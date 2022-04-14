Второй тур хоть в четверг!

Сегодня югоосетинский Центризбирком подвел окончательные итоги первого тура президентских выборов и таки назначил дату второго тура – на 28 апреля. Таким образом, ЦИК не пошел на затягивание голосования, как того опасались многие наблюдатели.

Сегодня ЦИК Южной Осетии обнародовал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 10 апреля. Окончательные результаты мало чем отличаются от предварительных. По итоговому протоколу при избирательной активности в 73,97% лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 38,55%, а действующий президент Анатолий Бибилов 34,95% голосов избирателей.

Еще одна новость – сегодня глава Центризбиркома Эмилия Гагиева объявила дату второго тура президентских выборов. Он состоится в четверг 28 апреля.

«Дата определена на заседании комиссии сегодня, прозвучали разные предложения – это 28 апреля, 23 апреля, 1 или 8 мая, так как выборы не могут назначаться на праздничный день. После долгого обсуждения большинством голосов принято решение назначить их на 28 апреля, которое приходится на четверг. В связи с чем сегодня же будет направлено письмо главе государства с просьбой, чтобы он своим указом определил этот день как нерабочий. …"За" это решение на заседании проголосовало – 11 человек, "против" – 3», – сообщила глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.

Ранее она заявила, что провести второй тур выборов в ближайшее воскресенье, то есть 17 апреля, технически невозможно, так как необходимо время для изготовления бюллетеней и новых штампов, как того требует закон.

Тогда же она сообщила предварительную дату второго тура – 8 мая. Заявление Эмилии Гагиевой вызвало скандал. В оппозиционных штабах назвали такое затягивание неприемлемым и противозаконным, а местные наблюдатели начали строить пугающие версии, с какой целью власти идут на нарушение избирательного законодательства.

В этом смысле, говорит в интервью «Эху Кавказа» политолог Вячеслав Гобозов, сегодняшнее заявление Эмилии Гагиевой развеяло худшие опасения:

«В данном случае они действительно смотрят в букву закона. Я анализировал накануне наше выборочное законодательство и с удивлением обнаружил, что все ограничения, касающиеся назначения дня голосования (что его можно проводить только в воскресенье непраздничного и не предпраздничного дня и т.п.) относятся только к тем положениям закона, которые определяют дату проведения выборов. Что касается статей закона, определяющих повторное голосование, то они содержат лишь одно требование – чтобы повторное голосование было проведено не позднее пятнадцати дней после установления результатов первого тура. 28 апреля, в принципе, входит в эти пятнадцать дней. В этом смысле ЦИК прав, когда назначает на 28 апреля, пусть даже это четверг, то есть рабочий день. Сделать его выходным может правительство своим постановлением. Если мне память не изменяет, выходные дни назначает правительство, а президент своим указом – праздники и праздничные дни. Я думаю, что это должно быть сделано».

Конечно, подчеркивает Вячеслав Гобозов, в идеале второй тур голосования должен проходить накануне истечения срока полномочий президента 21 апреля, потому как Конституция категорически запрещает его продление. В Центризбиркоме об этой норме знали и могли ее учесть, когда назначали дату выборов. И все-таки лучше провести выборы 28 апреля, чем 8 мая или даже во второй половине мая, говорит Вячеслав Гобозов:

– В данном случае это основной вопрос при назначении даты выборов, потому никто не имеет права продлевать сроки полномочий того или иного должностного лица.

– Но все равно продлили, семь дней плюс еще несколько, пока подведут итоги выборов…

– Конечно. Но все-таки это сегодняшнее решение ЦИК в плане разумности более оправдано, чем прочие даты, которые предлагались местными спикерами, – 8-е, а то и 15-е мая. Это все-таки уже существенное, на целый календарный месяц, продление полномочий президента, да и любого другого должностного лица. Поэтому я считаю, что в сложившейся ситуации 28 апреля – наиболее оптимальный день для голосования.

B все-таки непонятно, зачем Эмилия Гагиева накануне объявила о предварительном переносе второго тура на 8 мая? Что это было? Проброс, чтобы посмотреть на реакцию общества? А может тихий бунт в ЦИК? Быть может, председатель намеренно обнародовала информацию, которую сотрудники ЦИК должны были до поры держать в секрете, спровоцировала протестную волну в республике, привлекла внимание кураторов. То есть возникли обстоятельства, с которыми штабу президента пришлось считаться?

В самом деле, это же не могло быть шуткой или личным предположением главы ЦИК? С потолка такие цифры не берутся.

Наверное, неслучайно сегодня многие наблюдатели вспомнили, что перед первым туром она якобы отказала настойчивым требованиям президента Бибилова не допускать к выборам бывшего министра обороны Ибрагима Гассеева. Его все равно не зарегистрировали, все-таки в Центризбиркоме у Бибилова большинство голосов, но, по уверениям местных наблюдателей, Гагиева голосовала за регистрацию Гассеева.

По мнению Вячеслава Гобозова, подобные сюжеты ассоциируются у избирателя с кризисом 2011 года и вызывают плохие предчувствия:

«Значительная часть общества опасается, что действующая власть будет наверстывать механизмы неправового свойства. Хотя справедливости ради надо подчеркнуть, что после первого тура стало значительно меньше людей, которые говорили: «При любом раскладе власть они не отдадут!» То есть акцент был именно такой – не выиграют, а не отдадут. Теперь многим стало ясно, что подтасовать выборы в Южной Осетии довольно сложно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия