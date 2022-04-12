В России возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского легиона» в Украине

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте).

В информации, опубликованной на сайте Следственного комитета, говорится: «В действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии. До настоящего времени они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ.

Кроме этого, в сети интернете размещено интервью Мамулашвили журналисту одного из изданий с призывами к деструктивным и насильственным действиям, вплоть до уничтожения, российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также иные подразделения наемников. Их действиям следствие также даст уголовно-правовую оценку».

Мамука Мамулашвили оказался в центре внимания СМИ после того, как в сети появилось видео убийства тяжело раненного российского военнослужащего. На кадрах с места происшествия, среди прочего, засветился военнослужащий, предположительно, грузинского происхождения. Мамулашвили, однако, настаивает, что этот боец не является участником «Грузинского легиона».