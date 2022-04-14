Минобороны РФ: крейсер «Москва» затонул при буксировке

«Сегодня международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха», –​ заявил сегодня с трибуны Национального собрания премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь», – добавил Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил, что альтернативы мирной повестке дня нет, и скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы, а формат и график, по словам Пашиняна, еще предстоит обсудить.

Как пишет Радио Азатутюн, Пашинян не исключил, что Азербайджан попытается быстро завести процесс мирных переговоров в тупик, создав тем самым повод для новых агрессивных действий против Армении и Нагорного Карабаха.

Такие же опасения есть у Еревана и в связи с работами по делимитации, сказал премьер, не исключив, что Азербайджан использует этот процесс для формулировки территориальных претензий к Армении, заявляя де-юре, что у него нет никаких территориальных претензий.

Комментируя запрет на въезд группы оппозиционных депутатов Национального собрания Армении в Нагорный Карабах со стороны российских миротворцев, премьер-министр Армении отметил, что этот факт вызывает недоумение.

«Вызывает недоумение, так как такая практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября о том, что Лачинский коридор призван обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Кстати, хочу сказать, что в коридоре не предусмотрена функция проверки какого-либо порядка, тем более запрета или блокирования проезда депутатов Национального собрания, поскольку он именно для того, чтобы обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией», – подчеркнул премьер-министр.

Накануне стало известно, что оппозиционным депутатам парламента Армении не был разрешен въезд в Нагорный Карабах. МИД Армении выразил обеспокоенность в связи с тем, что военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не впустили в Нагорный Карабах группу депутатов Национального собрания Армении.