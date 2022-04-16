Парламентская делегация Грузии посетила Бучу и Ирпень

Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили побывала в Буче и Ирпени вместе с председателем Верховной Рады. Руслан Стефанчук поблагодарил своих грузинских коллег и отметил, что всегда лучше увидеть зверства, совершенные врагом, своими глазами, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Я хотел бы еще раз поблагодарить своих коллег за то, что они приехали в Украину, потому что всегда лучше своими глазами увидеть зверства, совершенные врагом. Я хотел бы поблагодарить всех грузин, которые поддерживают не только Украину, помогают не только украинскому населению, но и украинским волонтерам, которые стоят рядом с украинскими солдатами, защищая нашу территорию», - сказал Стефанчук.

Как отметил Шалва Папуашвили, грузинская делегация находится с визитом в Украине, чтобы выразить солидарность грузинского народа с Украиной.

«То, что мы видим в Ирпени и то, что мы видели в Буче, показывает агрессию, которая не имеет границ, это происходит в 21 веке, и эта бесчеловечная агрессия, это, безусловно, напоминает нам о кадрах и чувствах, которые имели место в 2008 году в Грузии, а именно в Цхинвальском регионе и Абхазии.

Конечно, грузины - это люди, которые лучше всего понимают, что чувствуют украинцы, украинское правительство и насколько храбр украинский народ, правительство, которые встали на пути такой агрессии. Ответ на эту агрессию и жестокость должен быть не только военным, но и правовым, поэтому Грузия поддержала обращение в Международный уголовный суд. Я нахожусь здесь вместе с парламентской делегацией, с представителями различных партий, и от имени делегации я хотел бы еще раз выразить солидарность храброму украинскому народу, солдатам, правительству и моему коллеге», - сказал Папуашвили.