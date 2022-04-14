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Грузинская делегация отправится в Киев без депутатов от «Национального движения»
В состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, войдут представители всех политических групп, за исключением самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Так закончились переговоры между правящей партией и оппозицией.
Накануне после телефонного разговора спикеров двух стран стало известно, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает «логичным и символичным», что ЕНД, которую власти называют «партией войны», не будет представлена в одной делегации с «Грузинской мечтой» во время визита спикера парламента Грузии.
«Думаю, что все складывается идеально … Безусловно, идеально то, что этот визит многопартийный и солидарность украинскому народу будет выражена в многопартийной форме. И в то же время очень хорошо, что представителя «Нацдвижения» не будет в этом визите», – заявил Кобахидзе на брифинге.
«Все политические группы едут на Украину вместе с «Грузинской мечтой» и с одним из лидеров – Шалвой Папуашвили. Партия войны должна быть за бортом, и они остались за боротом», – отметил Кобахидзе.
Другие новости дня
Суд в Москве заочно назначил Любови Соболь шесть месяцев колонии
Симоновский суд Москвы заочно назначил оппозиционеру Любови Соболь пять месяцев и 26 дней колонии по так называемому санитарному делу, сообщил адвокат Владимир Воронин. Она уже была приговорена по нему к ограничению свободы, но уехала из страны.
Согласно приговору, оппозиционеры призывали сторонников выйти на уличные акции в поддержку Навального в январе 2021 года, чем подвергли их угрозе заражению коронавирусной инфекцией нового типа.
Обвиняемыми по санитарному делу стали многие соратники Навального, московский муниципальный депутат Люся Штейн, участница "Пусси Райот" Мария Алёхина. Соболь по нему было назначено полтора года ограничения свободы.
Власти Брянской области заявляют об обстреле и пострадавших
Власти Брянской области заявили об обстреле посёлка Климово и пострадавших жителях.
Губернатор области Александр Богомаз обвинил в обстреле Вооружённые силы Украины. Как он написал в телеграм-канале, пострадали два жилых дома.
Представитель приёмного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил ТАСС о ранении в результате обстрела 7 человек, в том числе беременной женщины и ребёнка. "
В соцсетях появились видео, на которых видно, как горит некое строение, и люди говорят, что это результаты обстрела. Где и когда оно было снято - неясно.
Посёлок Климово находится примерно в 10 км от границы.
ФСБ России 14 апреля заявило, что накунуне с украинской стороны был обстрелян погранпункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. Утверждается, что пострадавших не было.
Украинская сторона не комментировала сообщения об обстрелах.
Накануне представитель Минобороны России обвинил Украину в обстрелах российской территории. По его словам, если такие действия будут продолжены, Россия может нанести удары по "центрам принятия решений", в том числе в Киеве.
Россия 24 февраля начала широкомасштабное вооружённое вторжение в Украину. В стране идут боевые действия. В начале апреля российские военные были выведены из северных регионов Украины, граничащих в том числе с Брянской областью.
На Фиджи арестовали яхту, владельцем которой называют Керимова
В островном государстве Фиджи в Океании полиция Фиджи арестовала суперъяхту Amadea, предположительно принадлежащую российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, которое ссылается на фиджийские газеты, команда яхты была задержана, а её капитан допрошен полицией. Сотрудник местной полиции сообщил, что судно прибыло на остров 12 апреля и не прошло надлежащее таможенное оформление.
Агент суперъяхт на Фиджи, который заявил, что представляет Amadea, сообщил Reuters, что не знает, кто является владельцем яхты. Однако, по его словам, опубликованные данные "не совсем соответствуют действительности, включая данные о праве собственности".
Представители посольства США и представительства ЕС на Фиджи заявили, что сотрудничают с властями острова по поводу яхты.
Ранее в портах ЕС были арестованы несколько яхт, предположительно принадлежащих попавшим под санкции россиянам.
Керимова 15 марта внесли в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, как человека, получавшего крупные суммы от приближённого Путина, музыканта Сергея Ролдугина. В санкционный список США Керимова включили ещё до начала войны в Украине.
Абхазский омбудсмен: «Деятельность журналистов не должна быть ограничена»
Деятельность журналистов не должна быть ограничена, заявляет Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл.
Как сообщалось ранее, на заседание первой сессии абхазского Народного Собрания нового созыва не пропустили троих журналистов – Анаид Гогорян, Саида Барганджия и председателя Союза журналистов Руслана Хашига.
«Безусловно, присутствие на первом заседании парламента первых лиц государства требует особого порядка его организации и соблюдения мер безопасности, с чем связано составление списка приглашенных и организация особого режима пропуска в здание. Однако вызывает вопросы процедура составления списка приглашенных журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством», – сказано в заявлении омбудсмена.
Асида Шакрыл считает, что необходимо урегулировать вопросы, связанные с организацией деятельности управления протокола разных ведомств или схожих с ним отделов.
«Свобода слова и плюрализм являются одними из основополагающих принципов демократического государства, а важность роли СМИ в нем бесспорна. Незаконное ограничение деятельности СМИ является прямым нарушением права на свободу слова, на информацию и выражения мнения, гарантированные Конституцией республики Абхазия», – говорится в заявлении.
Омбудсмен выразила надежду, что причины недопуска журналистов на заседание парламента будут изучены, «будет дана адекватная оценка со стороны руководителей соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения».
Югоосетинский ЦИК: Гаглоев набрал в первом туре 38,55% голосов, Бибилов – 34,95%
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Об этом свидетельствуют данные итогового протокола югоосетинского Центризбиркома.
По данным ЦИК, Александр Плиев набрал 3434 голоса (12,37%), Гарри Мулдаров – 2592 (9,33%), Дмитрий Тасоев – 822 голоса (2,96%), против всех проголосовали 510 избирателей (1,84%).
«Число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 29 057 человек, что составляет 73.97% от общего числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования», – обозначено в итоговом протоколе.
Сегодня стало известно, что второй тур выборов, в который вышли Алан Гаглоев и Анатолий Бибилов, пройдет 28 апреля.
Агентство «Рес» отмечает, что победитель во втором туре определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в избирательные списки. В бюллетенях для голосования предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.
- В Тбилиси назвали прошедшие выборы «актом Российской федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии». Евросоюз, США, Азербайджан, Украина, Латвия, Литва и ряд других стран заявили, что не признают выборы.
Второй тур выборов югоосетинского президента пройдет 28 апреля
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на четверг, 28 апреля. Решение принято на заседании Центризбиркома большинством голосов, сообщила агентству «Рес» глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
«Дата определена на заседании комиссии сегодня. Прозвучали разные предложения – 28 апреля, 23 апреля, 1 или 8 мая, так как выборы не могут назначаться на праздничный день. Но после долгого обсуждения большинством голосов принято решение назначить их на 28 апреля, соответствующее письмо будет направлено главе государства, чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим», – сказала Гагиева.
По её словам, за решение о проведении второго тура 28 апреля проголосовали 10 человек, против – трое.
- По предварительным итогам первого тура, после обработки 95% протоколов оппозиционер Алан Гаглоев получил 36,9% голосов избирателей, действующий президент Анатолий Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Владелец Times New Roman заблокировал доступ к шрифту в России
Американская компания Monotype, владеющая правами на самые популярные мировые шрифты - Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ к своему каталогу для пользователей из России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в IT-компаниях.
Издание обратило внимание на то, что теперь при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN каталог становится доступен.
Комментарий компании Monotype пока получить не удалось.
Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не означает, что эти шрифты перестанут работать в России. Однако компании, книгоиздатели, производители программного обеспечения в обозримом будущем могут потерять возможность использовать их в своих продуктах.
При этом, отметили собеседники газеты, российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии — "в силу необходимости защиты интересов государства и общества".
В 2014 году в рамках западных санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма Россией и поддержку сепаратистов в Донбассе , компания Monotype отказались выдавать разрешение на использование своих шрифтов для некоторых российских организаций, например, для разработчиков программного обеспечения для министерства обороны России.
Шрифт Times New Roman является стандартом документооборота в России. В мае 2016 года министр связи России Николай Никифоров потребовал избавиться от иностранных шрифтов и типов файлов в документообороте, который ведут российские госорганы. Сколько можно пользоваться шрифтом Times New Roman. "Все это нужно вычищать", – заявил министр.
После российского вторжения в Украину в отношении Москвы были введены беспрецедентные санкции и их список продолжает расширяться.
Так власти Австралии добавили в санкционный список, 14 крупных российских компаний с государственным участием, играющим ключевую роль в экономике России. Об этом сегодня сообщил МИД Австралии.
В список, в частности, попали: "Газпром", "Транснефть", РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, "Совкомфлот", Новороссийский морской торговый порт, "Русгидро", "Алроса", "Ростелеком", "КамАЗ".
США увеличат объем разведданных, передаваемых Украине
Соединенные Штаты расширяют объем разведывательной информации, передаваемой Украине и увеличивают поставки боевых вооружений, сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.
По данным газеты Wall Street Journal, США начнут предоставлять Украине разведданные, которые "помогут украинским силам лучше идентифицировать планы наступлений российской армии, что позволит украинцам ответить нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях территории Украины". Источники газеты подчеркивают, что речь идет лишь о целях на украинской территории. США продолжают воздерживаться от передачи украинской стороне данных, которые могут позволить Киеву идентифицировать цели на российской территории. Это вызвано желанием уменьшить риск расширения конфликта.
До сих пор США исходили из того, что основной целью российского вторжения является захват Киева и предоставляли украинцам лишь общие данные о дислокации российских сил в Донбассе и Крыму, не делясь сведениями, которые могли бы использованы для выявления целей на этих территориях и нанесения по ним ударов.
Одновременно в среду Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в рамках которого Украина впервые получит тяжелую артиллерию - 18 самоходных гаубиц, 300 беспилотников, используемых для нанесения воздушных ударов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 боевых машин пехоты, 11 вертолетов Ми-17, беспилотники береговой охраны, радары для определения источников артиллерийских и ракетых атака и значительное количество другого военного снаряжения. Общая сумма этого пакета помощи составляет 800 миллионов долларов.
По данным американской разведки, после провала операции по захвату Киева и других городов на севере Украны Россия готовится к нанесению мощных ударов на востоке страны с целью расширения территорий в этом регионе, находящихся под ее контролем.
ЕК признала указ Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций
Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что оплата газа в рублях, как этого требует Россия, будет нарушением санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Как отметил собеседник агентства, новая процедура передаст полный контроль над сделками российскому государству. Более того, будут нарушены ограничительные меры ЕС в отношении России, считают в Еврокомиссии.
Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за природный газ с "недружественными" странами на рубли. Согласно документу , покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. При этом в Кремле не исключили, что могут отменить решение, "если наступят иные условия".
Лидеры стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение России перевести платежи за газ в рубли попыткой обойти западные санкции. По ее словам, ЕС не позволит это сделать. "Время, когда нас можно было шантажировать энергоносителями, прошло", — говорила она.
Евросоюз получает от России около 40 процентов потребляемого им газа. По оценкам Еврокомиссии, немедленно заместить такой объём невозможно – прекращение поставок неминуемо приведёт к дефициту топлива.
Медведев: «О безъядерном статусе Балтики речь идти не сможет»
В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО "ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет". Об этом написал в четверг в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российские представители ранее негативно оценивали возможности вступления двух стран в НАТО, однако Медведев впервые заявил о конкретных шагах со стороны Москвы.
По его словам, "у России станет больше официально зарегистрированных противников", и поэтому ей придётся "серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива". В этом контексте Медведев упоминает и ядерное оружие. "До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась" - пишет он.
При этом, по словам Медведева, у России нет со Швецией и Финляндией территориальных споров, как с Украиной, поэтому к вступлению этих стран в НАТО Россия отнесётся иначе, чем к гипотетическому вступлению Украины, которое было объявлено Москвой одной из причин вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля.
В Швеции и Финляндии сейчас активно обсуждается вопрос о присоединении к НАТО. Общественное мнение этих нейтральных стран резко изменилось после начала войны в Украине - большинство теперь выступает за вступление в НАТО. Решения пока не приняты, но ожидается, что заявки Швеция и Финляндия могут подать уже нынешним летом.
- По итогам Второй мировой войны СССР присоединил часть финских территорий, ранее завоёванных им во время войны 1939-1940 годов. Финляндия согласилась с потерей этих территорий в Парижском мирном договоре 1947 года и не имеет планов как-то ставить этот договор под сомнение.
- С присоединением Финляндии к НАТО сухопутная граница между Россией и странами НАТО удлинится более чем на тысячу километров.
В Грузии задержана бухгалтерша, растратившая бюджетные деньги на азартные игры
В Службе государственной безопасности Грузии сообщили о задержании главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского муниципалитета. Её обвиняют в присвоении крупных денежных сумм с использованием служебного положения.
Следствие установило, что бухгалтерша систематически перечисляла принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные банковские счета в грузинских банках – TBC и Liberty, а позже «использовала их в интернет-тотализаторах».
Установлено, что сумма незаконно присвоенных денег составила около 144 тысяч лари (47 тысяч долларов). В СГБ утверждают, что продолжается изучение бухгалтерских и банковских документов, после завершения чего сумма присвоенных средств, скорее всего, сильно увеличится.
Ранее сообщалось, что нарушения в Горийском муниципалитете выявила Служба государственного аудита. По информации СМИ, чиновники в Гори могли завладеть мошенническим путём суммой в размере 500 тысяч лари (162 тысячи долларов).
Также стало известно, что бухгалтерша, которую подозревают в присвоении крупных денежных сумм, выиграла автомобиль Range Rover в розыгрыше одной из букмекерских контор.
Расследование факта продолжает Антикоррупционное агентство СГБ.
Кипр запустил процедуру лишения гражданства четверых миллиардеров из России
Кипр запустил процедуру лишения гражданства четверых миллиардеров из России и 17 членов их семей. Об этом пишет газета "Филелефтерос" со ссылкой на решение правительства республики. Причиной стало попадание бизнесменов в санкционные списки Евросоюза из-за войны с Украиной.
По данным газеты, гражданства будут лишены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичёв. До начала войны с Украиной российская версия журнала Forbes оценивала их состояния в 2,5, 2,9, 2,4 и 7,8 миллиарда долларов соответственно, всего — в 15,6 миллиарда. Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что правительство разрешило лишить гражданство четырёх россиян, но их имена не сообщались.
По данным агентства Reuters, по программе золотого паспорта гражданство Кипра получили 6779 иностранцев, из которых 2886 были россиянами. Сейчас власти Кипра проверяют около 1100 человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции, на предмет нарушений, связанных с войной в Украине, пишет "Филелефтерос".
Ранее лишить получивших гражданство россиян из санкционного списка призвал Евросоюз. Сама программа золотых паспортов была закрыта из-за многочисленных нарушений и выдачи документов Евросоюза людям, подозреваемым в коррупции и других преступлениях.
Минобороны России: экипаж флагмана ЧФ эвакуирован после пожара
На флагмане российского Черноморского флота, ракетном крейсере "Москва", произошла детонация боеприпаса в результате пожара, – сообщило в ночь на четверг Минобороны России. Украинские власти сообщили, что корабль поражён крылатыми ракетами.
Российские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны России сообщили об эвакуации экипажа. В ведомстве заявили, что корабль получил серьёзные повреждения в результате пожара, причины которого "устанавливаются". О числе пострадавших и погибших не сообщается.
Где именно произошло ЧП, в сообщениях информагентств не указывается. Ещё 10 апреля крейсер был замечен в Севастополе.
Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что крейсер был успешно атакован украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Эту информацию подтвердили "Украинской правде" анонимные источники в разведке страны. В утренней сводке Генштаба Украины об атаке на "Москву" не сообщается.
Крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области в первый день военной операции в Украине – 24 февраля.
Почта Украины накануне выпустила марку с изображением крейсера, посвящённую обороне острова и ставшей знаменитой фразе по адресу "русского военного корабля".
Штатная численность экипажа "Москвы", по разным данным, составляет от 510 до 758 человек. Полная эвакуация может означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он потонет. Пока подтверждений того, что это произошло, нет.
- "Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", построен на верфи в Николаеве, спущен на воду в 1979 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблём взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.
- Водоизмещение корабля – 11 380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Предполагалось, что он способен развивать скорость до 34 узлов. Основным ударным вооружением "Москвы" служили 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".
- Крейсер участвовал в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в российской операции в Сирии. После этого с 2017 по 2020 год корабль находился на ремонте, от его модернизации флот отказался в связи с нехваткой средств.
- Его не раз посещал с иностранными лидерами президент России Владимир Путин.
- Ракеты "Нептун" приняты на вооружение Украиной в 2020 году. Сообщалось, что в составе вооружённых сил перед войной была лишь одна батарея таких ракет. В начале апреля украинские СМИ сообщали, что Великобритания доставила в Одессу противокорабельные ракеты "Гарпун".
В Нью-Йорке арестован подозреваемый в стрельбе по пассажирам в городском метро
В Нью-Йорке полиция арестовала подозреваемого в стрельбе по пассажирам городского метро, случившейся утром 12 апреля. Тогда на станции 36-я улица, где пересекаются линии Д, Н, Р, были ранены 29 человек.
Об аресте в среду сообщила радиостанция 1010 Wins, информацию подтвердил мэр города Эрик Адамс, передаёт CNN. Подозреваемому 62 года, его зовут Фрэнк Джеймс. Он был задержан в районе Ист-Виллидж в Нижнем Манхэттене. Ранее полиция объявляла его в розыск, его опознали прохожие.
Во время атаки в метро стрелок был в противогазе. Он зажёг дымовую шашку и выстрелил 33 раза из пистолета по пассажирам в заполненном вагоне линии Н. 10 человек были ранены выстрелами, еще 19 пострадали в давке. Мотивы случившегося пока неизвестны. Полиция не исключает, что произошедшее могло быть терактом, но пока что дело не расследуется по этой статье.
В Белгородской области российский военный открыл стрельбу по сослуживцам
В Белгородской области российский военный открыл огонь из табельного пистолета по сослуживцам. В результате один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщили местное издание Fonar.tv и телеграм-канал ASTRA.
По информации изданий, подозреваемый - 42-летний старший прапорщик, во время инцидента он был пьян. 21-летний ефрейтор был ранен, еще один 24-летний ефрейтор - убит на месте. О задержании открывшего стрельбу не сообщалось.
Белгородская область - одно из главных направлений, откуда российские войска вторглись на территорию Украины. Сейчас там дислоцируются десятки подразделений российской армии. Утверждается, что подозреваемый служит во входящем в Кантемировскую дивизию 423-м гвардейском мотострелковому полку, обычно расквартированном в подмосковном Наро-Фоминске.
Российская армия и другие официальные источники ситуацию не комментировали.
Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 миллиардов
Суд расположенного в проливе Ла-Манш острова Джерси заморозил активы, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем общей стоимостью больше 7 миллиардов долларов. Это приблизительно половина его оценочного состояния. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Джерси - коронное владение Елизаветы II, остров не входит в состав Великобритании, но исполняет финансовые санкции, объявленные британским правительством. Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список в начале марта, обвинив его в участии в дестабилизации Украины или получении выгоды от близости к российскому правительству.
Джерси - крупный офшор, на острове нет корпоративного налога, налога на прирост капитала и на богатство, многие состоятельные бизнесмены используют его для регистрации своих активов. У Абрамовича длительные связи с островом, отмечает Bloomberg, но розыск его имущества на острове доказывает, что давление на оффшорные состояния российских бизнесменов будет усиливаться. Представители миллиардера не ответили на запрос агентства.
Министр иностранных дел Грузии посетит Чехию 13-14 апреля
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Чехию 13-14 апреля. Как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, в рамках визита Дарчиашвили проведет встречу со своим чешским коллегой Яном Липавским, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.
«Илья Дарчиашвили также проведет встречу с министром по европейским делам Чешской Республики Микулашем Беком и председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой», - сказано в сообщении МИД Грузии.
Пашинян: «Международное сообщество говорит нам: снизьте планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха»
«Сегодня международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха», – заявил сегодня с трибуны Национального собрания премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь», – добавил Пашинян.
Премьер-министр Армении заявил, что альтернативы мирной повестке дня нет, и скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы, а формат и график, по словам Пашиняна, еще предстоит обсудить.
Как пишет Радио Азатутюн, Пашинян не исключил, что Азербайджан попытается быстро завести процесс мирных переговоров в тупик, создав тем самым повод для новых агрессивных действий против Армении и Нагорного Карабаха.
Такие же опасения есть у Еревана и в связи с работами по делимитации, сказал премьер, не исключив, что Азербайджан использует этот процесс для формулировки территориальных претензий к Армении, заявляя де-юре, что у него нет никаких территориальных претензий.
Комментируя запрет на въезд группы оппозиционных депутатов Национального собрания Армении в Нагорный Карабах со стороны российских миротворцев, премьер-министр Армении отметил, что этот факт вызывает недоумение.
«Вызывает недоумение, так как такая практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября о том, что Лачинский коридор призван обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Кстати, хочу сказать, что в коридоре не предусмотрена функция проверки какого-либо порядка, тем более запрета или блокирования проезда депутатов Национального собрания, поскольку он именно для того, чтобы обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией», – подчеркнул премьер-министр.
Накануне стало известно, что оппозиционным депутатам парламента Армении не был разрешен въезд в Нагорный Карабах. МИД Армении выразил обеспокоенность в связи с тем, что военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не впустили в Нагорный Карабах группу депутатов Национального собрания Армении.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может пройти 23 апреля
Глава ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия Эмилия Гагиева предложит провести второй тур президентских выборов 23 апреля. Об этом пишет агентство «Рес».
Еще накануне Гагиева заявляла, что повторные выборы могут пройти 8 мая. Это стало бы нарушением срока, определенного конституционным законом.
Окончательное решение о дате выборов будет принято на завтрашнем заседании Центризбиркома.
«На заседании ЦИК я предложу провести повторное голосование 23 апреля, в субботу, чтобы Светлое Христово Воскресение все участники избирательного процесса провели в кругу родных и близких, а не на избирательных участках. Это тоже выходной день, и я полагаю, это оптимальная и законная дата для второго тура», – сказала сегодня Гагиева.
Она признает, что вопрос о дате второго тура вызвал дискуссии как среди членов ЦИК, так и в народе.
- По предварительным итогам первого тура, после обработки 95% протоколов оппозиционер Алан Гаглоев получил 36,9% голосов избирателей, действующий президент Анатолий Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Лондон ввёл новые санкции против россиян и Виктора Медведчука
Великобритания внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из России. Под санкции среди прочих попали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, депутат Госдумы и известный хоккеист Вячеслав Фетисов. Кроме того, в ограничительный список попал пророссийский политик Виктор Медведчук, накануне задержанный спецслужбами Украины.
Активы всех, на кого распространили санкции, заморозят. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки, говорится в уведомлении на сайте британского Министерства иностранных дел.
После вторжения России на территорию Украины Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввёл эмбарго на российские энергоресурсы. Кроме того, в санкционные списки были внесены дочери президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Представители российских властей признают, что против России введены беспрецедентные санкции, но утверждают, что экономика страны выдержит давление.
В Тбилиси пройдет выставка-продажа NFT-картин о российском вторжении в Украину
Выставка-продажа NFT-картин о российском вторжении в Украину пройдёт в Тбилиси.
Миссия мероприятия – продать уникальные цифровые произведения и собрать средства в поддержку Украины.
Выставку организует Chikovani Foundation в партнерстве с международным блокчейн–разработчиком Block Square. Как сообщили организаторы, картины – часть официальной коллекции MetaHistory Museum.
«После российского вторжения NFT-сообщество при поддержке Минцифры Украины запустило первый цифровой музей хроники войны. Его цель – сохранить хронологию конфликта. Каждый NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен») – это новость из официального источника в Twitter и иллюстрация художников, как украинских, так и зарубежных», – сообщили организаторы.
