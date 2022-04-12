В условиях высокой волатильности курса российского рубля у многих возникает вопрос, в какой валюте лучше хранить свои сбережения. Но, судя по ответам наших респондентов в Абхазии, данный вопрос для многих не является актуальным.

– В какой валюте вы храните свои сбережения?

Зоя, мать двоих детей: Ой, какие сбережения?! Просто за все года работы какая-то небольшая сумма в долларах на счету накопилась. Но и то она на какие-то крупные покупки или по необходимости не собирается, я оттуда снимаю, и назвать это сбережениями язык не поворачивается. У меня зарплата обычная, бюджетная, среднестатистическая, расходится буквально за два-три дня, и если бы не поддержка супруга, то было бы очень тяжело. В данной ситуации, когда невероятный скачок цен на все, начиная от продуктов до услуг, ни о каких накоплениях, сбережениях вообще речь не идет. Задача стоит – достойно прожить месяц и знать, что в следующем месяце у тебя будет зарплата и возможность дальше жить. Сейчас говорить о сбережениях не приходится.

Римма Хашба, пенсионер: Всегда я хранила в рублях, небольшая зарплата, небольшая пенсия. Удобно хранить только в рублях, потому что я их трачу, не было надобности хранить их в валюте никогда. Не езжу за границу, у меня нет загранпаспорта. В Россию езжу с рублями.

Ирма: У меня нет никаких сбережений. Иногда на карточке остаются, зарплата или что-то я получаю в рублях, остается. Чтобы отложить, должна быть какая-то сумма. Обычно то, что мы получаем, тратим. У нас нет бизнеса.

Аслан Аршба: Как только у меня начали появляться собственные деньги, храню все сбережения в евро, просто потому, что мне нравится стилистика, в которой купюры этой валюты выполнены. А вообще, друзьям, которые озабочены тем, как сохранить свои накопления, рекомендую покупать доллары и евро в равном количестве. Рубль, очевидно, не самая стабильная валюта. Этот вопрос не слишком актуален для Абхазии, потому что у небольшого процента населения есть реальные накопления, то есть люди живут от зарплаты до зарплаты.

Нана: У меня нет сбережений в связи с тем, что я работаю в госучреждении, у нас зарплаты маленькие. У меня трое детей, двое из них обучаются в вузах России. И для хранения сбережений у меня не остаются средства.

– Если вы храните какую-то сумму, вы в какой валюте ее храните?

Нана: Только в рублях, с долларами и евро я никогда не сталкивалась.

Гунда: Пока в рублях, но в дальнейшем, если появятся какие-то существенные сбережения, наверное, мы постараемся закупить золотые слитки. Как показала практика, это самое надежное средство хранить свои сбережения. Я буду хранить в золотых слитках, куплю у сбербанка с печатями и буду хранить. И с этим точно ничего не произойдет!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия