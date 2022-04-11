«Чисто арифметически победа Гаглоева предрешена»

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уступил в первом туре президентских выборов лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Таковы последние данные Центризбиркома. Остальные оппозиционные кандидаты уже заявили, что поддержат во втором туре Гаглоева. Насколько неожиданным стал такой расклад и есть ли шанс у действующего президента отыграть назад?

По данным югоосетинского ЦИК, после обработки 95% протоколов первое место занял лидер парламентской партии «Ныхас» Алан Гаглоев с результатом 36,9% голосов избирателей, второе – действующий президент Анатолия Бибилова с 33,5%. Эти двое претендентов выходят во второй тур выборов. Еще трое выбывают из предвыборной гонки со следующими результатами: Александр Плиев – 11,9%, Гарри Мулдаров – 8,9%, Дмитрий Тасоев – 2,8%. Против всех проголосовали 1,8% избирателей.

В списки избирателей на момент окончания голосования было внесено 39 021 человек. Явка составила 74,26% (28 976 человек).

ЦИК обнародует окончательные итоги, возможно, уже завтра, а дата проведения второго тура выборов будет назначена на 24 апреля, то есть совпадает с Пасхой.

По мнению наблюдателей, выборы проходили на фоне беспрецедентного недоверия к ЦИКу и действующей власти. Понятно, что после публикации в соцсетях видео с камер наблюдения в офисе Центризбиркома, на которых было видно, как представители штаба Бибилова совместно с руководством ЦИК приводили манипуляции с подписными листами кандидатов, ни о каком доверии не могло быть и речи.

Поэтому сторонники всех оппозиционных кандидатов вышли на центральную площадь и не расходились, пока ЦИК обрабатывал протоколы участковых комиссий. Таким образом граждане продемонстрировали, что не смирятся с очевидно невероятными результатами голосования.

Но еще до обработки данных ЦИКом, когда в избирательных штабах посчитали протоколы избирательных участков и стали известны итоги первого тура, четверо оппозиционных кандидатов на площади выступили с совместным заявлением, что во второй тур они идут вместе, и призвали своих сторонников поддержать Алана Гаглоева.

Таким образом, в первом туре результат протестного голосования – 60,6% против 33,5% сторонников президента и его административного ресурса. Ожидаемый результат, если учесть, что практически весь период правления Анатолия Бибилова сопровождался кризисными ситуациями.

Республика буквально переходила от одного политического кризиса к другому. Все они были замешаны на произволе правоохранителей, коррупционных и криминальных скандалах, в центре которых неизменно оказывался президент.

Избиратель от этого устал, о чем свидетельствуют итоги первого тура, говорит политолог Вячеслав Гобозов:

«Если брать чисто арифметически, то итоги второго тура и победа Алана Гаглоева предрешены. Но все-таки, мне кажется, здесь нет такой линейной зависимости, как многим кажется. Я думаю, результаты второго тура будут во многом зависеть от того, насколько оппозиции и ее сторонникам удастся удержать на должном уровне мобилизованность своего электората. Не будет ли там шапкозакидательства, мол, мы уже победили, остались только формальности. Вот такие вещи могут сыграть с оппозицией скверную шутку, поэтому надо объяснять сторонникам, что еще ничего не закончилось».

Сегодня об этом говорил в своем обращении к сторонникам и президент Бибилов:

«Дорогие избиратели, борьба не закончена. Своим сторонникам хочу сказать: нам нужно мобилизоваться и бороться до конца. Мы вместе, мы идем вперед, и мы идем к победе…»

По мнению Гобозова, президент не лукавит, все говорит о том, что он настроен решительно, но при этом югоосетинская статистика против него. Из четырех президентов лишь один – Эдуард Кокойты, был избран в 2006 году на второй срок, но тогда он победил в первом же туре. Переходить во второй тур, да еще со вторым результатом, это по местным меркам плохая примета, говорит Вячеслав Гобозов:

«Значительная часть административного ресурса, которая обеспечила ему результат в первом туре, перестанет существовать до дня второго голосования. Потому что чиновник, как правило, поддерживает президента до тех пор, пока не сомневается в его победе. Но президент не смог даже выйти во второй тур с первым результатом, не говоря уже о том, что он не смог победить в первом туре, о чем все говорили и на что были брошены огромные силы… Результаты голосования крайне негативно подействовали на настроения чиновников. Я не удивлюсь, если многие из них начали искать (если уже не нашли) подходы к оппозиционным кандидатам».

Югоосетинские эксперты спорят о том, что было бы лучше для самого Бибилова, учитывая уровень протестных настроений в республике. Например, если бы он не прошел во второй тур? Сейчас оппозиция делилась бы между собой, а ему, как обладателю административного ресурса, было бы что предложить кандидатам. Конечно, открытое сотрудничество невозможно, оно погубило бы кандидата от оппозиции в одночасье, но административное подыгрывание в решающий день в обмен на какие-то гарантии для себя и ближайшего окружения могло бы удовлетворить обе стороны. Почему бы и нет?

Сейчас же, наоборот, оппозиция консолидируется, готовится к решающему штурму, и ей не о чем разговаривать с президентом.

Отсюда другой вопрос наблюдающей публики: на какой кульбит способен президент, если его загнать в угол? Поэтому у многих эта избирательная кампания ассоциируется с выборами 2011 года, когда, с одной стороны, власть, переступившая через закон и выбор избирателя, а с другой – полтора десятка оппозиционных кандидатов, допущенных и не допущенных к выборам во главе с тем, кто прорвался во второй тур и автоматически занял место лидера всех несогласных.

Прошел бы во второй тур, допустим, Александр Плиев, и сегодня на площади остальные кандидаты призвали бы голосовать за него.

«Эхо Кавказа» спросило Роланда Келехсаева, доверенное лицо кандидата в президенты Дмитрия Тасоева, разделяет ли он опасения, что эта президентская кампания может закончиться так же, как в 2011 году, – срывом выборов и затяжным противостоянием власти и общества.

«Я вижу настрой общества, как в 2011 году, но я не вижу за властью таких ресурсов, какие были тогда. Ресурсов, чтобы сначала поломать через колено выбор народа, а затем продавить ситуацию. Хотя до второго тура еще две недели, мало ли что они за это время придумают. Расслабляться нельзя».

Сегодня президент решил напустить туману. «Как кандидату в президенты мне приятно выйти во второй тур с Аланом Эдуардовичем Гаглойты, потому что во второй тур выходят две идеологии. Думаю, вы все понимаете, о каких идеологиях идет речь. И здесь уже выбор народа», – заявил Анатолий Бибилов в своем телеграм-канале.

Общественность восприняла эти слова как пролог к новой интриге, которая будет раскручиваться во втором туре избирательной кампании, но что конкретно имел в виду Анатолий Ильич, так никто и не понял, включая Алана Гаглоева, о чем он сообщил в социальных сетях. И все-таки было странно услышать от Анатолия Бибилова слово «идеология» в конце президентского срока.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия