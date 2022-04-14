Грузинская делегация отправится в Киев без депутатов от «Национального движения»

В состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, войдут представители всех политических групп, за исключением самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Так закончились переговоры между правящей партией и оппозицией.

Накануне после телефонного разговора спикеров двух стран стало известно, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает «логичным и символичным», что ЕНД, которую власти называют «партией войны», не будет представлена в одной делегации с «Грузинской мечтой» во время визита спикера парламента Грузии.

«Думаю, что все складывается идеально … Безусловно, идеально то, что этот визит многопартийный и солидарность украинскому народу будет выражена в многопартийной форме. И в то же время очень хорошо, что представителя «Нацдвижения» не будет в этом визите», – заявил Кобахидзе на брифинге.

«Все политические группы едут на Украину вместе с «Грузинской мечтой» и с одним из лидеров – Шалвой Папуашвили. Партия войны должна быть за бортом, и они остались за боротом», – отметил Кобахидзе.