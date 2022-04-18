Кадры решают что?

Анатолий Бибилов взялся за кадровую политику в преддверии второго тура президентских выборов в Южной Осетии. Действующий президент назначил нового министра обороны и главу города Квайса. Бибилов стал уделять больше времени и соцсетям, в частности, Instagram. Между тем распространилась информация о встрече его конкурента – лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева с главой администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Рабочая неделя в Южной Осетии началась с кадровых перестановок, которые Анатолий Бибилов анонсировал на днях. У города Квайса Дзауского района появился новый градоначальник – Хугаев Алан Русланович. Ему 29 лет, родился и вырос в городе Владикавказе. В Южной Осетии работает с 2018 года в должности директора ГУП «УЖКХ» Квайсы. О причинах ротации ничего не сообщается.

Более громкое назначение, которое обсуждают с утра, – появление в республике нового министра обороны, которого составу ведомства представил лично Анатолий Бибилов. Это экс-кандидат в президенты Владимир Пухаев. Пухаев был срезан ЦИК на этапе прохождения лингвистического экзамена, до сегодняшнего дня общественности о нем ничего не было известно. В социальных сетях в связи с этим звучали как положительные, так и отрицательные отзывы: по мнению части избирателей, человек, который еще недавно рассказывал всем о готовности поддержать конкурента действующего президента Алана Гаглоева и якобы отвергал все предложения Бибилова, в итоге на них согласился.

Сегодня же у Алана Гаглоева появились еще две группы поддержки – ветераны боевых действий в Афганистане – «Союз ветеранов Афганистана» и «Боевое братство», которые выступили с публичным заявлением: «Организации 18.04.2022 провели общее собрание, на котором обсуждался вопрос и о выборах президента РЮО, и было принято решение поддержать кандидатуру Гаглоева Алана Эдуардовича».

Правда, в беседе с «Эхом Кавказа» один из «афганцев», не пожелавший представиться, сказал, что решение хоть и было принято большинством членов организаций, сомневающиеся будут ждать встречи с Гаглоевым, которая должна пройти в ближайшее время.

Сторонники оппозиционного кандидата пишут о его встрече с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Однако ни на официальной странице в Facebook политической партии «Ныхас», которую возглавляет кандидат, ни на его личной странице «Эхо Кавказа» не нашло подтверждения этой информации. Сообщение об этом вывесил один из пользователей сети Жора Кочиев: «МОСКВА ОДОБРЯЕТ КАНДИДАТУРУ АЛАНА ЭДУАРДОВИЧА ГАГЛОЕВА! В Москве прошла встреча Козака Дмитрия Николаевича с Гаглоевым Аланом Эдуардовичем. Встреча прошла очень доверительно и плодотворно. Алан Гаглоев озвучил проблемы республики и свое видение их решения. Стороны пришли к мнению, что выборы второго тура должны пройти спокойно, честно, без эксцессов. Москва подтвердила, что примет любой выбор народа. Дмитрий Николаевич пожелал удачи Алану Гаглоеву и выразил свою благодарность за откровенную беседу. Алан Гаглоев, в свою очередь, выразил признательность РФ за ту помощь и поддержку, которая оказывается РЮО».

Действующий президент Анатолий Бибилов, в отличие от конкурента, продолжает активную предвыборную кампанию, в том числе на площадке Instagram, где периодически ведет прямые эфиры и отвечает на вопросы пользователей. Последнее такое общение прошло накануне. Бибилов, который недобрал до Гаглоева приблизительно тысячи голосов, готов идти в бой и дальше. Главный его посыл электорату все тот же – «борьба двух идеологий»:

«Что я хочу сказать в первую очередь. Завтра нам предстоит выбор. Если помните, в ЦИК, когда я вышел с заявлением, я говорил, что мы столкнемся с двумя идеологиями. Две идеологии сейчас выходят на финишную прямую. Первая идеология - это закон и стремление народа войти в состав РФ. Вторая идеология – это, не боюсь этого слова, преступная идеология, где именно преступные элементы хотят прийти к власти. Вы это прекрасно знаете – и мои сторонники, и сторонники других кандидатов. Это надо учитывать обязательно. И те люди, которые не хотят, чтобы мы вошли в состав России. Почему не хотят? Это очевидно, потому что не хотят терять теплого места президента».

По неофициальной информации, сторонники Анатолия Ильича активно собирают подписи за проведение референдума о вхождении в состав РФ. Всего, по словам самого Бибилова, уже собрано порядка 3000 подписей.

Официальные полномочия Анатолия Бибилова истекают 21 апреля. 28 апреля пройдет второй тур выборов президента Южной Осетии. По итогам первого тура действующий президент Анатолий Бибилов после обработки 100% протоколов набрал 34,95%, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев – 38,55% голосов избирателей. Выбывшие в первом туре кандидаты в президенты – Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Дмитрий Тасоев заявили о поддержке Алана Гаглоева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия