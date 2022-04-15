«Москва» утонула, Мариуполь держится 

Россия намерена наращивать ракетные обстрелы украинских городов, в том числе столицы страны Киева. Это, как подчеркнули в Москве, ответ на диверсионные операции ВСУ на российской территории. Украинская сторона считает, что истинной причиной новых ударов стала месть за гибель флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва». Так или иначе, Россия впервые применила в войне стратегические бомбардировщики. Целью удара дальней авиации стал Мариуполь.

Защитников Мариуполя «может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение». Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына сообщил украинским СМИ о критической ситуации в городе, окруженном российскими войсками. При этом остающиеся в Мариуполе украинские подразделения, включая полк «Азов», не намерены сдаваться. Они ждут от военно-политического руководства страны немедленных действий, направленных на деблокирование города. При этом представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник подчеркнул, что Россия применила в Мариуполе стратегические бомбардировщики:

«Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по Мариуполю. Они использовали дальние бомбардировщики Ту-22М3 и бомбардировщики Су-34 и Су-24М. Сухопутные войска противника пытаются захватить морской порт. Так что ситуация в Мариуполе сложная и тяжелая. Боевые действия продолжаются. Русская армия привлекает дополнительные дивизии для захвата города. Но получить полный контроль над городом они по-прежнему не могут».

В Москве, в свою очередь, не сомневаются, что все задачи т.н. спецоперации будут выполнены. В конце марта Минобороны России заявило, что выполнило задачи первого этапа операции, нанеся урон военной инфраструктуре Украины. На данный момент своей главной целью российские военные называют «полное освобождение Донбасса» – то есть выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, если верить главе российского МИДа Сергею Лаврову, то реальные планы Москвы следует воспринимать гораздо шире:

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене».

Несмотря на то, что Москва заявила о смене приоритетов «на земле» и отвела войска от Киева, украинская столица постоянно подвергается ракетным обстрелам. Минувшей ночью был атакован находящийся в Жулянах машиностроительный завод «Визар», в цехах которого, по утверждению представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова, производились и ремонтировались противокорабельные ракеты, а также боеприпасы для ЗРК:

«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. Количество и масштабы ударов по военным объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».

Удар по «Визару», по мнению наблюдателей, может быть ответом на гибель флагмана российского Черноморского флота. Ракетный крейсер «Москва» затонул в результате сильного пожара. Его причиной в российском Минобороны назвали детонацию боеприпасов. В Киеве же утверждают, что истиной причиной потери главного российского военного корабля в Черном море стали украинские противокорабельные ракеты «Нептун». И атака на завод, имеющий отношение к подобному вооружению, косвенно подтверждает эту версию.

Как потеря флагмана скажется на военных возможностях России, эксперты ответить затрудняются. Несмотря на то, что крейсер «Москва» был серьезной боевой единицей, в Пентагоне не считают, что это может существенно повлиять на расклад сил. Об этом, в частности, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби:

«Что касается ВМФ России, то говорить с уверенностью на эту тему сложно. У России с начала вторжения в Черном и Азовском морях действуют до двух десятков кораблей. «У них есть свои базы на Черном море. Так что трудно сказать, какие последствия будет иметь выход из строя одного корабля. Их военно-морской компонент в этой войне был ограничен двумя функциями: во-первых, ударами крылатыми ракетами по территории Украины и, во-вторых, пополнением резервов на южном направлении. Поэтому повлияет ли это на их военно-морские возможности в долгосрочной перспективе, пока не ясно».

Впрочем, в Москве настаивают: повышение интенсивности ударов никак не связано с потерей флагмана Черноморского флота и является ответом на попытки украинской стороны атаковать непосредственно российскую территорию.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитно-ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово Брянской области», – заявил Игорь Конашенков.

В Киеве же отчитались о передаче судмедэкспертам 900 тел погибших в результате действий российской армии мирных жителей. Речь идет об общем числе жертв в населенных пунктах Киевской области, которые были заняты российскими военными в феврале и марте, а затем освобождены. Больше всего тел – более 350 – из Бучи. Впрочем, все еще продолжается разбор завалов в Бородянке и Макарове. В Киеве не сомневаются, что печальная статистика будет расти.