За здоровье спикера, или У каждого свой Киев

В Украине ждут грузинских парламентариев. Между Киевом и Тбилиси закончились мелкие разногласия, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук после сегодняшней видеоконференции с грузинским коллегой Шалвой Папуашвили. Чего нельзя сказать о «Грузинской мечте» и оппозиции. Сегодня после долгих и острых дискуссий было решено, что в Украину спикер парламента Шалва Папуашвили поедет с отдельной делегацией, а парламентская оппозиция навестит Киев позднее.

«Оппозиция поедет отдельно, а председатель парламента – отдельно», – Хатия Деканоидзе, лидер фракции «Нацдвижения», первой сообщила журналистам результаты двухчасовых консультаций оппозиции со спикером парламента Шалвой Папуашвили и представителями «Грузинской мечты». Этой встречи предшествовала бурная полемика и оживленная дискуссия, вселившая на время недолгий оптимизм по поводу того, что спикеры парламентов двух стран Шалва Папуашвили и Руслан Стефанчук нашли общий язык после сегодняшней видеоконференции.

«Шалва Папуашвили подтвердил готовность посетить Украину. Я очень рад, что мелкие недоразумения между Украиной и Грузией закончились. Этот визит позволит грузинским парламентариям своими глазами увидеть, что происходит в Украине, и подтвердит наши дружеские отношения!» – опередил грузинского коллегу Руслан Стефанчук на своей странице в Twitter.

К этому времени журналисты с нетерпением ждали Шалву Папуашвили. Одной из причин отказа от поездки в Киев в «Грузинской мечте» называли наличие у спикера парламента вируса «Омикрона». Но главные претензии – трудоустройство в украинских госструктурах бывшего президента и основателя «Нацдвижения» Михаила Саакашвили и бывших его соратников и требования их увольнения – из обращения «Грузинской мечты» к украинским властям не исчезли. Впрочем, пришедший сегодня в парламент спикер Папуашвили их сегодня перечислять не стал и был оптимистично настроен после общения с украинским коллегой, видя в скорой встрече возможность разрешения накопившихся вопросов.

Это касается и вопроса возвращения посла Украины в Грузию, отметил Шалва Папуашвили перед началом консультаций с оппозицией. Посол был отозван президентом Зеленским 1 апреля из-за отказа Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям, которые активно поддерживает часть парламентской оппозиции под эгидой «Нацдвижения».

Именно их представителей и не хотелось бы видеть в делегации председателю правящей партии Ираклию Кобахидзе, который назвал «Нацдвижение» партией войны. Эти слова, сказанные им еще утром, многие сочли признаком того, что в делегации не окажется неприемлемых для правящей партии представителей оппозиционных партий. И хотя спикер парламента обещал, что делегация будет межпартийной, его предложение не понравилось большей части оппозиционных партий.

«Мы предложили отправить делегацию из шести человек – трое из парламентского большинства, трое из оппозиции. К сожалению, оппозиция не согласилась. Главное, чтобы эта делегация состоялась. Очень жаль, что эти внутрипартийные и политические интересы преобладают над такой темой, как солидарность с Украиной», – сказал Шалва Папуашвили, отметив, что вопрос пока остается открытым.

Но в парламентской оппозиции данный вопрос уже закрыли. Аргументы правящей партии о том, что не стоит в Киев ехать большой делегацией, лидера республиканской партии Хатуну Самнидзе не убедили. В Украину приезжают гораздо более многочисленные делегации, тем более что приглашение получили все депутаты:

«Главное, что Шалва Папуашвили на основе персонального приглашения осуществит визит. А мы в составе межпартийной делегации поедем в ближайшем будущем. В этом процессе важнейшим для нас было то, чтобы спикер грузинского парламента поехал в Украину. Он был против, но наши старания дали результат. Это жизненно важный визит для восстановления наших отношений».

Это будет первый визит представителя грузинской власти в Киев с начала российской интервенции в Украину. Предположительно, спикер парламента Шалва Папуашвили уже к концу недели отправится в Киев. Вопрос о том, кто войдет в делегацию, остается нерешенным. Ранее сообщалось, что из парламентского большинства в нею войдут Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко. По предварительным данным, Шалва Папуашвили после визита в Киев посетит и Бучу, чтобы почтить память жертв резни, устроенной российскими военными.