По словам посла США в Келли Дегнан, «это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация». По ее словам, визитом в Украину делегация выражает твердое желание грузинского народа встать на сторону Украины против российской агрессии за суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Это очень важный признак того, что делегация Грузии является многопартийной делегацией, что выражает сильное желание грузинского народа поддержать Украину в борьбе с российской агрессией за суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация.

По моей информации, председатель парламента Шалва Папуашвили провел очень позитивный телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины. Я думаю, что иногда возникает недопонимание из-за разных причин, средств массовой информации и отсутствия возможности говорить напрямую. Лучший способ решить эту проблему - поговорить с глазу на глаз. Мы очень рады, что братская поддержка грузинского народа украинскому народу продолжается», – цитирует Келли Дегнан Общественный вещатель Грузии.

По словам посла США, когда происходит конфронтация между Грузией и Украиной, от этого выигрывает только Россия.

«Видеть это единство сейчас очень обнадеживает. Это тот момент, когда все должны встать вместе и четко заявить, что применение силы и бомбардировки гражданского населения для завоевания другой страны не могут быть прощены. Это неприемлемо, и я думаю, что визит делегации является убедительным подтверждением этого», - заявила Келли Дегнан.