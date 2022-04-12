Новая встреча МПРИ со старой повесткой

Судьба нарушителей границы, полицейский пост в Цнелис и пандемия. Повестка дня встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в селе Эргнет осталась прежней, как и итоги этой встречи. Прорывов не произошло.

Сегодня в приграничном с Южной Осетией грузинском селе Эргнет состоялась встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.

Глава югоосетинской делегации Егор Кочиев назвал ее повестку стандартной. Как правило, все последние дискуссии начинаются с обсуждения вопросов, связанных с распространением COVID-19. В последнее время болезнь идет на спад как в Южной Осетии, где за последние дни не выявляли новых случаев заражения, так и в Грузии. Кочиев предположил, что следующая встреча МПРИ может стать последней, на которой будет обсуждаться проблема распространения коронавируса, так как пандемия во всем мире идет на спад.

Основным остается вопрос безопасности по обе стороны границы. В первую очередь это касается незаконного поста грузинской полиции у югоосетинского села Цнелис. Кочиев отметил, что ведется поиск выхода из этой ситуации и напомнил о неизменности позиции Южной Осетии в этом вопросе:

«В самом начале этого кризиса Южной Осетией предлагались вполне конкретные решения по разрешению этого кризиса. Тогда грузинская сторона на встречу не пошла, хотя можно было решить этот вопрос и к нему бы больше не возвращались. Политическое руководство Грузии тогда приняло другое решение и не пожелало решить этот вопрос. А сейчас ситуация находится уже в совершенно другой плоскости. Ведется поиск решений, но, как я уже сказал, для Южной Осетии другого решения быть не может. Пост должен быть снят и выведен с территории Южной Осетии».

Еще один вопрос, который обсуждался на сегодняшней встрече, – это факты нарушений государственной границы Южной Осетии и задержания нарушителей, сказал Кочиев:

«Грузия категорически отказывается обсуждать вопрос (делимитации и демаркации), и поэтому мы сейчас занимаемся обустройством государственной границы в одностороннем порядке. Окончательно это будут решено только тогда, когда мы заключим договор с Грузией… Может, не договор о дружбе мы заключим, но как минимум примем документ о гарантиях безопасности между двумя государствами и займемся делимитацией границы. Вопрос этот решить достаточно легко. Нужно проводить профилактическую работу. И профилактическую работу нужно проводить именно с грузинской стороной. Людям должны объяснять, что это государственная граница, и, в случае нарушения этой границы, они будут задержаны и столкнутся с правосудием Республики Южная Осетия».

Глава югоосетинской делегации рассказал, что в данный момент в Южной Осетии находятся восемь граждан Грузии, которые нарушили границу. Трое осуждены, дело одного из них рассматривается в суде, а в отношении четверых идет расследование.

Между тем Егор Кочиев еще раз посетовал, что из-за ограничительных мер против распространения коронавируса журналисты все еще не имеют возможности присутствовать на встречах, что лишает его возможности доносить позицию югоосетинской стороны до граждан Грузии:

«Лично для меня присутствие грузинских журналистов после встречи – это возможность донести точку зрения Республики Южная Осетия до грузинских граждан. Может, если грузинская полиция не хочет заниматься профилактикой, то этой профилактикой займусь я», – отметил он.

Следующая встреча МПРИ состоится в селе Эргнет уже летом, 7 июня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия