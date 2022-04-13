«Что скажет исполнительная власть, они будут исполнять»

Вчера на первом заседании сессии парламента Абхазии седьмого созыва разрешилась интрига последних недель – были избраны руководители законодательного органа. Впрочем, в последние дни наблюдатели уже практически не сомневались, что спикером будет избран Лаша Ашуба, который был депутатом и шестого созыва. С его биографией «Эхо Кавказа» познакомило нашу аудиторию вчера. Стоит добавить, что его отец Нугзар Ашуба был спикером абхазского парламента третьего и четвертого созывов, так что тут, можно сказать, возникла «спикерская династия».

Про кандидатуру Лаши как про вероятную на роль руководителя парламента заговорили сразу после 12 марта, когда в первом туре выборов опытнейшему 75-летнему Леониду Лакербая, которого многие прочили в спикеры, не хватило всего одного голоса, чтобы быть избранным. (Он еще может, победив в том же округе на повторных выборах 14 мая, пополнить ряды парламентариев, но спикер, согласно законодательству, уже не мог не быть избран.) Сразу тогда же у многих возникло и сомнение – не слишком ли Лаша Ашуба молод для этой должности? Спикерами парламента в 32 года в Абхазии еще не становились. Но, во-первых, как говорится, молодость – это «недостаток, который со временем проходит». Во-вторых, когда после второго тура выборов особо дотошные подсчитали средний возраст избранных депутатов, выяснилось, что он составляет около тридцати пяти лет, так что возраст Лаши лишь ненамного его меньше.

В начале апреля кто-то из активистов абхазского сегмента «Фейсбука» запустил опрос пользователей на тему, кого они хотели бы видеть спикером парламента. Лидировал в этом опросе Лаша Ашуба, но фигурировали в списке и другие, в частности, уроженец села Тамыш, бывший руководитель РУП «Черноморэнерго» Резо Зантария. По свидетельству ряда источников, его предлагали многие тамышцы, но, во-первых, считают наблюдатели, это было бы неправильно, чтобы и президент, и спикер парламента были выходцами из одного села, во-вторых, Зантария – успешный бизнесмен, но опыта работы в парламенте не имеет…

В абхазском интернет-сообществе избрание Лаши Ашуба спикером встретили вчера с редкостным позитивным единодушием. Вот типичный отклик: «Уравновешенный, дружелюбный, неконфликтный, воспитанный, образованный, рассудительный. Хорошие качества для спикера. Люди его уважают. Почему бы и нет?»

Что же касается кандидатур в вице-спикеры, то тут ясности в обществе до самого последнего дня не было. Большинство наблюдателей предсказывали разве что борьбу за одно из этих мест, которое по традиции отдается представителям армянской общины, между Левоном Галустяном и Галустом Трапизоняном. Или, как иные шутили, между Галустом и Галустяном. Последний уже был вице-спикером шестого созыва, зато первый, 63-летний – с более весомым послужным списком, ветеран войны, хорошо известный в обществе. Но вышло все не так…

Ошибся и некий активист «Фейсбука», который еще вечером 26 марта, когда проходил второй тур выборов, выложил на своей странице текст крупным шрифтом под заголовком «Мой прогноз». Со спикером-то он угадал, а вот будущими вице-спикерами назвал Алхаса Барцица, Вахтанга Голандзия и Галуста Трапизоняна… Трапизонян, правда, был выдвинут, но по итогам тайного голосования уступил другому внесенному в список – Ашоту Миносяну, набравшему 21 голос из 33-х.

Миносян победил в первом же туре нынешних парламентских выборов в Пшапском избирательном округе №24. Он работал и в шестом созыве парламента, но ничем особо не запомнился, потому в обществе его избрание вице-спикером было воспринято как неожиданное.

Что касается двух других вице-спикеров – Фазлибея Авидзба и Астамура Аршба, то оба они тоже имеют опыт законотворческой работы. Первый, 65-летний, старейший на сегодня парламентарий, работал в пятом созыве, а второй – в шестом. Многим Аршба запомнился осенью прошлого года, когда в парламент пришла группа оппозиционеров с заявлением в связи с инцидентом 30 сентября на набережной у морпорта: тогда Астамур резко остановил бывшего среди них Кана Кварчия, который, как он посчитал, слишком долго выступал и повторялся.

Теперь им обоим предстоит работать в седьмом созыве. Конечно, и там наверняка не избежать время от времени столкновений мнений и споров, тем более что Кан Кварчия в свою бытность парламентарием пятого созыва всегда был «возмутителем спокойствия», но в целом, как предполагают многие наблюдатели, седьмой созыв может оказаться полной противоположностью шестому. Ведь в 2017-2022 годах еще чаще, чем в пятом созыве, все выливалось в полемику между провластными и оппозиционными депутатами, эмоции то и дело перехлестывали через край и голоса выступающих переходили в крики и заглушали друг друга, так что порой ничего невозможно было разобрать, как на «птичьем базаре». Подтверждением этого предположения стало вчерашнее заседание, где все прошло гладко, «как по нотам», то есть практически без обычной борьбы за руководящие должности, которую предвкушали многие журналисты.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно- политическим деятелем Нугзаром Агрба, и он оказался солидарен с этим мнением:

«Есть такая опасность. Да, возможно, что парламент впадет в другую крайность. Все будет тихо, спокойно, будут приниматься одно за другим решения. Все, что скажет исполнительная власть, они будут исполнять, так я думаю. На самом деле, там нет оппозиции. Там есть несколько человек, которые пока ничего собой не представляют – ни как оппозиционеры, ни как депутаты. Им еще опыта и опыта набирать.

– Но там есть Кан Кварчия.

– Да, Кан Кварчия есть, и он такой, что и один в поле воин. Эрик Рштуни еще, может быть. Кто еще? Все! Но, возможно, так все пойдет, власть так будет работать, что мы все будем довольны. Понимаешь, это можно рассматривать и как эксперимент, общественный эксперимент. Раньше у нас в парламенте постоянно пикировались политические оппоненты, левые и правые, сейчас, похоже, все будут дудеть в одну дуду. Посмотрим, какой игра получится. Власть получила то, что хотела в парламенте. Но не получился ли у нее перебор? Все-таки должно быть в парламенте... Не раздрай, но конструктивная дискуссия представителей разных политических сил».

Оппозиция все равно в Абхазии будет, рассуждал он далее, но лучше, когда у нее есть возможности парламентской борьбы, чтобы меньше прибегали к уличным акциям. В то же время не обвинишь ведь власть, что она не стала играть во время выборов в поддавки, ибо любая политическая команда стремится провести в парламент максимально больше своих. Тут гораздо естественней вопрос к оппозиции: почему она проявила себя нынче столь слабо? Да, и в ходе предыдущих выборов у нас любая властная команда пользовалась административным ресурсом, но и депутатов от оппозиции в парламент раньше проходило все же немало…

Впрочем, не будем пока спешить с выводами, многое покажет начавшаяся сессия парламента, ее предстоящие заседания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия