«Нацдвижение» осталось за бортом самолета в Киев

В грузинском парламенте определились, кто поедет в Украину, чтобы выразить ей солидарность в борьбе с российской агрессией. В делегацию, которую возглавляет спикер Шалва Папуашвили, вошли представители всех оппозиционных партий, за исключением «Нацдвижения». Отказ от совместной поездки бывшей партии власти, которая еще накануне настаивала на необходимости общей делегации от всех представленных в парламенте субъектов, для многих оппозиционных коллег оказался неожиданным и непонятным. Но только не для «Грузинской мечты», которая решению «Нацдвижения» только обрадовалась.

Того, что может простить «Грузинской мечте» глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, не прощают ей в «Нацдвижении». Одной из основных причин отказа войти в направляющуюся в Украину делегацию во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили лидер фракции «Нацдвижение» Хатия Деканоидзе назвала письмо Папуашвили от 8 апреля, где он отказывается от приглашения Стефанчука. В этом же письме глава грузинского парламента условием для приезда в Киев называл прекращение демаршей со стороны украинских властей в виде отзыва посла Украины из Грузии, отказ от заявлений об открытии второго фронта, а также от обвинений Тбилиси в пособничестве Москве в перевозке контрабандных грузов.

Тогда же другие лидеры «Грузинской мечты» предъявили и другой ультиматум – освободить в Украине от занимаемых должностей бывшего президента Михаила Саакашвили, главу комитета реформ Украины, и его соратников – Зураба Адеишвили – бывшего министра юстиции Грузии, ныне советника украинского генпрокурора, и Гию Лорткипанидзе, бывшего замминистра МВД, а теперь замглавы контрразведки в Украине. Все это сам председатель Верховной Рады Стефанчук назвал «мелкими недоразумениями», о конце которых он заявил вчера, 13 апреля, после видеоконференции со своим грузинским коллегой. Тогда же Стефанчук и получил согласие Папуашвили на приезд.

«Если оппозиционная делегация решит поехать в Украину и мы спланируем эту делегацию, мы будем в ее составе. А сейчас мы не считаем правильным ехать туда вместе с «Грузинской мечтой». Потому что то письмо, которое направил Шалва Папуашвили господину Стефанчуку, ясно дает понять, что их отношение (к Украине) не изменится», – заявила Хатия Деканоидзе. Ее однопартиец, депутат Леван Хабеишвили уточнил:

«Нацдвижение» всегда будет солидарно с Украиной, будет активно участвовать в борьбе против российской пропаганды. Наши представители, в том числе Хатия Деканоидзе, в Киев поехали первыми, в самый разгар войны. Что касается поездки вместе с Папуашвили, я не представляю себе, как ехать туда вместе с такими неискренними людьми. «Грузинская мечта» стала частью российской пропаганды, ежедневно заявляя, что не присоединится к (антироссийским) санкциям, что должностные лица в Украине должны подать в отставку и что Украина должна извиниться. Поэтому я не вижу ни одного моего соратника рядом с Шалвой Папуашвили».

Позиция «Нацдвижения» оказалась полной неожиданностью для остальных оппозиционных депутатов. Они недоумевали, ведь еще накануне Хатия Деканоидзе от имени «Нацдвижение» настаивала на том, что делегация должна быть совместной. Именно благодаря натиску оппозиционных депутатов «Грузинская мечта» и спикер Шалва Папуашвили отказались от своей первоначальной идеи ввести в состав делегации только трех оппозиционных депутатов. Говорит вице-спикер от оппозиции, депутат партии «Граждане» Леван Иоселиани:

«В делегации председателя парламента выделено одно место для каждого политического субъекта (их 12). У всех есть возможность сесть в самолет и полететь, чтобы выразить соболезнование и таким образом исправить находящиеся на самом низком уровне отношения двух стран. Кто не хочет принимать в этом участие – это вопрос его личной политической ответственности, и ему придется потом объяснять, почему он не сел в самолет, в автобус или в маршрутку вместе с членами правящей партии и остальной оппозиции».

Подверг критике Леван Иоселиани и тех представителей непарламентской оппозиции и общественности, которые были против совместной поездки в Киев депутатов от «Нацдвижения» и других оппозиционных партий. В «Грузинской мечте» этому были только рады, председатель партии еще накануне не скрывал, что не желает видеть в составе делегации спикера «Нацдвижения», которое он именует партией войны. К этой лексике Кобахидзе прибегнул и сегодня:

«Очень хорошо, «Нацдвижение» осталось в одиночестве. Все политические группы едут вместе с «Грузинской мечтой» и одним из наших партийных лидеров – Шалвой Папуашвили. Только «Нацдвижение» остается в стороне и распространяет фейки. Еще раз произошла люстрация – партия войны, конечно, должна быть за бортом, и они остались за бортом. Это очень символично, знаменательно – «Нацдвижение», которое является партией войны, не должно быть представлено вместе с «Грузинской мечтой», с председателем парламента в ходе этого визита».

Логика «Нацдвижения» непонятна и политологу Вахтангу Дзабирадзе:

«Национальное движение» этим шагом ничего не выиграет ни на международной арене, ни в Грузии. Этот поступок больше подтолкнет многих к мысли, что это действительно радикальная партия. Власти в этом вопросе наконец-то приняли правильное решение. Я не знаю, осознали ли они свои неправильные шаги или кто-то их заставил, – я не буду в это углубляться. Меня радует то, что наконец-то грузинская власть поедет в Украину, выразит украинскому народу солидарность, сгладит отношения с Киевом и Грузия больше не будет по сравнению с другими странами выглядеть, как вырванная из контекста».

К концу дня стал известен состав делегации: вместе со спикером Шалвой Папуашвили в Украину направятся вице-спикеры Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко («Грузинская мечта») и Леван Иоселиани («Граждане»), а также оппозиционные депутаты Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Анна Нацвлишвили («Лело»), Хатуна Самнидзе («Стратегия Агмашенебели») и Георгий Ходжеванишвили из партии Георгия Гахария «За Грузию».

Грузинская делегация направится в Украину 15 или 16 апреля, визит будет однодневным.