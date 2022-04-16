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В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб один грузинский доброволец, еще один - ранен. Эту информацию распространяет находящийся в Украине Вано Надирадзе, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«У грузинских партизан и у нашего братства тяжелый день, во время зачистки в Рубежном погиб Аркадий Касрадзе и тяжело ранен Зура Мушукия», - написал Вано Надирадзе.
Напомним, в Украине погибли уже 7 грузинских бойцов. Это: Ника Шанава, Давид Менабдишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили, Бахва Чикобава и Аркадий Касрадзе.
Другие новости дня
Премьер Грузии: СГБ располагает информацией о готовившейся в Украине провокации
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Служба государственной безопасности располагает конкретной информацией о готовившейся в Украине провокации в ходе визита туда грузинской парламентской делегации. По его словам, в случае необходимости эта информация будет обнародована, передает SOVA.
«Недоброжелателей, враждебно настроенных людей, провокаторов и т. д. может быть очень много. Но я хочу, чтобы все знали: государство, наше правительство находится в полной готовности, мы никому не позволим устраивать провокации внутри страны. Мы будем защищать всех граждан, будем защищать стабильность и мир в нашей стране», - заявил Гарибашвили.
На просьбу журналистов прокомментировав визит в Киев членов оппозиционного «Единого национального движения», премьер сказал, что его не интересует слова и действия «провокаторов» и «предателей» из ЕНД. «Я хочу сказать «партии войны» и людям, желающим войны: в нашей стране не будет второго фронта [против России]!», - добавил глава правительства.
- Накануне, 15 апреля Служба государственной безопасности Грузии начала расследование возможных провокаций со стороны «Единое национальное движение». По версии следствия, оппозиционная партия планировала их во время визита в Киев делегации парламента Грузии. ЕНД ехать в Украину в составе этой делегации отказалось.
- Следствие ведется по части 1 статьи 325 УК: посягательство на жизнь, здоровье или собственность президента, иных государственных политических должностных лиц или членов их семей в связи с государственной деятельностью этих должностных лиц. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 20 лет или пожизненное заключение.
Парламентская делегация Грузии проводит встречи в Киеве
Парламентская делегация Грузии проводит встречи в Киеве. В составе группы, которую возглавляет спикер парламента Шалва Папуашвили, – восемь депутатов, в том числе представители оппозиции. Они уже встретились со своими украинскими коллегами и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
В своем Twitter Папуашвили так прокомментировал визит: «Прибыл в Киев вместе с коллегами-депутатами из Грузии, чтобы передать послание Грузии: мы разделяем вашу скорбь, Грузия поддерживает Украину, грузины поддерживают украинцев».
В поездке в Киев Шалву Папуашвили сопровождать три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе («Грузинская мечта») и Леван Иоселиани («Граждане»), а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Анна Нацвлишвили («Лело для Грузии»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия) и Георгий Ходжеванишвили («За Грузию»).
В Грузии исключили введение дополнительных ковид-ограничений на Пасху
Впервые с начала пандемии коронавируса на Пасху в Грузии не будут задействовать дополнительные ограничения. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«В этом году мы встречаем Пасху с более спокойной эпидситуацией, с меньшим риском, чем это было в прошлом году, когда мы многое не знали об этом вирусе, а показатели были высокими. Думаю, на Пасху дополнительных ограничений не будет», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».
При этом он призвал население не забывать о том, что коронавирус по-прежнему циркулирует в стране и отказаться от многолюдных застолий.
- Православные христиане в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля. Из-за пандемии коронавируса в течение двух последних лет на праздник в Грузии действовали строгие ограничения. Так, в 2021 году на Пасху в стране были объявлены десятидневные каникулы, не работал общественный транспорт и объекты питания. Еще строже ограничения были в 2020 году. Тогда в Грузии, в частности, действовал «комендантский час», закрыты были все кладбища в масштабах страны.
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в КоАП статью о «публичном отождествлении» СССР с нацистской Германией и отрицании «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».
По этой статье предусмотрено наказание для физических лиц – штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.
В законопроекте, который Госдума приняла 6 апреля, говорилось, что под отождествлением имеется в виду упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.
Депутаты от Ингушетии и Дагестана оказались самыми богатыми на Северном Кавказе
Госдума опубликовала сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2021 год. Из представителей регионов Северного Кавказа официально самыми состоятельными стали депутат от Ингушетии Бекхан Барахоев и депутат от Дагестана Мурад Гаджиев.
Доход Барахоева составил 68,3 млн рублей, при этом в собственности депутата официально нет недвижимости и машин. Супруга самого богатого парламентария Северного Кавказа за год заработала 20 млн рублей, она владеет 262-метровой квартирой и двумя недостроенными зданиями, а также премиальным Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет порядка 10 млн рублей.
Следом по доходам с двухкратным отставанием идет депутат от Дагестана Мурад Гаджиев с 33,1 млн рублей. Он задекларировал земельные участки, четыре нежилых помещения и шесть квартир. В тройку лидеров также вошла депутат от Ставропольского края Раиса Кармазина в 20,5 млн рублей официального дохода за 2021 года. В ее собственности 126-метровая квартира и гараж. Все трое парламентариев представляют "Единую Россию".
Депутат Госдумы от Чечни и один из самых доверенных лиц Рамзана Кадырова Адам Делимханов в 2021 году официально получал только стандартную зарплату – всего 5,7 млн рублей. В собственности чеченского политика указан 250-метровый дом на участке в 14 соток. Делимханов воспитывает пятерых детей, официально он не женат.
Еще один известный резонансными высказываниями депутат – представляющий Дагестан Бийсултан Хамзаев задекларировал 4,4 млн рублей, в его собственности - доля в 80-метровой квартире.
Один из немногих парламентариев, имеющий в автопарке отечественные автомобили Нурбаганд Нурбагандов – отец убитого полицейского, Героя России Магомеда Нурбагандова. Помимо Mercedes-Benz 190 ему принадлежат также ГАЗ3102 и ГАЗ3102.
У подавляющего большинства остальных депутатов в декларации только официальная зарплата в размене чуть менее 6 млн рублей (речь идет о тех, кто имел мандат и в предыдущем созыве, так как новый созыв избран в сентябре) или не превышающий эту сумму годовой доход.
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- Под действие введенных 24 марта новых санкции со стороны США в отношении депутатов Госдумы России попали 47 парламентариев, избранных от регионов Северного Кавказа и юга страны. Часть из них голосовала за признание сепаратистских республик Донбасса, другие же – отсутствовали на сессии нижней палаты парламента, когда обсуждался этот вопрос.
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- В октябре 2021 года на первом заседании нового созыва Госдумы депутаты распределились по 32 профильным комитетам – по сравнению с прошлым созывом их стало на шесть больше. В новом созыве Госдумы регионы Юга России и Северного Кавказа официально представляют почти 70 депутатов. Больше всего – от Краснодарского края (20 депутатов – это максимальное число за все созывы), Ростовской области (13) и Дагестана (8), что объясняется количеством избирателей в этих регионах.
Россия запретила Борису Джонсону и британским министрам въезд в страну
Россия запретила въезд в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и ряду британских министров.
В заявлении МИД РФ говорится, что такое решение принято «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации».
Запрет на въезд в Россию распространяется на 13 человек, среди которых министры юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшая премьер-министр Тереза Мэй – сейчас она является депутатом парламента.
После начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и представителей государственных СМИ. Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввел эмбарго на российские энергоресурсы. Кроме того, в санкционные списки были внесены дочери президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Ираклий Гарибашвили ознакомился с инфраструктурными проектами в Кахетии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомился с ходом работ по строительству 35-километрового участке автобана Тбилиси-Сагареджо, сообщает Общественный вещатель.
Премьер отметил, что в соответствии с 10-летним планом правительства на развитие дорожной инфраструктуры Кахетии будет потрачено 2 миллиарда лари, из которых в стадии реализации находятся работы на 1 миллиард лари. Строительство международной автомагистрали осуществляет Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В Кахетии в рамках проекта реабилитации, кроме строительства дорожной инфраструктуры, реализуются в общей сложности 18 проектов на сумму 61 миллион лари, которые включают в себя восстановление одного моста и берегоукрепительные проекты.
Сегодня же Ираклий Гарибашвили осмотрел работы по реабилитации Дома культуры, расположенного в центре села Матани. В Доме культуры разместится сельская библиотека, появятся различные познавательные, музыкальные и хореографические кружки, и будут трудоустроены около 35 местных жителей. По словам главы правительства, экономическое развитие и создание новых рабочих мест являются важнейшими приоритетами правительства.
С начала российского вторжения в Украине погибли 200 детей
С начала войны в Украине погибли 200 детей, более 360 были ранены, сообщает офис генерального прокурора.
«Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевской областях. Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 1018 учебных заведений, 95 их них разрушены полностью.
Ранее ООН сообщило, что более пяти миллионов человек покинули Украину после начала российского вооруженного вторжения. Свои дома покинули две трети украинских детей. В это число входят и покинувшие страну, и внутренние переселенцы.
Зеленский: С начала войны погибли около 3 тысяч украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сообщил о потерях вооруженных сил его страны с начала российского вторжения 24 февраля. По словам Зеленского, погибли от 2500 до 3000 военных, около 10 тысяч были ранены, «и неизвестно, сколько из них выживет».
Воюющие стороны до сих пор редко сообщали о своих потерях. 25 марта Минобороны России заявило, что во время боевых действий погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения. С тех пор о своих потерях Кремль не упоминал. По данным Минобороны Украины, потери российской стороны составили около 20 тысяч человек.
Независимые оценки военных потерь пока затруднены. Разведка США на основании своих данных во второй половине марта сообщала, что оценивает потери российской стороны в 8-14 тысяч человек.
В Харькове и Николаеве в пятницу при обстрелах есть погибшие
В результате обстрела Индустриального района Харькова в пятницу погибли 10 человек, среди которых 7-месячный ребёнок, 35 человек ранены.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Она утверждает, что российские военные обстреляли район из установок залпового огня «Ураган». Опубликованы фото поврежденных жилых домов.
О гибели мирных жителей в результате обстрела сообщил и глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. По его словам, погибли 5 человек.
Минобороны России утверждает, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам, однако каждый день из различных городов Украины поступают сообщения о погибших и пострадавших мирных жителях.
По данным ООН, с начала вторжения 24 февраля их число достигло почти 2 тысяч. Это неполные данные, поскольку в них не учтены данные о погибших из тех мест, где идут бои. Власти Украины опасаются, что в Мариуполе, где уличные бои идут с начала марта, число погибших превысило 10 тысяч. В одной только Буче под Киевом подтверждена гибель около 400 местных жителей за время российской оккупации города.
Коронавирус в Грузии: 222 новых случая заражения, один человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 22,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,98%, за две недели – 1,5%, за семь дней – 1,25%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 652 929.
Около 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 119. В Имерети выявили 27 случаев заражения, в Шида Картли – 15, в Кахетии – 14, в Гурии – 14, в Квемо Картли – 13, в Самегрело и Земо Сванети – 8, в Аджарии – 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умер один пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 789.
Выздоровели 346 человек, их общее число выросло до 1 633 684.
На данный момент в Грузии 2 430 активных случаев коронавируса. Из них 342 (более 14% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 76 человек. 2 088 пациентов лечатся на дому.
Глава МИД Украины: Грузия подтвердила, что не допустит обхода санкций Россией
Министры иностранных дел Грузии и Украины Илья Дарчиашвили и Дмитрий Кулеба провели телефонную беседу. По итогам переговоров главы МИД оставили комментарии в своих Twitter. В частности, министр Кулеба написал, что, кроме прочего, обсуждал с коллегой вопрос возможного обхода Россией санкций благодаря Грузии, пишет SOVA.
«Поговорил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили о героической защите Украины от продолжающегося российского вторжения. Он заверил меня в неизменной поддержке Грузией Украины. Благодарен ему за подтверждение того, что Грузия не допускает и не допустит никакого обхода санкций со стороны России».
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в своем посте в Twitter использовал более обтекаемые формулировки. Вопрос антироссийских санкций он не упомянул.
«Содержательный телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В очередной раз акцентировано внимание на грузино-украинском стратегическом партнерстве. Я вновь заявил о своей твердой поддержке Украины в это чрезвычайно трудное время. Мы и впредь будем работать над укреплением дружбы между нашими народами».
Грузинские фигуристы Сафина и Берулава стали чемпионами мира среди юниоров
Грузинские спортсмены Карина Сафина и Лука Берулава заняли первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Эстонии.
