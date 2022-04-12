Второй тур президентских выборов в Южной Осетии планируют провести 8 мая

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет предположительно 8 мая, сообщила информагентству «Рес» глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.

«Дата определена исходя из того, что 24 апреля - это религиозный праздник Пасха, есть указ президента Леонида Тибилова от 2015 года, в котором эта дата определена как праздничный день. Следующее после 24 числа воскресенье тоже праздничный день в соответствии с календарем праздничных дат – это 1 мая. В Конституционном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия" ст. 10 прописано, что выборы не могут назначаться на праздничный день, поэтому дата смещается на 8 мая», - сказала глава ЦИК.

Она также отметила, что в ближайшие два дня планируется огласить окончательные результаты президентских выборов, которые прошли 10 апреля.

«Ранее мы озвучили данные, которые были получены в результате обработки 95 процентов протоколов. Что касается оставшихся пяти, то цифры нам известны, однако мы не можем их огласить, пока не получим оригиналы протоколов участковых комиссий из Москвы и Сухума. Как только мы их получим, итоги будут обнародованы и опубликованы в СМИ. Протоколы уже находятся в пути, и мы рассчитываем их получить возможно даже завтра», - уточнила Гагиева.

Она также отметила, что провести второй тур выборов раньше, технически невозможно, так как необходимо время для изготовления бюллетеней и новых штампов для проставления избирателям в паспортах, так как это требует закон.

Во втором туре примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Гаглоев, по предварительным данным, после обработки 95% протоколов получает 36,9% голосов избирателей, Бибилов набирает 33,5% голосов. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.