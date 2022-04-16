Новости
Парламентская делегация Грузии посетила Бучу и Ирпень
Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили побывала в Буче и Ирпени вместе с председателем Верховной Рады. Руслан Стефанчук поблагодарил своих грузинских коллег и отметил, что всегда лучше увидеть зверства, совершенные врагом, своими глазами, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Я хотел бы еще раз поблагодарить своих коллег за то, что они приехали в Украину, потому что всегда лучше своими глазами увидеть зверства, совершенные врагом. Я хотел бы поблагодарить всех грузин, которые поддерживают не только Украину, помогают не только украинскому населению, но и украинским волонтерам, которые стоят рядом с украинскими солдатами, защищая нашу территорию», - сказал Стефанчук.
Как отметил Шалва Папуашвили, грузинская делегация находится с визитом в Украине, чтобы выразить солидарность грузинского народа с Украиной.
«То, что мы видим в Ирпени и то, что мы видели в Буче, показывает агрессию, которая не имеет границ, это происходит в 21 веке, и эта бесчеловечная агрессия, это, безусловно, напоминает нам о кадрах и чувствах, которые имели место в 2008 году в Грузии, а именно в Цхинвальском регионе и Абхазии.
Конечно, грузины - это люди, которые лучше всего понимают, что чувствуют украинцы, украинское правительство и насколько храбр украинский народ, правительство, которые встали на пути такой агрессии. Ответ на эту агрессию и жестокость должен быть не только военным, но и правовым, поэтому Грузия поддержала обращение в Международный уголовный суд. Я нахожусь здесь вместе с парламентской делегацией, с представителями различных партий, и от имени делегации я хотел бы еще раз выразить солидарность храброму украинскому народу, солдатам, правительству и моему коллеге», - сказал Папуашвили.
Другие новости дня
Суд во Львове арестовал Медведчука без права внесения залога
Суд во Львове арестовал украинского политика Виктора Медведчука без права внесения залога.
В октябре прошлого года Медведчука обвинили в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах.
В январе политика отправили под домашний арест, а 26 января следователи выяснили, что он сбежал.
О задержании политика после побега 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что Медведчук хотел тайно перебраться в самопровозглашенное Приднестровье, но украинские спецслужбы сорвали план. Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на пленных украинских военных. Кремль заявил, что украинский политик не гражданин России и не имеет отношения к так называемой военной операции.
- Медведчук - один из лидеров партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России - крестный отец дочери Медведчука.
- Формально Медведчук остается депутатом Верховной Рады. Супруга Медведчука Оксана Марченко, которая, по всей видимости, находится за границей, обратилась к Зеленскому с требованием «немедленно освободить ее мужа, лидера оппозиции».
- После ареста мужа судом во Львове Марченко сообщила, что Медведчук согласен на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом. Марченко обратилась к Путину с просьбой помочь в обмене.
Минюст ФРГ: мы можем защитить политических беженцев из России
Германия может предоставить ряду россиян, бежавшим от политического режима президента Владимира Путина на фоне войны с Украиной, право на защиту и работу. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag.
По словам министра, речь идет о работниках международных компаний, гражданских активистах, независимых журналистах, деятелях культуры.
Бушман признал, что среди возможных российских беженцев могут быть и опасные люди, которые хотят дестабилизировать германское общество. Поэтому ФРГ будет проводить все необходимые проверки, чтобы не допустить попадания в страну нежелательных лиц.
После российского вооружённого вторжения на территорию Украины многие компании приостановили или прекратили бизнес в России. Часть специалистов переехали в другие страны. Например, по неофициальным данным, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. Многие активисты, критикующие российские власти из-за войны с Украиной, подвергаются преследованиям. На антивоенных протестах в стране задержаны более 15 тысяч человек.
Руслан Стефанчук: Я выражаю благодарность за постоянную поддержку Грузии как государству
«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших грузинских братьев и сестер за прием наших граждан в Грузии, спасибо вам за вашу поддержку и заботу», – заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после встречи с главой парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Руслан Стефанчук поблагодарил Папуашвили и парламентскую делегацию Грузии за визит в Украину.
«Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших грузинских братьев и сестер за то, что они приняли наших граждан в Грузии, поблагодарить вас за вашу поддержку и заботу. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свою благодарность за постоянную поддержку Грузии как государству и нашим коллегам, разделяющим наши международные ценности и курс в нашей борьбе с российской агрессией.
Мы обсудили ряд вопросов, связанных с присоединением Грузии к санкциям против России.
Я также хочу поклониться грузинским миротворцам, которые сражаются за Украину. Каждому солдату Грузинского батальона, который поддерживает нашу страну и пожертвовал своей жизнью за независимость Украины», – сказал Стефанчук.
По его словам, на встрече также обсуждались будущие отношения между Грузией и Украиной.
«У нас была возможность поговорить о будущем двух стран. Будущее, которое наступит после победы, после победы над Россией. Это будущее, конечно, связано с нашими целями, стремлением к европейскому курсу и пути европейской интеграции».
Стороны коснулись экономических и торговых вопросов.
«Я также воспользовался этой возможностью, чтобы пригласить наших грузинских друзей принять участие в восстановлении нашей страны после победы», - сказал Стефанчук.
Шалва Папуашвили: Для меня большая честь находиться в героическом Киеве
«Мы гостим у наших друзей в братской Украине, чтобы подтвердить нашу сильную и единую поддержку Украины. Мы не могли поступить иначе, так как наши народы очень близки друг другу», – заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге после встречи парламентской делегации Грузии с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
По словам Папуашвили, Россия должна закончить войну, уважать территориальную целостность Украины в международно признанных границах и выбор украинского народа. Он поблагодарил своего украинского коллегу за гостеприимство, оказанное несмотря на продолжающуюся войну и ежедневные бомбежки, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Для меня большая честь находиться в героическом Киеве. Я хотел бы выразить свою благодарность моему коллеге Руслану Стефанчуку, который принимает нашу парламентскую делегацию в Верховной Раде, несмотря на продолжающуюся войну и ежедневные бомбежки. Мы посещаем наших друзей в братской Украине, чтобы подтвердить нашу сильную и единую поддержку Украины. Мы не могли поступить иначе, потому что наши люди очень близки друг другу. Наша культура, история, дружба - это то, что делает нас сильнее и объединяет. Это то, что ценят и Украина, и Грузия.
Мы, грузины, приехали в Киев, чтобы выразить наши соболезнования семьям погибших, выразить наши соболезнования и разделить боль тех, кто пострадал, и встать рядом с украинским народом. Словами невозможно передать ту картину, которую мы увидели издалека, и теперь у нас будет возможность увидеть все своими глазами. Я имею в виду фотографии из Бучи, Ирпени, Бородянки, Краматорска. Весь мир узнал об этой жестокости. Но есть еще много городов, которые постигла та же участь, и многие истории еще неизвестны. Россия должна прекратить эту войну, уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и выбор украинского народа», - заявил Шалва Папуашвили.
В Украине погибли трое грузинских добровольцев
В Украине погибли трое грузинских добровольцев. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщил посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили.
Первоначально сегодня стало известно о гибели одного воина и ранении еще одного грузина, информацию о чем подтвердили в посольстве Грузии в Украине. Однако позже распространилась информация о гибели еще двух грузинских воинов.
«К сожалению, получили информацию, что погибли трое грузин, как минимум, один из них точно гражданин Грузии. Информация о двух погибших уточняется. Я пока не могу сказать, где и при каких обстоятельствах они погибли. Один раненый. Насколько я знаю, его жизни ничего не угрожает», - сказал Георгий Закарашвили.
Бизнесмены со связями с Россией попросили не называть их россиянами
Ряд бизнесменов со связями с Россией попросили американский журнал Forbes не называть их российскими гражданами. Издание пишет, что последние несколько лет получало подобные просьбы, но в последние месяцы их число заметно возросло.
Среди тех, кто обратился в Forbes – основатель Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров. Его представитель пояснил, что Дуров давно уехал из России и возвращаться не планирует. В прошлом году бизнесмен получил гражданство Франции. У Дурова также есть паспорт островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис. Последние годы основатель Telegram живет в Дубае.
С аналогичной просьбой в Forbes обратился соучредитель компании Revolut Ник Сторонски. Он покинул Россию в возрасте 20 лет. Сторонски – гражданин Великобритании.
Среди тех, кто не хочет ассоциировать себя с Россией уроженец Украинской ССР, а ныне гражданин США и Великобритании, инвестор Леонард Блаватник, покинувший Советский Союз в 1978 году, и Юрий Мильнер. Его называют самым влиятельным технологическим инвестором в России. В 1999 году Мильнер получил гражданство Израиля, с 2014 года живет в Калифорнии. С того же года, по словам бизнесмена, он не был в России и не имеет там никаких активов.
После вооруженного вторжения России на территорию Украины страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие станции. Под ограничения попали известные российские бизнесмены – их активы заморожены. Несколько сотен компаний приостановили или закрыли в России свой бизнес.
Грузия в мае завершит заполнение опросника относительно вступления в ЕС
Грузия своевременно заполнит и в мае передаст Еврокомиссии официальную анкету относительно вступления в Евросоюз. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил журналистам сегодня, 16 апреля, в ходе визита в Кахетию, передает агентство «Новости-Грузия».
11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС.
«Все ведомства мобилизованы, чтобы заполнить его как можно скорее и своевременно доставить нашим европейским коллегам… Ожидания положительные. Каких-либо проблемных моментов здесь нет», - сказал Гарибашвили.
На основании ответов Тбилиси в Еврокомиссии оценят, готова ли Грузия стать кандидатом на вступление в ЕС. На заполнение документа у Тбилиси есть месяц.
Первую часть анкеты, касающуюся политических и экономических критериев, правительство обнародовало накануне. Всего в документе 369 вопросов, которые охватывают такие темы как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.
Как сообщили в правительстве, в ближайшее время Тбилиси получит вторую часть вопросника, который полностью будет посвящен «совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам».
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб один грузинский доброволец, еще один - ранен. Эту информацию распространяет находящийся в Украине Вано Надирадзе, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«У грузинских партизан и у нашего братства тяжелый день, во время зачистки в Рубежном погиб Аркадий Касрадзе и тяжело ранен Зура Мушукия», - написал Вано Надирадзе.
Напомним, в Украине погибли уже 7 грузинских бойцов. Это: Ника Шанава, Давид Менабдишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили, Бахва Чикобава и Аркадий Касрадзе.
Премьер Грузии: СГБ располагает информацией о готовившейся в Украине провокации
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Служба государственной безопасности располагает конкретной информацией о готовившейся в Украине провокации в ходе визита туда грузинской парламентской делегации. По его словам, в случае необходимости эта информация будет обнародована, передает SOVA.
«Недоброжелателей, враждебно настроенных людей, провокаторов и т. д. может быть очень много. Но я хочу, чтобы все знали: государство, наше правительство находится в полной готовности, мы никому не позволим устраивать провокации внутри страны. Мы будем защищать всех граждан, будем защищать стабильность и мир в нашей стране», - заявил Гарибашвили.
На просьбу журналистов прокомментировав визит в Киев членов оппозиционного «Единого национального движения», премьер сказал, что его не интересует слова и действия «провокаторов» и «предателей» из ЕНД. «Я хочу сказать «партии войны» и людям, желающим войны: в нашей стране не будет второго фронта [против России]!», - добавил глава правительства.
- Накануне, 15 апреля Служба государственной безопасности Грузии начала расследование возможных провокаций со стороны «Единое национальное движение». По версии следствия, оппозиционная партия планировала их во время визита в Киев делегации парламента Грузии. ЕНД ехать в Украину в составе этой делегации отказалось.
- Следствие ведется по части 1 статьи 325 УК: посягательство на жизнь, здоровье или собственность президента, иных государственных политических должностных лиц или членов их семей в связи с государственной деятельностью этих должностных лиц. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 20 лет или пожизненное заключение.
Парламентская делегация Грузии проводит встречи в Киеве
Парламентская делегация Грузии проводит встречи в Киеве. В составе группы, которую возглавляет спикер парламента Шалва Папуашвили, – восемь депутатов, в том числе представители оппозиции. Они уже встретились со своими украинскими коллегами и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
В своем Twitter Папуашвили так прокомментировал визит: «Прибыл в Киев вместе с коллегами-депутатами из Грузии, чтобы передать послание Грузии: мы разделяем вашу скорбь, Грузия поддерживает Украину, грузины поддерживают украинцев».
В поездке в Киев Шалву Папуашвили сопровождать три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе («Грузинская мечта») и Леван Иоселиани («Граждане»), а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Анна Нацвлишвили («Лело для Грузии»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия) и Георгий Ходжеванишвили («За Грузию»).
В Грузии исключили введение дополнительных ковид-ограничений на Пасху
Впервые с начала пандемии коронавируса на Пасху в Грузии не будут задействовать дополнительные ограничения. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«В этом году мы встречаем Пасху с более спокойной эпидситуацией, с меньшим риском, чем это было в прошлом году, когда мы многое не знали об этом вирусе, а показатели были высокими. Думаю, на Пасху дополнительных ограничений не будет», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».
При этом он призвал население не забывать о том, что коронавирус по-прежнему циркулирует в стране и отказаться от многолюдных застолий.
- Православные христиане в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля. Из-за пандемии коронавируса в течение двух последних лет на праздник в Грузии действовали строгие ограничения. Так, в 2021 году на Пасху в стране были объявлены десятидневные каникулы, не работал общественный транспорт и объекты питания. Еще строже ограничения были в 2020 году. Тогда в Грузии, в частности, действовал «комендантский час», закрыты были все кладбища в масштабах страны.
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в КоАП статью о «публичном отождествлении» СССР с нацистской Германией и отрицании «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».
По этой статье предусмотрено наказание для физических лиц – штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.
В законопроекте, который Госдума приняла 6 апреля, говорилось, что под отождествлением имеется в виду упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.
Депутаты от Ингушетии и Дагестана оказались самыми богатыми на Северном Кавказе
Госдума опубликовала сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2021 год. Из представителей регионов Северного Кавказа официально самыми состоятельными стали депутат от Ингушетии Бекхан Барахоев и депутат от Дагестана Мурад Гаджиев.
Доход Барахоева составил 68,3 млн рублей, при этом в собственности депутата официально нет недвижимости и машин. Супруга самого богатого парламентария Северного Кавказа за год заработала 20 млн рублей, она владеет 262-метровой квартирой и двумя недостроенными зданиями, а также премиальным Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет порядка 10 млн рублей.
Следом по доходам с двухкратным отставанием идет депутат от Дагестана Мурад Гаджиев с 33,1 млн рублей. Он задекларировал земельные участки, четыре нежилых помещения и шесть квартир. В тройку лидеров также вошла депутат от Ставропольского края Раиса Кармазина в 20,5 млн рублей официального дохода за 2021 года. В ее собственности 126-метровая квартира и гараж. Все трое парламентариев представляют "Единую Россию".
Депутат Госдумы от Чечни и один из самых доверенных лиц Рамзана Кадырова Адам Делимханов в 2021 году официально получал только стандартную зарплату – всего 5,7 млн рублей. В собственности чеченского политика указан 250-метровый дом на участке в 14 соток. Делимханов воспитывает пятерых детей, официально он не женат.
Еще один известный резонансными высказываниями депутат – представляющий Дагестан Бийсултан Хамзаев задекларировал 4,4 млн рублей, в его собственности - доля в 80-метровой квартире.
Один из немногих парламентариев, имеющий в автопарке отечественные автомобили Нурбаганд Нурбагандов – отец убитого полицейского, Героя России Магомеда Нурбагандова. Помимо Mercedes-Benz 190 ему принадлежат также ГАЗ3102 и ГАЗ3102.
У подавляющего большинства остальных депутатов в декларации только официальная зарплата в размене чуть менее 6 млн рублей (речь идет о тех, кто имел мандат и в предыдущем созыве, так как новый созыв избран в сентябре) или не превышающий эту сумму годовой доход.
-
- Под действие введенных 24 марта новых санкции со стороны США в отношении депутатов Госдумы России попали 47 парламентариев, избранных от регионов Северного Кавказа и юга страны. Часть из них голосовала за признание сепаратистских республик Донбасса, другие же – отсутствовали на сессии нижней палаты парламента, когда обсуждался этот вопрос.
-
- В октябре 2021 года на первом заседании нового созыва Госдумы депутаты распределились по 32 профильным комитетам – по сравнению с прошлым созывом их стало на шесть больше. В новом созыве Госдумы регионы Юга России и Северного Кавказа официально представляют почти 70 депутатов. Больше всего – от Краснодарского края (20 депутатов – это максимальное число за все созывы), Ростовской области (13) и Дагестана (8), что объясняется количеством избирателей в этих регионах.
Россия запретила Борису Джонсону и британским министрам въезд в страну
Россия запретила въезд в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и ряду британских министров.
В заявлении МИД РФ говорится, что такое решение принято «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации».
Запрет на въезд в Россию распространяется на 13 человек, среди которых министры юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшая премьер-министр Тереза Мэй – сейчас она является депутатом парламента.
После начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и представителей государственных СМИ. Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввел эмбарго на российские энергоресурсы. Кроме того, в санкционные списки были внесены дочери президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Ираклий Гарибашвили ознакомился с инфраструктурными проектами в Кахетии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомился с ходом работ по строительству 35-километрового участке автобана Тбилиси-Сагареджо, сообщает Общественный вещатель.
Премьер отметил, что в соответствии с 10-летним планом правительства на развитие дорожной инфраструктуры Кахетии будет потрачено 2 миллиарда лари, из которых в стадии реализации находятся работы на 1 миллиард лари. Строительство международной автомагистрали осуществляет Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В Кахетии в рамках проекта реабилитации, кроме строительства дорожной инфраструктуры, реализуются в общей сложности 18 проектов на сумму 61 миллион лари, которые включают в себя восстановление одного моста и берегоукрепительные проекты.
Сегодня же Ираклий Гарибашвили осмотрел работы по реабилитации Дома культуры, расположенного в центре села Матани. В Доме культуры разместится сельская библиотека, появятся различные познавательные, музыкальные и хореографические кружки, и будут трудоустроены около 35 местных жителей. По словам главы правительства, экономическое развитие и создание новых рабочих мест являются важнейшими приоритетами правительства.
С начала российского вторжения в Украине погибли 200 детей
С начала войны в Украине погибли 200 детей, более 360 были ранены, сообщает офис генерального прокурора.
«Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевской областях. Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 1018 учебных заведений, 95 их них разрушены полностью.
Ранее ООН сообщило, что более пяти миллионов человек покинули Украину после начала российского вооруженного вторжения. Свои дома покинули две трети украинских детей. В это число входят и покинувшие страну, и внутренние переселенцы.
Зеленский: С начала войны погибли около 3 тысяч украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сообщил о потерях вооруженных сил его страны с начала российского вторжения 24 февраля. По словам Зеленского, погибли от 2500 до 3000 военных, около 10 тысяч были ранены, «и неизвестно, сколько из них выживет».
Воюющие стороны до сих пор редко сообщали о своих потерях. 25 марта Минобороны России заявило, что во время боевых действий погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения. С тех пор о своих потерях Кремль не упоминал. По данным Минобороны Украины, потери российской стороны составили около 20 тысяч человек.
