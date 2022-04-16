Грузия в мае завершит заполнение опросника относительно вступления в ЕС

Грузия своевременно заполнит и в мае передаст Еврокомиссии официальную анкету относительно вступления в Евросоюз. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил журналистам сегодня, 16 апреля, в ходе визита в Кахетию, передает агентство «Новости-Грузия».

11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС.

«Все ведомства мобилизованы, чтобы заполнить его как можно скорее и своевременно доставить нашим европейским коллегам… Ожидания положительные. Каких-либо проблемных моментов здесь нет», - сказал Гарибашвили.

На основании ответов Тбилиси в Еврокомиссии оценят, готова ли Грузия стать кандидатом на вступление в ЕС. На заполнение документа у Тбилиси есть месяц.

Первую часть анкеты, касающуюся политических и экономических критериев, правительство обнародовало накануне. Всего в документе 369 вопросов, которые охватывают такие темы как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.

Как сообщили в правительстве, в ближайшее время Тбилиси получит вторую часть вопросника, который полностью будет посвящен «совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам».