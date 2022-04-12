Казус Арахамия

После продолжительных консультаций принято решение направить в Украину парламентскую делегацию, в состав которой войдут как представители большинства, так и депутаты от оппозиции. Руководитель парламента, которому было направлено приглашение, в визите участия не примет. В партии власти убеждены, что в руководстве Украины слишком много бывших представителей «Нацдвижения».

В кабинете председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в парламенте прошла встреча лидеров большинства и вице-спикера от оппозиции Левана Иоселиани. После нее было заявлено, что в Украину отправится парламентская делегация, в состав которой войдут представители и «Грузинской мечты», и оппозиции.

Официальное приглашение спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на имя его коллеги Шалвы Папуашвили последним фактически было отклонено. Мотивы этого решения объяснил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе:

«Главная причина (отказа) – наличие преступников в украинском правительстве, так как они являются источником всех проблем как с отзывом посла, так и ложных обвинений в контрабанде. Грузинских преступников не должно быть в правительстве Украины, это в первую очередь в интересах украинского правительства, и именно для оздоровления двусторонних отношений. В Украине идет война, и эта ситуация еще больше усугубляется Саакашвили, Лорткипанидзе, Адеишвили и их негативными действиями по отношению к Грузии. Поэтому необходимо их срочно уволить. После этого можно будет говорить о визите на высшем уровне».

Между тем в сегодняшней речи Кобахидзе не упоминается Давид Арахамия – в отличие, от того, что говорилось вчера.

«Они являются лидерами радикальной оппозиции в Грузии. Это: Саакашвили, Адеишвили, советник генерального прокурора, Лорткипанидзе, которого повысили до должности заместителя главы контрразведки, и Арахамия – человек, который обеспечивает прямую связь между этими людьми и украинским правительством», – говорил Кобахидзе.

Это заявление вызвало крайне негативные оценки оппозиции и экспертов. К примеру, один из лидеров «Стартегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе считает, что правящая команда достигла «дна моральной деградации»:

«Как известно, главным переговорщиком с Россией является Давид Арахамия, и это самый низкий уровень политической безнравственности, когда вы требуете его отставки. Даже российская делегация, ведущая разрушительную войну с Украиной, не посмела потребовать прекращения полномочий Арахамия, но Ираклий Кобахидзе осмелился это сделать, поэтому он должен извиниться».

Кобахидзе извиняться не стал, заявив, что оппозиция распространяет про него клевету и что никаких ультиматумов он не выдвигал. «Это необходимо в целях оздоровления ситуации между странами», – повторил он.

Один из адресатов заявлений Кобахидзе, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня в соцсетях высказался по этому вопросу:

«Просто сухой факт – «Мечта» требует освобождения всех работающих в Украине на высоких должностях грузин. Кто они? Давид Арахамия – главный переговорщик с Россией. Генерал Георгий Лорткипанидзе – заместитель главы контрразведки, главной функцией которого является задержание российских шпионов. Зураб Адеишвили, который является главным координатором учета преступлений, совершенных российскими оккупантами. Я остаюсь главой группы реформ, хотя являюсь личным узником Путина. А теперь задумайтесь, не является ли это требование прямым заказом России?» – написал Саакашвили в Facebook.

По словам политолога Гии Хухашвили, говорить сегодня в такой тональности с Украиной – полное безумие.

«Я думаю, что это заявление Кобахидзе является абсолютной катастрофой как в политическом, так и в моральном плане. Такая риторика может понравиться только России. Следует понимать, что сегодня все, кто является врагом Украины, автоматически становятся друзьями России. Мне кажется, что Кобахидзе обращается непосредственно к Путину, и он думает о том, как ему угодить. Это не первые заявления Кобахидзе, которые напрямую вписываются в российский пропагандистский нарратив, это прямой подарок России. Кроме того, руководители партии сознательно ставят себя в такое положение, чтобы сделать невозможным их визит. Даже если была обида, об этом можно было намекнуть после поездки».

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и вовсе считает, что позиция грузинских властей противоречит европейским ценностям.

«Грузия стала сообщницей России, не проявляя никакой солидарности по отношению к Украине. Как может Грузия, страна, куда я летал в разгар войны [2008 года], не поддерживать Украину сегодня? Не присоединилась к санкциям – и будет ожидать после какой-либо солидарности? Кто поддержит Грузию, которая не поддерживает даже нынешнюю слабую позицию Запада? Я вижу флаги ЕС в Грузии. Это абсурд! Никто не поддержит вступление Грузии в ЕС и НАТО, учитывая реакцию нынешнего правительства Грузии на происходящее в Украине», – заявил политик в эксклюзивном интервью Радио Свобода.

Предположительно, визит состоится в выходные, однако пока неизвестен формат встреч грузинских парламентариев. По неофициальным данным, партия власти будет представлена зампредседателя парламента Арчилом Талаквадзе, бывшим главой Минздрава Давидом Сергеенко и депутатом Бекой Одишария. Кто поедет от оппозиции, пока неизвестно.