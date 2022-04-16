Коронавирус в Грузии: 222 новых случая заражения, один человек скончался

В Грузии за минувшие сутки выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 22,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,98%, за две недели – 1,5%, за семь дней – 1,25%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 652 929.

Около 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 119. В Имерети выявили 27 случаев заражения, в Шида Картли – 15, в Кахетии – 14, в Гурии – 14, в Квемо Картли – 13, в Самегрело и Земо Сванети – 8, в Аджарии – 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

От ковида умер один пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 789.

Выздоровели 346 человек, их общее число выросло до 1 633 684.

На данный момент в Грузии 2 430 активных случаев коронавируса. Из них 342 (более 14% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 76 человек. 2 088 пациентов лечатся на дому.