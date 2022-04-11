У Евросоюза много вопросов к Грузии

Историческим назвали грузинские власти вручение им опросника Евросоюза, необходимого для обсуждения перспектив вступления в Евросоюз. Глава правительства Ираклий Гарибашвили назвал это событие заслугой «Грузинской мечты».

Заявку на членство в ЕС «Грузинская мечта» рассматривала как кульминацию своего правления, но уже на третьем сроке, в 2024-м. Однако третьего марта грузинские власти внесли заявку на ускоренное получение статуса кандидата страны на вступление в ЕС. Этот было сделано после того, как такую заявку подала Украина, подвергшаяся агрессии со стороны России, и после сигналов с рекомендациями из Брюсселя, а также благодаря давлению грузинского общества. Словом, на этот шаг власти пошли без особого энтузиазма, давая понять, что долгий и ответственный вариант со вступлением в 2024-м был бы предпочтительнее.

Но все эти детали премьер-министр Ираклий Гарибашвили опустил, поздравив грузинское общество с получением Грузией опросника ЕС. За это, по словам Гарибашвили, грузинское общество должно благодарить исключительно «Грузинскую мечту»:

«Этот процесс требует вовлеченности всех ведомств. Я лично буду контролировать этот процесс. Мы в максимально сжатые сроки должны ответить Брюсселю. Здесь же я хочу напомнить всем нашим гражданам о том, что все наши успехи, прогресс, которые были достигнуты за последние годы в отношениях с ЕС, заслуга именно нашей власти, правящей команды, партии».

Это больше заслуга украинского народа в борьбе против российской интервенции, напомнила президент Саломе Зурабишвили. Не забыла она отметить и то, что без нее Грузия ждала бы годы. В одном президент согласна с премьер-министром: этот день исторический и знаменательный:

«Это невероятный новый шанс, который появился у нашей страны. За это мы должны благодарить все страны ЕС, руководство ЕС, Европейский совет, и еще больше мы должны быть благодарны Украине. Если бы не было этой самоотверженной борьбы Украины, наверное, и этот день бы не настал так скоро и никто не мог бы сказать, когда бы этот день наступил. Исходя из этой трагической ситуации, ЕС принял решение ускорить этот процесс и сделать его больше политическим, чем бюрократическим».

Президент отметила, что теперь много зависит от всей Грузии, что этот вопрос не может решить лишь одна политическая группа и что ответственность на заполнение опросника лежит на всех.

В оппозиции готовы сделать все от них зависящее, правда, не уверены, что власть сможет достойно заполнить опросник, касающийся всех обязательств, которые власти должны выполнить согласно договору об ассоциированном членстве Грузии с ЕС.

Оппозиция обвиняет «Грузинскую мечту» не только в том, что до сих пор ни один ее представитель не отважился посетить Киев – притом, что для вручения аналогичного опросника глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично посетила Украину, но и по внутриполитическим мотивам, говорит депутат Георгий Вашадзе, лидер оппозиционной «Стратегии Агмашенебели»:

«Нужны конкретные шаги для осуществления реформ. К сожалению, в недавней оценке Европарламента отмечен откат Грузии от демократических принципов и реформ после 2020 года. «Грузинская мечта» ничего не делает для того, чтобы действительно был ускорен процесс интеграции с ЕС».

Процесс интеграции в ЕС – заслуга грузинского народа, а не отдельно взятой правящей силы, отмечает Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия». По его мнению, ни с технической, ни с политической точки зрения Грузия до конца не соответствует требованиям:

«Мы видим, что за последние месяцы отношения Грузии с ЕС не развиваются в желательном русле. И это мягко сказано. И если Грузия получит статус, мы должны знать, что это чисто политическое решение, поскольку в ЕС хорошо знают, что с точки зрения защиты прав человека, верховенства закона, реформы судебной системы, борьбы против коррупции, к сожалению, Грузия сегодня не удовлетворяет очень многим требованиям».

Вано Чхиквадзе рассчитывает, тем не менее, что Грузия может наряду с Украиной и Молдовой получить статус кандидата на членство в ЕС 24-25 июня, когда должно пройти заседание Европейского совета. Однако оставаться в статусе кандидата Грузия может многие годы, как Турция или ряд балканских стран.