Независимые оценки военных потерь пока затруднены. Разведка США на основании своих данных во второй половине марта сообщала, что оценивает потери российской стороны в 8-14 тысяч человек.
В Харькове и Николаеве в пятницу при обстрелах есть погибшие
В результате обстрела Индустриального района Харькова в пятницу погибли 10 человек, среди которых 7-месячный ребёнок, 35 человек ранены.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Она утверждает, что российские военные обстреляли район из установок залпового огня «Ураган». Опубликованы фото поврежденных жилых домов.
О гибели мирных жителей в результате обстрела сообщил и глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. По его словам, погибли 5 человек.
Минобороны России утверждает, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам, однако каждый день из различных городов Украины поступают сообщения о погибших и пострадавших мирных жителях.
По данным ООН, с начала вторжения 24 февраля их число достигло почти 2 тысяч. Это неполные данные, поскольку в них не учтены данные о погибших из тех мест, где идут бои. Власти Украины опасаются, что в Мариуполе, где уличные бои идут с начала марта, число погибших превысило 10 тысяч. В одной только Буче под Киевом подтверждена гибель около 400 местных жителей за время российской оккупации города.
Коронавирус в Грузии: 222 новых случая заражения, один человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 22,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,98%, за две недели – 1,5%, за семь дней – 1,25%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 652 929.
Около 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 119. В Имерети выявили 27 случаев заражения, в Шида Картли – 15, в Кахетии – 14, в Гурии – 14, в Квемо Картли – 13, в Самегрело и Земо Сванети – 8, в Аджарии – 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умер один пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 789.
Выздоровели 346 человек, их общее число выросло до 1 633 684.
На данный момент в Грузии 2 430 активных случаев коронавируса. Из них 342 (более 14% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 76 человек. 2 088 пациентов лечатся на дому.
Глава МИД Украины: Грузия подтвердила, что не допустит обхода санкций Россией
Министры иностранных дел Грузии и Украины Илья Дарчиашвили и Дмитрий Кулеба провели телефонную беседу. По итогам переговоров главы МИД оставили комментарии в своих Twitter. В частности, министр Кулеба написал, что, кроме прочего, обсуждал с коллегой вопрос возможного обхода Россией санкций благодаря Грузии, пишет SOVA.
«Поговорил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили о героической защите Украины от продолжающегося российского вторжения. Он заверил меня в неизменной поддержке Грузией Украины. Благодарен ему за подтверждение того, что Грузия не допускает и не допустит никакого обхода санкций со стороны России».
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в своем посте в Twitter использовал более обтекаемые формулировки. Вопрос антироссийских санкций он не упомянул.
«Содержательный телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В очередной раз акцентировано внимание на грузино-украинском стратегическом партнерстве. Я вновь заявил о своей твердой поддержке Украины в это чрезвычайно трудное время. Мы и впредь будем работать над укреплением дружбы между нашими народами».
Грузинские фигуристы Сафина и Берулава стали чемпионами мира среди юниоров
Грузинские спортсмены Карина Сафина и Лука Берулава заняли первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Эстонии.
Сафина и Берулава стали первыми фигуристами из Грузии, которые завоевали чемпионский титул в парном катании, сообщает агентство «Новости-Грузия». Пара вышла в лидеры сразу после своего первого выступления на турнире, а по сумме короткой и произвольной программ набрала 188,12 балла (67,77+120,35).
Второе место заняли представители Австралии Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (169,91 балла). Третьими стали Брук Макинтош и Беньямин Мимар из Канады (156,8).
Всего в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию принимают участие десять пар. Фигуристы из России из-за войны в Украине отстранены от участия в турнире.
Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.
Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября. В этом году Сафина и Берулава показали исторический для Грузии результат на Олимпийских играх в Пекине, заняв девятое место в соревнованиях спортивных пар.
Экс-президент Грузии Маргвелашвили и лидер партии ЕНД Мелия отправились в Украину
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, а также члены ЕНД Эка Херхеулидзе и Коба Накопия находятся в Украине.
