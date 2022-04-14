Заместитель мэра украинского Днепра Михаил Лысенко Настоящему времени: «У нас сейчас только в моргах Днепра более 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Надеемся, что кто-то из российских матерей может приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь».