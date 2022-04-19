Полицейский задержан в Тбилиси по обвинению в убийстве по неосторожности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия начинает следующую фазу «спецоперации» в Украине. Об этом сообщает российское госагентство ТАСС.

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», – сказал он.

Кроме того, Лавров назвал причиной войны против Украины «самодовольство стран Запада после окончания Второй мировой войны».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились.

В ГУР Минобороны Украины предполагают, что войска РФ пытаются добиться хоть какого-то тактического успеха к Пасхе.

Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В начале апреля Москва заявила о сокращении активности на севере Украины. Вскоре украинские власти сообщили, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях российских военных не осталось.

После отхода российских войск в освобожденных селах и городах фиксируются случаи массовых убийств гражданского населения. Некоторые западные лидеры прямо обвинили Россию в военных преступлениях. Российские власти продолжают отрицать причастность своих военных к убийствам, в частности, называя их «постановкой».

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».