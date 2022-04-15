Делегация парламента Грузии отправилась в Украину

Парламентская делегация во главе со спикером законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили отправилась в Украину.

В составе делегации девять депутатов. Правящую партию «Грузинская мечта» представляют вице-спикеры Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко, а также глава Комитета по вопросам диаспоры Бека Одишария; оппозицию – вице-спикер, член партии «Граждане» Леван Иоселиани, член «Лело» Анна Нацвлишвили, член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, член «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и член партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.

По словам депутатов, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа.

В состав делегации не входят представители «Единого национального движения» и «Европейских социалистов».

Ранее стало известно, что Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье 325 Уголовного кодекса (Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии) в связи с заявлением первого вице-спикера парламента Гии Вольского.

Вольский сегодня заявил, что «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, не входит в состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, потому что оппозиционная партия планировала «определенную провокацию» в ходе визита.