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«У нас сейчас только в моргах Днепра более 1500 погибших российских солдат»

«У нас сейчас только в моргах Днепра более 1500 погибших российских солдат»
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«У нас сейчас только в моргах Днепра более 1500 погибших российских солдат»

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Заместитель мэра украинского Днепра Михаил Лысенко Настоящему времени: «У нас сейчас только в моргах Днепра более 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Надеемся, что кто-то из российских матерей может приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь».

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