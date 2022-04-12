Аслан Бжания призвал парламент перейти к делу

Сегодня в Сухуме состоялось первое заседание первой сессии седьмого созыва парламента Абхазии. По давно сложившейся традиции такие заседания, на которых формируется руководство созыва, проходят не в тесном зале заседаний парламента, а в зале заседаний на четвертом этаже одного из корпусов кабмина. Вот и сегодня в этом просторном зале, как обычно, с одной его стороны расположились новоизбранные парламентарии, позади них – депутаты предыдущего созыва, с другой – представители исполнительной власти, духовенства, общественности.

На заседании присутствовали все 33 избранных депутата парламента. В двух избирательных округах – №8 (г. Сухум, Маяк) и №18 (г. Гудаута, второй) – в мае должны состояться повторные выборы. Среди избранных парламентариев семеро были депутатами шестого созыва – Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия. Пять депутатов избраны от провластной политической партии «Амцахара». Это – Алмас Акаба, Астамур Герхелия, Алиса Гулария, Галуст Трапизонян и Беслан Эмухба.

Первое заседание в соответствии с Конституцией РА открыл старейший по возрасту депутат, 65-летний Герой Абхазии Фазлибей Авидзба, который ранее избирался депутатом парламента пятого созыва (2012 – 2017 гг.).

После того как Авидзба открыл заседание, он поочередно представил присутствующим новоизбранных парламентариев, а затем предоставил слово президенту Абхазии Аслану Бжания. Вот несколько фрагментов из выступления главы государства, который, поблагодарив за работу депутатов шестого созыва, сказал:

«Избирательная кампания прошла в открытой и конкурентной борьбе, граждане проявили высокую активность. В составе нового созыва парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты. Объединяет вас любовь к родине и стремление к созиданию… Деятельность Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия является многогранной. Это и законотворчество, и взаимодействие с другими ветвями власти, и сотрудничество на международной арене с парламентами других государств, и внутриполитический диалог в стране, и многое другое. Я, как президент Республики Абхазия, как глава исполнительной власти готов к совместной работе… Абхазия, как часть современного мира, должна реагировать на угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме... Необходимо предпринимать меры по постоянному укреплению и развитию абхазской государственности. Наша особенность, обусловленная историческими, географическими и другими факторами, заключается в том, что только в рамках своего государства мы можем сохранить свой язык, культуру и самобытность. Наше государство – это наш дом. Несложно представить себе судьбу того, у кого нет своего дома! Укрепление государственности – это прежде всего повышение эффективности работы основных его институтов, таких как вооруженные силы, правоохранительные органы и судебная система. Разумеется, это возможно только при поддержке и под контролем народных избранников».

Бжания обратился к парламентариям с просьбой в ближайшее время рассмотреть проекты нормативно-правовых актов, направленных им в парламент, а именно: более 50 поправок в УК и УПК и проект закона о противодействии организованной преступности. В части обеспечения стабильной политической обстановки в стране большое значение приобретает конституционная реформа, предусматривающая перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти.

«Считаю, что от слов пора перейти к делу! Предлагаю вам, уважаемые депутаты, эти материалы изучить, все взвесить и не позднее 2023 года осуществить необходимые преобразования», – сказал Аслан Бжания.

Он подчеркнул важность укрепления союзнического и стратегического партнерства с Россией. А также отметил, что основой жизнедеятельности государства является экономика:

«Пандемия внесла существенные коррективы в наши планы. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На борьбу с этим злом государство выделило практически миллиард рублей и будет продолжать в дальнейшем оказывать помощь населению. Такая масштабная финансовая поддержка системе здравоохранения стала возможна благодаря профицитному государственному бюджету, который мы получили в 2021 году впервые в послевоенной истории Абхазии».

Вслед за ним на трибуну поднялся почетный гражданин Республики Абхазия, депутат Госдумы РФ Константин Затулин. В начале своего выступления он зачитал приветствие председателя Государственной Думы Вячеслава Володина: «Поздравляю вас с избранием в Народное Собрание Абхазии. От вас во многом зависит развитие республики, решение вопросов людей, улучшение качества жизни. Мы знаем, как тепло в Абхазии относятся к России. Наши народы связывает общая история и дружба, взаимопомощь. Рассчитываю на дальнейшее расширение сотрудничества депутатов Парламента Абхазии и Государственной Думы, прямой диалог по актуальной повестке, координацию в законотворчестве. В интересах наших граждан поддерживать друг друга, выступать с единой позицией на межпарламентских площадках. Желаю вам успехов и всего самого доброго».

Далее Константин Затулин сказал уже от себя:

«Россию и Абхазию связывают прошлое, настоящее и будущее. То, что это не просто слова, доказывают события последнего месяца. Абхазия одной из первых поддержала российскую специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, признала ДНР и ЛНР. От имени своих коллег хочу выразить благодарность властям и народу республики за поддержку в трудную минуту. России и Абхазии никогда ничего не давалось легко. Наша особая признательность абхазским добровольцам, которые в эти дни помогают Вооруженным силам России решать боевые задачи в зоне специальной военной операции, а также членам их семей».

Фазлибей Авидзба, продолжая вести заседание, предложил депутатам седьмого созыва парламента выдвигать кандидатуры на должность спикера. В былые годы в таких случаях разгоралась борьба между сторонниками исполнительной власти и политической оппозиции, например, так было в 2012 году. Но на сей раз перевес провластных в депутатском корпусе был слишком велик, чтобы их оппонентам имело смысл выдвигать альтернативную кандидатуру. Депутат Беслан Эмурхба выдвинул кандидатуру Лаши Ашуба, о которой в обществе активно заговорили еще месяц назад. Больше выдвижений не последовало.

В своем коротком выступлении Лаша Ашуба, поблагодарив за выдвижение, тоже затронул «текущий момент в мире»:

«В свете последних событий, происходящих в мире и вблизи от нас, хочу пожелать всем нам согласия и консолидации во имя народа Абхазии. В добрый путь, уважаемые коллеги!»

Биография Л. Ашуба. Лаша Нугзарович Ашуба родился 21 декабря 1989 года в городе Сухуме. В 2006 году окончил сухумскую школу №14. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». В том же году продолжил обучение в аспирантуре. С 2011 по 2013 годы работал юристом, а затем начальником внутренних структурных подразделений в частной коммерческой организации в Москве. С февраля 2014 года по март 2016 года работал в Министерстве иностранных дел Абхазии. С апреля 2016 года был депутатом Сухумского городского собрания. В 2017 году его избрали депутатом парламента Абхазии. В марте 2022 года был переизбран депутатом на второй срок.

В ходе тайного голосования за Ашуба проголосовали единогласно.

В список для тайного голосования на должность троих заместителей спикера Народного Собрания были внесены Галуст Трапизонян, Ашот Миносян, Астамур Аршба, Фазлибей Авидзба. Избранными оказались Ашот Миносян (за – 21 голос), Астамур Аршба (за – 33 голоса), Фазлибей Авидзба (за – 33 голоса).

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия