Руслан Стефанчук завтра проведет телефонный разговор с Папуашвили относительно его визита в Украину

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что пригласил в Украину спикеров всех парламентов мира, в том числе председателя парламента Грузии, чтобы они своими глазами увидели, что происходит в стране, сообщает Общественный вещатель Грузии.

По его словам, завтра у него будет телефонный разговор с Шалвой Папуашвили, и он хочет еще раз подтвердить приглашение.

«Я пригласил спикеров всех парламентов мира приехать и своими глазами увидеть, что происходит в Украине. Я также пригласил председателя парламента Грузии, у меня был с ним разговор, и мы договорились, что завтра у меня будет с ним официальный звонок, я хочу еще раз подтвердить свое приглашение. Я готов обсудить с ним все детали его визита в Украину. Знаю, что у него небольшие проблемы со здоровьем, я желаю ему скорейшего выздоровления. Я надеюсь, что после этого у меня будет возможность встретиться с ним в Киеве и показать ему те места, о которых мы говорили», - заявил Руслан Стефанчук.

Кроме того, Стефанчук поблагодарил делегацию парламента Грузии, которая собирается прибыть в Украину.

«Кроме того, я хотел бы поблагодарить делегацию парламента Грузии, которая собирается прибыть в Украину. Там очень много известных парламентариев. Мы обязательно организуем все, чтобы визит в Украину удался, чтобы наши коллеги, парламентарии, своими глазами увидели, что происходит в Украине», - заявил Руслан Стефанчук в интервью «Имеди».