Бибилов: Южная Осетия в состав России может войти только отдельным субъектом

В поддержку референдума по вхождению Южной Осетии в состав России уже собрано более трех тысяч подписей, сбор продолжается, сообщил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

«Референдум будет. Самое главное, что это решение народа дает уверенность в будущем нашего народа, и не только. Хочу подчеркнуть, что это дает уверенность всему русскому нашему миру, ЛНР и ДНР, они этого ждут. Сегодня мы все свидетели того, что принятое нами решение по признанию ДНР и ЛНР было абсолютно правильным. Те действия, которые мы делаем, чтобы нашему народу было хорошо, очень важны и для России, когда многие отворачиваются, а мы идем, потому что это наш мир. Россия – наша историческая Родина, и мы это не должны забывать», – сказал Бибилов.

Он подчеркнул, что и дальше будет бороться за будущее республики: «Я живу своим народом и никогда его не обманывал».

Глава республики напомнил, что «Южная Осетия, при положительном решении вопроса, входит именно как Республика Южная Осетия – Государство Алания только отдельным субъектом РФ».

«Мы должны доводить до народа, что может быть в этом случае, что нас ожидает дальше, а выбор остается за народом. Главное – довести до людей правду. Сегодня две идеологии выходят на финишную прямую. Первая – это закон и стремление народа войти в состав России, вторая идеология – это преступная идеология, где именно преступные элементы хотят прийти к власти. Исходя из этого, нам предстоит сделать выбор», – отметил он.