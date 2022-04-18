В Тбилиси построят жилой комплекс для сотрудников полиции   

В Тбилиси построят жилой комплекс для полицейских. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, осуществление проекта начнется в нынешнем году. Уже подобрано место – жилой комплекс будет построен на улице Джикия. Премьер подчеркнул, что идея такого строительства принадлежит главе МВД Вахтангу Гомелаури, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Идеей Вахтанга Гомелаури было осуществление этого проекта на улице Джикая, где была размещена полицейская база спецназначения. Мы перенесем базу на другое место, а на этом месте построим жилой комплекс из 1000 квартир – город полиции», – заявил Гарибашвили.

Премьер напомнил, что уже завершается аналогичный проект строительства жилья для военнослужащих грузинской армии – в сентябре в Тбилиси будут сданы 1000 квартир.

По словам премьера, жилье в построенных государством домах полицейские и военнослужащие получат на льготных условиях:

«Они будут платить примерно 100 долларов за 1 квадратный метр, остальное покроет государство. Думаю, что это не должен быть одноразовый проект, это должно продолжиться», – отметил премьер.

Гарибашвили также сообщил, что планируется ремонт всех полицейских зданий и баз.

Предполагаемая стоимость указанных работ составит 350 миллионов лари (около 115 миллионов долларов). Работы начнутся в текущем году и завершатся через три года.