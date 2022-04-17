«Прояснивший все» визит грузинских депутатов в Украину

Грузинская парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили побывала в Украине. Это первый визит представителей грузинской власти в страну с начала российского вторжения. «Все наконец прояснилось», – заявил после этого Папуашвили, говоря о накопившихся в двусторонних отношениях вопросах, нередко переходящих в публичную перепалку. Отдельно от официальной делегации в Киев поехали представители оппозиционного «Единого национального движения», а также четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Спустя некоторое время после приезда грузинских депутатов в Украину, еще недавно вступавшие друг с другом в соцсетях в словесную перепалку спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и его украинский коллега Руслан Стефанчук уже позировали для совместных фотографий, а по завершении официальной встречи на пресс-конференции Папуашвили дал понять, что все недомолвки остались в прошлом.

«Мы приехали в Украину, чтобы показать нашим друзьям нашу сильную и сплоченную поддержку. Наши народы очень близки друг другу, и нас объединяют культура, дружба и история. Мы здесь, чтобы выразить соболезнования людям. Невозможно передать словами картину, которую мы видели в Буче, Ирпене, Бородянке, Краматорске… Весь мир знает об этом зверстве. Грузия тоже помнит истории, похожие на Бучу, в войне 90-х и войне 2008 года. Наши города также бомбили, поэтому мы все это прекрасно понимаем», – цитирует Папуашвили телекомпания «Рустави 2».

Осмотреть города, наиболее пострадавшие от российского вторжения в Украину, грузинские парламентарии отправились сразу по приезде в Киев. После посещения Бучи своими впечатлениями от увиденного поделился вице-спикер грузинского парламента Давид Сергеенко:

«Просто сложно дать какую-то оценку. Наверное, это все вместе – бесчеловечная жестокость, геноцид, террор… Сложно назвать это чем-то одним, нет в моем лексиконе слов, которые могли бы описать то, что я здесь увидел и услышал».

Вместе со спикером и тремя вице-спикерами от правящей «Грузинской мечты» в Украину прибыли и пять оппозиционных депутатов от фракций «Граждане», «Гирчи», «Лело для Грузии», «За Грузию» и Республиканской партии. Представляющая последнюю Хатуна Самнидзе после увиденного в украинских городах масштаба разрушений назвала действия России в Украину геноцидом:

«Это геноцид, это невообразимая жестокость – это то, чего никогда не простит мир. Я надеюсь и даже уверена в этом, что виновники будут жестоко наказаны, не останется все это безнаказанным».

Схожую оценку действиям российской армии в Украине дал депутат от «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили:

«Я вижу, что украинцев уничтожить невозможно. Геноцид как таковой русские не смогут тут творить, но следы таких попыток видны. Вы просто обернитесь, видно, что в простой жилой корпус попала бомба. Все это похоже на попытку заставить людей бояться, бежать из своей страны».

Депутаты посетили братские могилы в Буче, а затем им показали подвал одного из зданий, в который, по словам сопровождавших, российские военные свозили украинских мужчин, устраивали допрос, а затем их убивали.

«Грузия совместно с международным сообществом делает и в будущем будет делать все для того, чтобы в Украину поскорее вернулся мир и у этого государства была возможность и гарантии на мирное развитие. Мы стоим рядом с украинским народом и в эти тяжелые минуты, естественно, полностью разделяем его горе и трагедию, с которой, к сожалению, пришлось столкнуться нашим украинским друзьям», – заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

В твердости и неизменности союзнической поддержки Грузии украинцев заверил и Шалва Папуашвили.

«Мы четко понимаем, где мы, на какой стороне, и мы четко осознаем – на одной стороне с Украиной, с Евросоюзом, со всем миром… Поможет ли Грузия России избежать санкций или поддержит ли санкции? Грузия никак не будет помогать России», – цитирует депутата сайт украинской Рады.

В свою очередь глава Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил грузинских коллег за «прояснивший все» визит:

«Я рад, что господин Шалва Папуашвили согласился приехать сюда с делегацией. У нас появилась возможность обсудить ряд вопросов, касающихся столь важных двусторонних отношений. Хочу поблагодарить наших грузинских сестер и братьев, которые обеспечили жильем тысячи украинцев, бежавших от войны, своих грузинских коллег за их постоянную поддержку на международной арене и за поддержку в борьбе с Россией. Мы также призвали наших коллег присоединиться к международным санкциям против России».

С параллельным визитом в Украине находятся и представители «Национального движения», отказавшиеся от участия в визите парламентской делегации. Как сообщил председатель партии Ника Мелия, в Украине они представляют не оппозицию, а грузинский народ:

«В рамках этой делегации у нас будет возможность принять участие во многих встречах. Сегодня здесь мы не представляем грузинскую оппозицию, сейчас мы представляем грузинский народ».

Вместе с представителями «Нацдвижения» Украину посетил и четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Сегодня они встретились с грузинскими военнослужащими.

«Я встречался с нашими ребятами в Афганистане, которые и тогда сражались за Грузию, встречаюсь с ними в Украине, где они так же сражаются и за Грузию, и за Украину для того, чтобы будущие поколения могли свободно дышать», – сказал Маргвелашвили.

Делегация «Нацдвижения» передала воюющим в Украине грузинам послание третьего президента: «Он желает им победы и благодарит за тот большой вклад, который они вносят в восстановление свободы двух стран», – процитировала Михаила Саакашвили Эка Херхеулидзе.

Кстати, в Украину представители самой большой оппозиционной партии Грузии отправлялись под шумные заявления правящей партии, обвинившей их в подготовке провокаций. Никаких подробностей не приводится, известно лишь, что 15 апреля Служба государственной безопасности начала расследование по 325 статье УК: посягательство на жизнь, здоровье или собственность президента, иных государственных, политических, должностных лиц или членов их семей. Пояснить журналистам, о чем конкретно идет речь, отказался даже премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

«Мне неинтересно, кто куда поехал, кто из провокаторов «Национального движения» что говорит и что делает – это меня не интересует. Я должен говорить с нашим народом о тех вопросах, которые интересуют нас, а партии войны я хочу сказать следующее: второго фронта в стране не будет».

Между тем в «Грузинской мечте» уверены, что ЕНД отказалось от поездки в Киев вместе с другими партиями именно по причине готовящихся провокаций. Что конкретно послужило причиной для подобных обвинений, общественности станет известно в ближайшее время, обещают власти.