же вечером Эдуард Кокойты встретился со своими сторонниками. Он заверил их в неизменности своей позиции и попросил считать свои действия не поддержкой Анатолия Бибилова на предстоящих в воскресенье президентских выборах, а результатом договоренностей с Москвой:

«Я мог бы встретиться и без камер, но тогда я бы обманывал свой народ. А я не хочу этого делать. А эта встреча касалась тех ребят, которые вернулись из Донецка. У них неоднозначная ситуация, и отдать их на растерзание я не могу и никогда этого не сделаю. Я проводил встречи в Москве, пытался им прояснить ситуацию. Мне там сказали, что этим занимаются и власти республики», – сказал он.

Бывший президент вновь повторил, что не поддерживает ни одного из представленных кандидатов, и призвал сторонников голосовать за того претендента, кого они считают достойным:

«Я и Бибилову сказал, что то, что мы встретились, не означает, что вопросы снимаются. Нет. У нас кардинально разные мнения по многим вопросам. Я никого не призываю голосовать за Анатолия Ильича. Мы сами видели, какие были нарушения».

Кокойты также сказал соратникам, что остается сторонником независимости Южной Осетии в союзе с Россией:

«Я за независимую Южную Осетию. Я за союзное государство с Российской Федерацией. Это один из вариантов дальнейшего развития наших отношений с Российской Федерацией», – отметил он.

Напомним, президентские выборы в Южной Осетии пройдут 10 апреля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия