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Политика

На заседание нового созыва парламента Абхазии пустили не всех журналистов

На заседание первой сессии Народного Собрания Республики Абхазия нового, седьмого, созыва Государственная служба охраны не пропустила троих журналистов, в том числе, и председателя Союза журналистов Руслана Хашига. Журналисты, которым отказали в возможности присутствовать на заседании сессии, были приглашены пресс-службой парламента, но в списки администрации президента не попали.

Первый о недопуске на заседание сессии парламента написал в телеграм-канале RESPUBLICA журналист Саид Барганджия. Позже на своей странице в социальной сети Facebook об этом сообщила и журналист Анаид Гогорян.

Саид Барганджия рассказал о ситуации и заявил, что расценивает ее как воспрепятствование осуществлению журналистской деятельности:

«Вчера лично мне звонила пресс-секретарь парламента и пригласила нас на первое заседание сессии седьмого созыва. Сказала, чтобы мы с собой имели документы, будет список, мое личное имя будет внесено в список. Я в парламенте аккредитован, мы пришли сегодня в кабмин, и меня лично не пустили. Охрана объясняла это тем, что моего имени нет в списке. Когда я обратился к пресс-секретарю парламента, она сказала, что список передавала, а пресс-секретарь президента ничего конкретно, чтобы было понимание, не объяснила. Наверное, это было связано с тем, что уже было почти 12:00, она наверняка была очень занята, мне сложно говорить, чем было мотивировано такое решение. Не пустили телеграм-канал RESPUBLICA, у нас все необходимые документы на работу в парламенте есть, мы уже год освещаем все заседания. Как журналист, расцениваю это как препятствие в выполнении моих профессиональных обязанностей. К огромному сожалению, я не единственный журналист, который не смог попасть на заседание сессии парламента, не попала еще Анаид Гогорян, ваша коллега, я так понимаю, что у нее все необходимые предварительные договоренности тоже были».

Я связалась с Анаид Гогорян, она сказала, что не понимает, почему ее не оказалось в списке администрации президента. Накануне заседания, вечером, ей позвонила пресс-секретарь парламента Астанда Табагуа и предупредила, что ей надо связаться с пресс-секретарем президента Марианной Квициния, сообщить, что она внесена в список приглашенных от парламента и попросить включить себя в список администрации президента. По словам Анаид Гогорян, она связалась с Марианной Квициния и известила ее, что завтра придет на заседание сессии парламента по приглашению его пресс-службы. Попросила включить в список и получила утвердительный ответ. Однако сегодня в списке АП Анаид Гогорян не оказалось.

Ситуацию с журналистами прокомментировала пресс-секретарь президента Марианна Квициния, она заверила, что все произошло непреднамеренно, и попросила журналистов быть внимательней в вопросах аккредитации:

«В ситуации с приглашением СМИ республики, имевшей место на первом заседании парламента седьмого созыва, нет никакой крамолы. Согласно Конституции, первое заседание Народного Собрания созывает президент Республики Абхазия. Список приглашенных, в том числе представителей СМИ, формирует администрация главы государства. Никаких ограничений в доступе к информации администрация президента никогда не создавала и не планирует этого делать. Для участия в мероприятиях подобного масштаба всегда заранее формируется список присутствующих. Первое заседание Народного Собрания седьмого созыва не стало исключением. Накануне пресс-служба президента оповестила все СМИ, которые подтвердили свое присутствие и прислали списки своих представителей. На мероприятие не были допущены только те журналисты, которые не были внесены в список участников в связи с отсутствием запроса на освещение мероприятия. Пресс-служба президента Республики Абхазия просит представителей средств массовой информации быть внимательными к вопросам аккредитации и своевременной регистрации на заседания. Со своей стороны, мы неизменно готовы, как и прежде, оказывать СМИ всестороннюю помощь и содействие в их работе».

Пресс-секретарь парламента Астанда Табагуа сообщила «Эху Кавказа», что «было два списка приглашенных на заседание сессии: один – от парламента, другой – от администрации президента, почему-то Государственная служба охраны пропускала на сессию только по списку АП».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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