Турция объявила о начале антитеррористической операции на севере Ирака

В аннексированном Севастополе главнокомандующий военно-морского флота адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота встретились с экипажем ракетного крейсера «Москва», затонувшего несколько дней назад. Видео встречи опубликованы в телеграм-канале Минобороны России и на сайте телеканала «Звезда».

Евменов сообщил собравшимся, что традиции крейсера будут бережно сохранены и продолжены. Главнокомандующий отметил, что офицерский состав, мичманы и контрактники продолжат службу на флоте. Личный состав срочной службы, в соответствии с законом, по словам Евменова, будет уволен и убудет к постановке на воинский учет. Принимали ли срочники участие в боевых действиях с Украиной, не сообщается.

Данные о численности экипажа в видеозаписи также не раскрываются. При разводе личного состава командир обязан доложить о составе экипажа и сообщить о погибших и раненых, но на первых кадрах видеороликов звука нет. На это обратила внимание «Новая газета. Европа». Издание также утверждает, что на первых кадрах появляется командир «Москвы» Антон Куприн. Ранее Госпогранслужба Украины заявляла о его смерти.

Минобороны России говорило, что весь экипаж крейсера эвакуирован. При этом Украинская служба Радио Свобода, сообщает о гибели мичмана Ивана Вахрушева. Журналисты обнаружили в соцсети «Одноклассники» запись от Варвары Вахрушевой. Она сообщила о гибели мужа и опубликовала фотографию человека, одетого в морскую форму.

13 апреля Украина заявила о ракетном обстреле «Москвы» и пожаре на крейсере. В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Ведомство утверждало, что на корабле сдетонировал боеприпас.

Днем 14 апреля Пентагон и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.

Источник в Пентагоне рассказал, что крейсер затонул в результате попадания двух украинских ракет «Нептун». Вашингтон уверен, что в результате обстрела были потери, но точных данных о погибших у США нет.

В ночь на 15 апреля Россия нанесла ракетный удар по киевскому заводу «Визар», где, как утверждается, производились ракеты «Нептун». Фото разрушенных зданий завода опубликовало агентство AFP.