Как заявил Мелия телеканалу «Мтавари архи», в своей поездке они представляют не грузинскую оппозицию, а грузинский народ, большая часть которого солидарна с Украиной. По словам политика, нахождение в составе этой делегации позволяет им проводить различные встречи.
Напомним, 15 апреля в Украину отправилась также делегация парламента Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили. В ее составе – три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе («Грузинская мечта») и Леван Иоселиани («Граждане»), а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Ана Нацвлишвили («Лело для Грузии»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия) и Георгий Ходжеванишвили («За Грузию»).
Представители крупнейшей оппозиционной фракции – «Единого национального движения» – отказались от поездки в Киев в составе делегации, возглавляемой «Грузинской мечтой». В ответ в парламентском большинстве сказали, что ЕНД приняло такое решение, поскольку планировало некие провокации. После этого Служба государственной безопасности Грузии заявила о начале расследования.
Дудь, Шульман, Доброхотов и Елкин внесены в реестр СМИ-«иноагентов»
Журналист, популярный видеоблогер и автор документальных фильмов Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, главный редактор The Insider Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин, сотрудничающий с Радио Свобода, внесены Минюстом России в реестр СМИ-«иноагентов».
В реестр также внесены журналист Карен Шаинян, руководитель психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, феминистка и ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева, сотрудничающие с изданием Север.Реалии журналисты Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.
В реестре теперь 142 юридических лица и гражданина России, признанные СМИ-»иноагентами». Включение в реестр налагает на человека ряд требований, в том числе о финансовой отчетности, а также обязанность маркировать все свои записи в соцсетях специальным дисклеймером. За нарушение грозит административная, а затем и уголовная ответственность.
О причинах внесения в список Минюст, как обычно, не сообщил. Многие из них в последнее время тем или иным способом выступали против российского вторжения в Украину. Юрий Дудь на днях опубликовал документальный фильм «Человек во время войны» - о том, как россияне в Будапеште помогают украинским беженцам.
Шульман на этой неделе сообщила, что уехала в Берлин, получив стипендию от одного из германских фондов. Об отъезде за границу сообщил также Сергей Елкин.
Зеленский: Всех должна беспокоить возможность ядерного удара РФ
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеры стран мира должны быть обеспокоены возможностью применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины.
В интервью CNN Зеленский ответил на вопрос о том, согласен ли он с оценкой директора ЦРУ Уильяма Бернса. Тот в четверг заявил, что военные неудачи России повышают риск того, что президент Владимир Путин отдаст приказ использовать тактическое ядерное оружие.
«Не только я, все страны мира должны быть этим обеспокоены. Потому что это может быть не реальной информацией, но может быть и правдой», - сказал Зеленский, напомнив об угрозах применить химическое оружие (представитель так называемой ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что его слова о применении химических войск в Мариуполе не так поняли - РС). «Жизнь людей для них ничто» - сказал о российском руководстве президент Украины.
Разведка как США, так и Украины в последние дни заявили, что пока не наблюдают признаков подготовки Россией ядерного удара по украинской территории.
Вскоре после начала войны, 27 февраля, Владимир Путин приказал перевести российские стратегические силы в особый режим несения службы. Сообщений об отмене этого приказа не было.
Американская разведка ранее выражала опасения, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если будет чувствовать приближение своего поражения в наземной войне и в результате экономического давления Запада. Речь идет не о стратегическом ядерном оружии, то есть не об ударе по США, а о тактическом ударе по Украине с целью перехватить инициативу в войне.
Президент США Джо Байден и другие политики Запада неоднократно заявляли, что, стремясь остановить Россию и оказать помощь Украине, они не готовы к прямой военной конфронтации с Москвой, поскольку это могло бы означать ядерный конфликт. Поэтому США и страны НАТО не направляют в Украину своих солдат, а также осторожно подходят к поставкам Киеву тяжелых вооружений.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.