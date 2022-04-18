Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с просьбой об обмене

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, который находится под стражей по делу о госизмене, обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на украинских военных и мирных жителей Мариуполя.

Видео обращения Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины, когда и где оно снято - не сообщается.

На видео Медведчук называет себя и просит Владимира Зеленского и Владимира Путина обменять его на "защитников Мариуполя и жителей, которые не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор".

Медведчука, которого в Украине называют пророссийским политиком и который известен дружескими связями с Владимиром Путиным (российский президент - крёстный отец его дочери), задержали несколько дней назад - после того, как бежал из-под домашнего ареста и более месяца скрывался. Суд постановил отправить его под арест. При этом сразу после задержания Медведчука президент Украины Владимир Зеленский предложил России его обменять на пленных украинских солдат. Реакция Кремля тогда была негативной, там отметили, что Медведчук украинский политик и не имеет отношения к нынешней войне, которую в Кремле называют "спецоперацией".

Ранее к Зеленскому, Путину и лидерам ряда стран мира обратилась с просьбой помочь её мужу находящаяся в России жена Медведчука Оксана Марченко.

В Мариуполе, главным образом на территории завода "Азовсталь", продолжают держать оборону украинские военные. Большая часть города после полутора месяцев осады перешла под контроль российских войск. Руководители Украины утверждают, что в случае, если украинские военные погибнут при штурме, Киев вряд ли станет продолжать какие-либо переговоры с Москвой. При этом сдаваться защитники Мариуполя отказались.