Абхазия: два тура позади, но парламентские выборы продолжаются

Чем кампания по формированию абхазского парламента седьмого созыва превзошла не только предыдущую, пятилетней давности, но и все прочие, так это количеством повторных выборов. Именно выборов, а не повторных голосований, то есть вторых туров, в которых обычно через две недели встречаются «финалисты» первого тура, не сумевшие в нем набрать пятьдесят процентов голосов плюс один. В повторных выборах, проходящих обычно через два месяца, могут участвовать не только особо «везучие» – участники голосования, признанного не состоявшимся, но и все остальные желающие граждане Абхазии.

Нынче пройдут заново две избирательные кампании. На 14 мая назначены повторные выборы в избирательном округе №18 (Гудаута, второй). 12 марта там председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая набрал голосов больше своего единственного соперника Беслана Таркила, но при подсчете недействительных, испорченных бюллетеней оказалось, что для победы ему не хватило всего одного голоса. Аналогичная история произошла с Лакербая во время предыдущих парламентских выборов 2017 года, причем в результате повторных выборов он уступил своему тезке Леониду Чамагуа. Наверняка это совпадение не могло не оказать определенное психологическое воздействие на Лакербая, и в обществе распространился слух, что нынче Леонид Иванович решил не продолжать, как в 2017-м, борьбу за депутатский мандат. Но если и было такое, вчера появилось сообщение, что ЦИК зарегистрировал инициативную группу по его выдвижению кандидатом в парламентарии.

Повторные выборы в парламент Абхазии по избирательному округу №8 (Маякский) назначены на 28 мая. Там вышедшие во второй тур Леон Губаз и Наур Нармания 26 марта набрали равное количество голосов – по 989. Выбывший из гонки в том же округе после первого тура выборов Астамур Какалия оповестил вчера же в соцсети «Фейсбук», что он планирует заново выдвинуться по этому округу. Надо полагать, что и «финалисты» в том округе не откажутся от продолжения борьбы. Но это пока все из области предположений…

Тем временем умы многих в обществе заняты уже другими выборами: как сообщалось в СМИ, 12 апреля должно состояться первое заседание сессии седьмого созыва парламента, на котором избираются спикер и вице-спикеры НС. В соцсетях уже появились опросы пользователей, в которых они высказываются за ту или иную кандидатуру из всех тридцати трех пока зарегистрированных ЦИКом парламентариев. Причем при обсуждении этой темы люди проявляют весьма разную степень компетентности. Так, одна пользовательница задала вопрос: «А что, спикером становится самый старший по возрасту депутат?» Ей объяснили, что самый старший – в данном случае это будет 65-летний Герой Абхазии Фазлибей Авидзба – лишь открывает первое заседание.

Наблюдатели сейчас по самым разным параметрам анализируют и классифицируют новый состав парламента. Если брать политический расклад, то преобладает мнение, что исполнительная власть в большинстве округов, где противостояли друг другу явные ее сторонники и оппозиционеры, сумела провести в законодательный орган первых. Но внутриполитические предпочтения многих молодых, неизвестных общественности депутатов пока неясны. В соцсетях, кстати, встретилось пожелание одного пользователя: хорошо бы, чтобы они так и остались независимыми, нейтральными, но кто-то возразил: так в жизни, за редким исключением, не бывает.

Если брать участие в этих выборах политических партий, то из одиннадцати их, зарегистрированных в Минюсте, пять выдвинули 15 кандидатов – провластные «Амцахара» (девятерых кандидатов) и «Народный фронт Абхазии» (одного), оппозиционные «Апсны» (двоих) и Народная партия Абхазии (одного), Партию же экономического развития Абхазии (выдвинула двоих) можно назвать центристской. При этом некоторые из кандидатов выдвигались как от партии, так и от инициативной группы.

Многие в обществе задавались вопросом: почему крупнейшая оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» не стала выдвигать кандидатов, в то время как ее главный оппонент «Амцахара» выдвинула девять, и большинство их прошло в парламент. Некоторые восприняли это даже как бойкот выборов оппозицией, хотя многие известные оппозиционеры в них участвовали. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось с этим вопросом к председателю «ФНЕА» Аслану Барцыцу. Он напомнил, что вместе с рядом других оппозиционных партий и общественных организаций в конце прошлого года Форум предлагал отложить парламентские выборы на год, а за это время провести реформы в законодательстве и поменять мажоритарную избирательную систему на смешанную, но президент отклонил это предложение.

«Вы в общем-то официально бойкот не объявляли; помню, что даже сказали по телевидению: нет, бойкота не будет. Но просто решили в данном случае воздержаться от участия в выборах, я так понимаю…

– Мы не то что решили воздержаться от участия, это не совсем правильно. Мы решили воздержаться от выдвижения от имени своей партии. Вот от этого мы воздержались. Но это не значит, что мы не поддерживали тех или иных кандидатов, не оказывали им моральную поддержку. Официально не хотели их поддерживать, чтобы в каком-то смысле не навредить им, чтобы власть не обращала на это, не обостряла внимание».

На вопрос о том, кто из не прошедших в парламент кандидатов был бы там, на его взгляд, однозначно полезен, Аслан Барцыц ответил:

«Ну, такие, как Натали Смыр, например. Со своей эмоциональной такой активной позицией. Она запомнилась людям как вот такой стойкий боец. Ну, еще Астамур Какалия со своей идеей (декларирования доходов и расходов)…

– Но Астамур Какалия еще не сошел с дистанции. У него еще есть возможность. Он вчера написал в соцсетях, что собирается идти на повторные выборы на Маяке.

– Ну, и еще ряд товарищей, которые проявили себя как вот Кокая, допустим. Молодой, принципиальный, со своей принципиальной позицией».

А вот впечатление от выборов у председателя Конгресса народа Абхазии Давида Пилия:

«На такой первоначальный взгляд – устойчивая динамика ухудшения качества парламента. Очень много людей, которые в прямом эфире на теледебаты вообще не выходили. А это уже показатель. И в парламенте будет молча сидеть. Вы что думаете, он пресс-конференции будет проводить, встречаться с общественностью? Да нет, конечно.

– Все-таки и от спикера многое зависит – как он сможет организовать работу парламента. У вас есть какие-то предпочтения – кто бы справился с этим?

– Вот вы знаете, если смотреть на подготовленность человека, имеется в виду образование, опыт работы, участия в публичной политике, мне очень нравится Инар Гицба. Очень образованный человек, который в совершенстве владеет пятью языками. Я знаю его хорошо и знаю, что человек очень подготовленный.

– А кого он хотел бы видеть в парламенте из тех, кто не прошел?

– Многих можно назвать. Вот, например, Абесалом Кварчия. Очень опытный человек, публичный политик, общественный деятель. Изольда Хагба, член Общественной палаты, очень толковая девушка. Кобахия Фарид, научный сотрудник АбИГИ. Таких немало».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия