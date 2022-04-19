Торговля с Россией развернулась в сторону США

Грузстат сегодня подвел внешнеторговые итоги первого квартала. По сравнению с прошлым годом наметился заметный рост, однако после начала агрессии России в Украине торговля с этими странами значительно сократилась.

В январе-марте 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем внешней торговли увеличился почти на 38 процентов, почти до 4 миллиардов долларов США, говорится в отчете Грузстата.

За отчетный период экспорт увеличился на 43%, а импорт на 36%. Китай оказался крупнейшим экспортным партнером Грузии – 220 млн долларов, далее с большим, почти в два раза отрывом следуют Азербайджан, Россия, Турция и США. Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии были Турция (562,4 млн), Китай (461,9 млн), Россия (383,3 млн), Азербайджан (355,4 млн) и США (213,1 млн).

Примечательно, что оборот первого квартала текущего года превосходит не только аналогичные данные за 2020 и 2021 год, но и успешный докризисный 2019-й.

По словам Вахтанга Цинцадзе, начальника отдела экономического анализа и реформ Министерства экономики, динамика внешней торговли найдет свое отражение в росте ВВП.

«Важно, что, как и в предыдущие месяцы, увеличение экспорта в марте произошло в основном за счет местного производителя, а не реэкспорта. Положительные тенденции марта выразятся в дополнительном росте внутреннего производства, что, в свою очередь, приведет к созданию дополнительных рабочих мест и росту благосостояния населения», – сказал Вахтанг Цинцадзе.

Между тем начало боевых действий в Украине уже испортило оптимистическую статистику. С марта экспорт в Украину практически прекращен, а спад экспорта в Россию уже составил 56%. Импорт из Украины снизился на 63%, а из России, наоборот, вырос на 2,5%. Основные позиции в российском импорте занимают энергоносители – нефть, природный газ, электроэнергия и уголь.

Эксперты сдержанно оценивают перспективы внешней торговли Грузии. По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, чрезмерная зависимость от России в очередной раз стала для Грузии серьезным вызовом:

«Новейшая история Грузии напоминает, что риски экономических отношений с Россией перевешивают выгоду: вспомним санкции, установление визового режима и введение полноценного экономического эмбарго с 2006 по 2012 год. Поэтому считаю, что чрезмерная зависимость нашего рынка несет не только экономические, но и политические риски, так как Россия всегда использует энергоресурсы как инструмент политического давления. Необходима переориентация на другие рынки, как в случае с газом из Азербайджана. Нельзя предоставлять стране-агрессору дополнительные политические и экономические рычаги».

В свою очередь, экономист, бывший президент Ассоциации банков Георгий Цуцкиридзе считает, что Грузия в сжатые сроки смогла перестроить внешнюю торговлю на другие направления – главным образом на США и Китай, в том числе, за счет снижения товарооборота с Россией:

«Мы фактически потеряли два наших ведущих экспортных рынка, на которые в основном экспортировались наши вина, сельхозпродукция, минеральные и природные воды. Между тем в марте у нас был очень высокий рост экспорта, около 39%. Мы переориентировали нашу экономику на альтернативные рынки, рекордно увеличили экспорт в США и Китай, также увеличен экспорт в Швейцарию, Болгарию, страны ЕС. В Азербайджан, Армению и Турцию также рост экспорта немалый, в среднем он составляет 30-40%. Это показывает, что, несмотря на негативные последствия войны, наша экспортная продукция относительно конкурентоспособна, что позволило нам диверсифицировать наш экспорт и перестроить нашу экономику».

По мнению эксперта, о положительных сдвигах в торговле свидетельствует еще один индикатор – уменьшилось отрицательное сальдо торгового баланса, достигнув впервые в истории 39,4% внешнеторгового оборота. К примеру, в 2019 году этот показатель превышал 50%. Увеличение чистого экспорта, т.е. улучшение торгового дефицита, отразится на обменном курсе лари, считает Цуцкиридзе.

Список крупнейших экспортных товаров Грузии возглавляют медные руды и концентраты, рост на 71% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт ферросплавов вырос на 91%, азотных удобрений на 167%, натуральных виноградных вин на 12%.