Все заработанные на аукционах в Тбилиси средства будут направлены на крипто-счета Министерства цифровой трансформации Украины. Организаторы ожидают выручить не менее $20 тысяч.
С 14 по 17 апреля в Тбилиси пройдет несколько мероприятий, в том числе закрытый аукцион NFT-картин в офлайне и воркшоп для грузинских художников от украинских коллег. 16-17 апреля все желающие смогут посетить выставку-продажу в пространстве Block Square Tbilisi (ул. Антона Пурцеладзе, 18, парк Орбелиани).
В Абхазии объявили о повышении тарифов на электроэнергию
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия утвердило новые, повышенные тарифы на электроэнергию.
Как рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в интервью Абхазскому телевидению, постановление вступает в силу 1 июля текущего года.
Для физических лиц, не имеющих приборов учёта, тариф составит 90 копеек за кВт/ч, для имеющих счетчики – 70 копеек. Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут платить 1 рубль 40 копеек за кВт/ч.
Озган добавила, что в течение пяти лет тарифы повысятся поэтапно и население будет платить более 2 рублей за кВт/ч лишь в 2026 году.
Отметим, что абхазское правительство установило тариф и для майнинга криптовалют (3.6 рублей) – несмотря на то, что эта деятельность под запретом как минимум до 31 декабря 2022 года.
Осужденным по делу о пытках владикавказским полицейским смягчили приговоры
Во Владикавказе изменили приговор бывшим полицейским Сослану Ситохову, Ацамазу Датиеву, Алану Бигаеву, Владимиру Валиеву, Олегу Дзампаеву и Азамату Цугкиеву. Их признали виновными по делу о пытках Владимира Цкаева, который умер после задержания, но освободили от ответственности за истечением сроков давности.
Ранее они были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог на сроки от двух до четырех лет лишения свободы. Им так же было запрещено занимать должности в органах полиции.
При этом Сослан Ситохов считается также осужденным за превышение должностных полномочий на срок в шесть лет лишения свободы, а Алан Бигаев за злоупотребление на срок в три года. Ранее Ситохов был осужден на восемь лет, а Бигаев – на четыре года.
Вместе с ними по делу проходили еще четверо полицейских, которым назначили более жесткие сроки — их приговоры остались без изменения, сообщила Кавказ.Реалии вдова погибшего владикавказца Земфира Цкаева.
Цкаева вместе с осужденными полицейскими оспаривала изначальный приговор - по ее мнению, он был слишком мягким.
- Владимир Цкаев был доставлен из дома на допрос в Иристонский отдел полиции 31 октября 2015 года. На следующий день родственники нашли его тело со следами многочисленных травм в городском морге.
- Cпустя три года вдове погибшего, Земфире Цкаевой, удалось добиться начала судебного процесса над полицейскими. Уголовные дела были заведены в отношении 10 сотрудников правоохранительных органов. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и причинении смерти по неосторожности.
- Последняя судебно-медицинская экспертиза установила, что возможная причина смерти Цкаева – закрытая черепно-мозговая травма. Изначально судмедэксперты делали заключение об асфиксии – нехватке кислорода в результате удушения пакетом.
- Ни один из осужденных полицейских не признал свою вину.
Из Москвы и Киева поступают противоречивые сообщения о судьбе морпехов в Мариуполе
Минобороны России сообщило, что в Мариуполе сдались в плен украинские военные. По информации российского ведомства, «в районе металлургического комбината… добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты».
Как пишет Би-би-си, украинские власти изложили свою версию событий.
«В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком «Азов». 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс», – написал Алексей Арестович, советник советника главы офиса Зеленского.
«Система обороны города приросла и укрепилась», – заверил он.
В свою очередь представитель минобороны Украины на просьбу агентства Рейтер прокомментировать заявление российской армии о сдаче украинцев в плен в Мариуполе, ответил, что не располагает такой информацией.
Накануне мама и друг одного из защитников Мариуполя, украинского морпеха британского происхождения Эйдена Эслина, рассказали Би-би-си, что он в последних разговорах признавал: еда и боеприпасы закончились, и ничего не остается, как сдаться в плен.
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