Сафина и Берулава стали первыми фигуристами из Грузии, которые завоевали чемпионский титул в парном катании, сообщает агентство «Новости-Грузия». Пара вышла в лидеры сразу после своего первого выступления на турнире, а по сумме короткой и произвольной программ набрала 188,12 балла (67,77+120,35).
Второе место заняли представители Австралии Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (169,91 балла). Третьими стали Брук Макинтош и Беньямин Мимар из Канады (156,8).
Всего в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию принимают участие десять пар. Фигуристы из России из-за войны в Украине отстранены от участия в турнире.
Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.
Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября. В этом году Сафина и Берулава показали исторический для Грузии результат на Олимпийских играх в Пекине, заняв девятое место в соревнованиях спортивных пар.
Экс-президент Грузии Маргвелашвили и лидер партии ЕНД Мелия отправились в Украину
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, а также члены ЕНД Эка Херхеулидзе и Коба Накопия находятся в Украине.
Как заявил Мелия телеканалу «Мтавари архи», в своей поездке они представляют не грузинскую оппозицию, а грузинский народ, большая часть которого солидарна с Украиной. По словам политика, нахождение в составе этой делегации позволяет им проводить различные встречи.
Напомним, 15 апреля в Украину отправилась также делегация парламента Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили. В ее составе – три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе («Грузинская мечта») и Леван Иоселиани («Граждане»), а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Ана Нацвлишвили («Лело для Грузии»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия) и Георгий Ходжеванишвили («За Грузию»).
Представители крупнейшей оппозиционной фракции – «Единого национального движения» – отказались от поездки в Киев в составе делегации, возглавляемой «Грузинской мечтой». В ответ в парламентском большинстве сказали, что ЕНД приняло такое решение, поскольку планировало некие провокации. После этого Служба государственной безопасности Грузии заявила о начале расследования.
Дудь, Шульман, Доброхотов и Елкин внесены в реестр СМИ-«иноагентов»
Журналист, популярный видеоблогер и автор документальных фильмов Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, главный редактор The Insider Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин, сотрудничающий с Радио Свобода, внесены Минюстом России в реестр СМИ-«иноагентов».
В реестр также внесены журналист Карен Шаинян, руководитель психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, феминистка и ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева, сотрудничающие с изданием Север.Реалии журналисты Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.
В реестре теперь 142 юридических лица и гражданина России, признанные СМИ-»иноагентами». Включение в реестр налагает на человека ряд требований, в том числе о финансовой отчетности, а также обязанность маркировать все свои записи в соцсетях специальным дисклеймером. За нарушение грозит административная, а затем и уголовная ответственность.
О причинах внесения в список Минюст, как обычно, не сообщил. Многие из них в последнее время тем или иным способом выступали против российского вторжения в Украину. Юрий Дудь на днях опубликовал документальный фильм «Человек во время войны» - о том, как россияне в Будапеште помогают украинским беженцам.
Шульман на этой неделе сообщила, что уехала в Берлин, получив стипендию от одного из германских фондов. Об отъезде за границу сообщил также Сергей Елкин.
Зеленский: Всех должна беспокоить возможность ядерного удара РФ
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеры стран мира должны быть обеспокоены возможностью применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины.
В интервью CNN Зеленский ответил на вопрос о том, согласен ли он с оценкой директора ЦРУ Уильяма Бернса. Тот в четверг заявил, что военные неудачи России повышают риск того, что президент Владимир Путин отдаст приказ использовать тактическое ядерное оружие.
«Не только я, все страны мира должны быть этим обеспокоены. Потому что это может быть не реальной информацией, но может быть и правдой», - сказал Зеленский, напомнив об угрозах применить химическое оружие (представитель так называемой ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что его слова о применении химических войск в Мариуполе не так поняли - РС). «Жизнь людей для них ничто» - сказал о российском руководстве президент Украины.
Разведка как США, так и Украины в последние дни заявили, что пока не наблюдают признаков подготовки Россией ядерного удара по украинской территории.
Вскоре после начала войны, 27 февраля, Владимир Путин приказал перевести российские стратегические силы в особый режим несения службы. Сообщений об отмене этого приказа не было.
Американская разведка ранее выражала опасения, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если будет чувствовать приближение своего поражения в наземной войне и в результате экономического давления Запада. Речь идет не о стратегическом ядерном оружии, то есть не об ударе по США, а о тактическом ударе по Украине с целью перехватить инициативу в войне.
Президент США Джо Байден и другие политики Запада неоднократно заявляли, что, стремясь остановить Россию и оказать помощь Украине, они не готовы к прямой военной конфронтации с Москвой, поскольку это могло бы означать ядерный конфликт. Поэтому США и страны НАТО не направляют в Украину своих солдат, а также осторожно подходят к поставкам Киеву тяжелых вооружений.
Келли Дегнан: Это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация
По словам посла США в Келли Дегнан, «это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация». По ее словам, визитом в Украину делегация выражает твердое желание грузинского народа встать на сторону Украины против российской агрессии за суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Это очень важный признак того, что делегация Грузии является многопартийной делегацией, что выражает сильное желание грузинского народа поддержать Украину в борьбе с российской агрессией за суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация.
По моей информации, председатель парламента Шалва Папуашвили провел очень позитивный телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины. Я думаю, что иногда возникает недопонимание из-за разных причин, средств массовой информации и отсутствия возможности говорить напрямую. Лучший способ решить эту проблему - поговорить с глазу на глаз. Мы очень рады, что братская поддержка грузинского народа украинскому народу продолжается», – цитирует Келли Дегнан Общественный вещатель Грузии.
По словам посла США, когда происходит конфронтация между Грузией и Украиной, от этого выигрывает только Россия.
«Видеть это единство сейчас очень обнадеживает. Это тот момент, когда все должны встать вместе и четко заявить, что применение силы и бомбардировки гражданского населения для завоевания другой страны не могут быть прощены. Это неприемлемо, и я думаю, что визит делегации является убедительным подтверждением этого», - заявила Келли Дегнан.
- Парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили сегодня отправилась в Украину. В состав делегации не входят представители «Единого национального движения» и «Европейских социалистов».
Делегация парламента Грузии отправилась в Украину
Парламентская делегация во главе со спикером законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили отправилась в Украину.
В составе делегации восемь депутатов. Правящую партию «Грузинская мечта» представляют вице-спикеры Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко, а также глава Комитета по вопросам диаспоры Бека Одишария; оппозицию – вице-спикер, член партии «Граждане» Леван Иоселиани, член «Лело» Анна Нацвлишвили, член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, член «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и член партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.
По словам депутатов, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа.
В состав делегации не входят представители «Единого национального движения» и «Европейских социалистов».
Ранее стало известно, что Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье 325 Уголовного кодекса (Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии) в связи с заявлением первого вице-спикера парламента Гии Вольского.
Вольский сегодня заявил, что «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, не входит в состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, потому что оппозиционная партия планировала «определенную провокацию» в ходе визита.
В Абхазии четвертый день ищут пропавшего в горах российского туриста
Спасатели МЧС самопровозглашенной республики Абхазия четвертый день ведут поиски гражданина России, пропавшего в горном массиве Мамзышха. Об этом агентству «Апсныпресс» сообщили в абхазском МЧС.
Информация о том, что Андрей Сазонов 1970 года рождения пропал в горах, поступила в пожарно-спасательный отряд города Гагра 11 апреля в 21 час 56 минут. Спасатели сразу же выехали в горы, однако найти пропавшего не удалось.
12 апреля к поискам присоединились 10 спасателей из поисково-спасательного отряда МЧС. Поисковая операция продолжается, заявили в ведомстве.
Китай проводит военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань
Китай решил провести комплексные военные учения вокруг Тайваня в ответ на посещение острова конгрессменами США. Об этом заявило Минобороны КНР.
Пекин считает визит представителей Вашингтона на остров преднамеренной провокацией, которая подрывает отношения Китая и США и создаёт напряжённость в Тайваньском проливе.
Минобороны отметило, что конгрессмены посылают "неверные сигналы" руководству острова, хотя ранее Вашингтон обещал не поддерживать независимость региона.
МИД Китая заявил, что США должны прекратить все официальные контакты с властями острова.
Шесть американских конгрессменов прибыли в Тайвань 14 апреля. В планах делегации – встреча с президентом Тайваня.
Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признаёт и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.
У Вашингтона нет дипотношений с властями Тайваня, но между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для защиты. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина об одном китайском правительстве.
Россия предупредила США о последствиях за помощь Украине
Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила о "непредсказуемых последствиях" в случае, если НАТО продолжит поставки вооружения Украине. Об этом пишет The Washington Post cо ссылкой на копию российского документа.
"Мы призываем Соединённые Штаты и их союзников остановить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", — цитирует издание ноту. Россия также предупредила об опасности попадания оружия в руки украинских экстремистов, пишет газета.
The Washington Post предполагает, что Москва направила письмо в ответ на новый пакет военной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов. Посольство России в США передало документ в Госдепартамент. Там информацию пока не прокомментировали.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины подтвердил решимость США продолжать оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную поддержку.
В среду, 13 апреля, стало известно, что Пентагон выделил Украине новую военную помощь. Киев должен получить тяжёлую артиллерию, беспилотники, противотанковые ракеты, вертолёты и другое вооружение.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном убийстве мирных жителей и уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты, а сообщения о жестоком обращении с гражданскими лицами называет фейками.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
ФСБ России просит увеличить госрасходы на погребение военных
ФСБ попросило правительство увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных. На это обратило внимание Би-би-си.
На данный момент на оплату ритуальных услуг выделяется не больше 20 350 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – не больше 28 178 рублей. ФСБ просит увеличить эти суммы до 23 837 и 33 005 рублей соответственно. Расходы на один надгробный памятник предлагается увеличить на 4,8–6 тысяч рублей. В целом компенсация расходов на захоронение одного погибшего военнослужащего вырастет до 56 400 – 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места погребения.
В пояснительной записке просьба выделить дополнительные деньги на погребение военных объясняется тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.
До 20 апреля проект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, после чего поступит на утверждение в правительство.
- 25 марта Минобороны России сообщило, что во время боевых действий погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 – получили ранения. С тех пор о своих потерях Кремль не упоминал. По данным Минобороны Украины, потери российской стороны составили около 20 тысяч человек. Проверить данные о потерях сторон в условиях военного времени не представляется возможным.
Партию Саакашвили обвинили в подготовке провокации во время визита в Украину
Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье 325 Уголовного кодекса (Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии) в связи с заявлением вице-спикера парламента Гии Вольского.
Вольский сегодня заявил, что «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, не входит в состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, потому что оппозиционная партия планировала «определенную провокацию» в ходе визита.
«Я уверен, что украинцы примут соответствующие меры в связи с этим и визиту ничто не помешает», – сказал Вольский.
Как заявили в СГБ грузинской службе Радио Свобода, ведомство уже передало имеющуюся в их распоряжении информацию украинской стороне.
Как сообщалось накануне, в парламентскую делегацию под руководством спикера Шалвы Папуашвили, которая отправится в Украину, вошли представители всех оппозиционных партий, за исключением «Нацдвижения».
Правительство Грузии обнародовало опросник для получения статуса кандидата в ЕС
Анкета Евросоюза, переданная Грузии в ответ на заявку на получение статуса страны-кандидата в ЕС, обнародована на сайте правительства Грузии. В опроснике 369 вопросов.
По информации грузинского Кабмина, первый опросник состоит из политической и экономической частей. В ближайшее время Грузия получит вторую часть документа, которая будет отражать отраслевые темы и совместимость с законодательством ЕС в различных секторах.
Ранее министр иностранных дел Илья Дарчиашвили объяснил решение правительства опубликовать документ «высоким общественным интересом».
Сегодня утром состоялось заседание правительственной комиссии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, на котором был обсужден данный вопрос.
«Что касается реформ, то их проведение является одним из основных приоритетов нашего правительства. Правительство активно участвует в процессе реформ. Мы считаем, что Грузия очень быстро и эффективно справляется с реформами, которые должны быть проведены в нашей стране. Соответственно, план реформ, который мы выполнили и запланировали, дает нам основу и возможность подготовить этот вопросник и направить его европейским партнерам», – сказал Дарчиашвили.
Власти Грузии подали заявку на получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза 3 марта. 11 апреля Брюссель передал Тбилиси соответствующую анкету для заполнения. Представители оппозиционных партий ранее призывали правительство к открытости в процессе заполнения опросника.
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