В Грузии задержана бухгалтерша, растратившая бюджетные деньги на азартные игры

В Службе государственной безопасности Грузии сообщили о задержании главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского муниципалитета. Её обвиняют в присвоении крупных денежных сумм с использованием служебного положения.

Следствие установило, что бухгалтерша систематически перечисляла принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные банковские счета в грузинских банках – TBC и Liberty, а позже «использовала их в интернет-тотализаторах».

Установлено, что сумма незаконно присвоенных денег составила около 144 тысяч лари (47 тысяч долларов). В СГБ утверждают, что продолжается изучение бухгалтерских и банковских документов, после завершения чего сумма присвоенных средств, скорее всего, сильно увеличится.

Ранее сообщалось, что нарушения в Горийском муниципалитете выявила Служба государственного аудита. По информации СМИ, чиновники в Гори могли завладеть мошенническим путём суммой в размере 500 тысяч лари (162 тысячи долларов).

Также стало известно, что бухгалтерша, которую подозревают в присвоении крупных денежных сумм, выиграла автомобиль Range Rover в розыгрыше одной из букмекерских контор.

Расследование факта продолжает Антикоррупционное агентство СГБ.