«Думаю, шансы 50 на 50»

Югоосетинский ЦИК назначил второй тур президентских выборов на 28 апреля. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, примут ли они участие в голосовании и определились ли они с выбором.

– Вы будете голосовать во втором туре выборов президента?

Алана: Да, конечно, за того же кандидата, за которого голосовала в первом туре. Думаю, шансы тут 50 на 50. Конечно, люди сейчас за Гаглоева больше, но я считаю, что все может повернуться назад. Так что точно никто не может сказать, никто не может быть уверен на все 100%.

Элла: Голосовать буду обязательно. Пока не знаю, за кого. Видно будет. Посмотрим по обстоятельствам. Как все сложится, я не знаю.

Хох: Конечно, я пойду голосовать. А против всех там будет графа?.. Буду голосовать против всех, мне это уже неинтересно, мне это осточертело. Я не принимаю никакого политического участия в жизни нашего государства. В первом туре я тоже голосовал против всех.

Сабина: Пойду, конечно, на выборы. Буду голосовать за Гаглоева. И в первом туре голосовала за него. Не пропущу такое событие, хотя не здесь буду, не в городе, но голосование не пропущу. Буду в деревне и там пойду голосовать.

Анна: Я голосовала в первом туре, пойду и в этот раз. Думаю, это гражданский долг каждого – выбрать свое будущее. Несмотря на то, что есть много вопросов к обоим кандидатам, я думаю, выбор надо сделать. Пункт «против всех», к сожалению, не так актуален, поэтому не считаю целесообразным голосовать против всех. Я думаю, придется выбирать между имеющимися кандидатами.

Ирма: Да, пойду на выборы. Не хочу озвучивать, за кого буду голосовать. Определиться было нелегко. Тот кандидат, за которого я голосовала в первом туре, не прошел во второй.

Зита: Мой кандидат прошел во второй тур, и я буду за него голосовать. На выборы нужно идти обязательно, это наш долг. Нам же не все равно, какое будет наше будущее. Я считаю, что во втором туре не изменится ничего, имеется в виду, в результатах. Для меня ничего не изменилось. Я надеюсь, что все изменится к лучшему. Поэтому голосую за кандидата, который выиграл по итогам первого тура.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия