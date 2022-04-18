Парламент Грузии не будет в ускоренном порядке рассматривать перенос даты Дня победы  

Бюро парламента Грузии не поддержало инициативу оппозиционных депутатов о рассмотрении законопроекта о переносе празднования Дня победы над фашизмом с 9 на 8 мая в ускоренном порядке.

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил сегодня на заседании бюро, что День победы над фашизмом отмечают 9 мая не только в Грузии и России, но и в Румынии – стране, которая является членом НАТО, а также в Израиле, пострадавшем от Холокоста, пишет агентство «Новости-Грузия».

Глава комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе также считает, что День победы над фашизмом следует по-прежнему отмечать 9 мая: «Когда был подписан Акт о капитуляции Германии, это было 8 мая, 23:00. В Берлине было 11 часов вечера, что означает, что в Тбилиси было 02:00 часа утра — поэтому в Тбилиси было 9 мая, а в Берлине - 8 мая. Так что это было 9 мая в Тбилиси, 8 мая - в Берлине, это приемлемо».

Депутаты от «Грузинской мечты» также подчеркивают, что в процессе принятия решения необходимо учитывать мнение ветеранов, которые привыкли отмечать этот праздник 9 мая.

Один из авторов и инициаторов законопроекта, лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что Грузия должна отмечать День победы над фашизмом вместе с Европой, а не с Россией. «Россия использует 9 мая как идеологическое оружие для формирования так называемого «Русского мира». Для Грузии, подавшей заявку на получение статуса члена ЕС, станет важным посылом перенос празднования Дня победы на тот день, который отмечается в Европейских странах», - сказал Вашадзе.