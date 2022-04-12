Испытание вторым туром. К чему готовят югоосетинского избирателя?

Пользователь «Фейсбук» под ником «Роберт Гард» разместил на своей странице алармистский пост, наделавший сегодня шуму в югоосетинском сегменте социальных сетей:

«Из штаба действующего президента Анатолия Бибилова поступила тревожная информация, что готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом. Провести такое решение планируется через Верховный суд. Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании. Грязно, подло и низко!.. Дорогие сограждане! Будьте готовы к защите Конституции и своего выбора! Нет насильственному насаждению тирании и вседозволенности в Южной Осетии!»

Речь идет об инсайдерской информации, которую слили, по меньшей мере, в два избирательных штаба. Согласно ей, второй тур выборов хотят отодвинуть. По закону он должен пройти не позднее чем через две недели после первого.

Но, по уверениям источников, сначала будет организован иск в Верховный суд с требованием не проводить второй тур голосования в день православной Пасхи, мол, это нарушение прав верующих. Возможно, решение о переносе примет и ЦИК – по закону выборы нельзя проводить в праздничные дни. Хотя в этом году Пасха не внесена в список праздников, но она была в перечне праздничных дней в 2017 году.

Затем, как утверждают инсайдеры, инициативная группа выступит с предложением совместить второй тур с референдумом о присоединении.

Но для референдума сначала Верховный суд должен подтвердить, что вопросы плебисцита не противоречат Конституции, после чего дается месяц на подготовку мероприятия. Таким образом, по уверениям источников, второй тур могут перенести на вторую половину мая, а за это время попытаться переломить ситуацию.

Сегодня, судя по всему, молчание нарушил штаб Гаглоева. Это объяснимо, потому что словосочетание «переломить ситуацию» имеет непосредственное отношение к их кандидату.

Вывод о том, что информацию решил обнародовать именно штаб Гаглоева, напрашивается потому, что на протяжении всей избирательной кампании «Роберт Гард», судя по его публикациям, выражал поддержку Алану Гаглоеву. Накануне обеспокоенность в штабе Гаглоева вызвала и эта публикация ресурса Kremlin_Russian, ее перепостили многие симпатизанты кандидата:

«Борьбу за пост президента продолжат два кандидата – действующий глава Анатолий Бибилов и руководитель политической партии «Ныхас», подозреваемый в подготовке террористического акта на съезде аланского народа в 2008 году Алан Гаглоев».

Судя по публикации «Роберта Гарда», в штабе Гаглоева информацию об уголовном деле в отношении их кандидата восприняли как реальную угрозу – до второго тура в отношении Алана Гаглоева могут найти «неопровержимые доказательства» его причастности к теракту и снять его с предвыборной гонки.

С одной стороны, эта версия – абсолютная дичь. С другой – ею не на шутку встревожены вполне вменяемые люди. Чем эта дичь, говорят они, уступает попытке изобразить покушение на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева и обвинить в заказе Гаглоева? А ведь чтобы реализовать эту фантазию, сотрудники МВД замучили до смерти 30-летнего Инала Джабиева, пытаясь выбить из него признание в покушении и выставить заказчиком Гаглоева.

А разве не меньшая дикость выпотрошить труп Арчила Татунашвили и «потерять» его внутренности, чтобы экспертиза не смогла доказать насильственную смерть несчастного? Бибилов уже много раз доказывал, что для него не существует красных линий. Поэтому любая, даже самая абсурдная версия с его участием всегда заслуживает внимания.

И в этот раз разве никого не смутила внезапная идея провести референдум о присоединении к России за пять дней до голосования? Всю избирательную кампанию молчал, а тут вдруг загорелся! Разве это не настораживает? Но если хотя бы наполовину эта информация правдива и дату выборов хотят перенести и совместить с референдумом, то представьте, как население отнесется к плебисциту? Как оно проголосует?

Очевидно, что граждане будут отождествлять референдум с насилием, с нарушением их избирательных прав. А какой политический ущерб это принесет государству-патрону?

Еще раз подчеркиваю: это инсайдерская информация о намерениях штаба Бибилова. Решение о переносе второго тура пока не принято, но ее обсуждение не напрасно. В Южной Осетии уже случалось, что общественная реакция на утечку информации останавливала инициаторов.

Кстати, еще одно стечение обстоятельств: по уверениям югоосетинских пользователей, сегодня Бибилова вызвали в Москву.

Вечером, в 19:43, информагентство «Рес» опубликовало заявление главы ЦИК Эмилии Гагиевой, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет, предположительно, 8 мая:

«Дата определена исходя из того, что 24 апреля – это религиозный праздник Пасха, есть указ президента Леонида Тибилова от 2015 года, в котором эта дата определена как праздничный день. Следующее после 24 числа воскресенье тоже праздничный день в соответствии с календарем праздничных дат – это 1 мая. В Конституционном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия" в ст. 10 прописано, что выборы не могут назначаться на праздничный день, поэтому дата смещается на 8 мая», – сказала глава ЦИК.

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